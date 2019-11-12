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Дочь Тутберидзе Диана побеждает на льду, даже несмотря на серьёзную болезнь

Диана Тутберидзе
Алексей Адамов
Дочь Тутберидзе почти не слышит, но побеждает. Да, она тоже фигуристка!
Единственная слабость «железной леди».
Другие / Фигурное катание 0

Этери Тутберидзе подтверждает статус самого успешного тренера в фигурном катании. Её подопечные с огромным преимуществом выигрывают все турниры, поражая зрителей сложнейшими элементами и переписывая мировые рекорды. Однако самая дорогая её сердцу победа была одержана в юниорском зачёте не слишком престижных соревнований в Риге.

Единственная дочь Этери Георгиевны Диана Дэвис впервые в карьере поднялась на вершину пьедестала международных соревнований. На фоне грандиозных побед маминых учениц этот успех может показаться незначительным, если не знать, что 16-летняя Диана с раннего детства страдает от тяжёлой болезни и практически ничего не слышит.

Каждый выход на лёд для неё превращается в суровое испытание.

С фамилией Дэвис и отчеством Сергеевна

Тутберидзе заработала репутацию одного из самых жёстких тренеров-женщин в современном мировом спорте. Сама наставница этот имидж поддерживает и утверждает, что жалеть спортсменов нельзя. И всё-таки у «железной леди» фигурного катания есть уязвимое место. Когда дело касается её дочери, внешняя беспристрастность и строгость тут же испаряются.

Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. К тому моменту Тутберидзе уже работала в России после долгой командировки, но ещё часто возвращалась в Штаты для участия в ледовом балете. По словам тренера, отцом девочки стал её муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью – так их пути разошлись.

При этом Диана носит отчество Сергеевна, в чём можно увидеть аргумент в пользу другой, распространённой в интернете версии. По слухам, у Тутберидзе был роман с Сергеем Буяновым, мужем знаменитой фигуристки Елены Водорезовой. Говорят, мужчина решил остаться в семье, а Этери улетела в США, где и родила Диану. Впрочем, сама Тутберидзе слухи никогда не подтверждала.

Диана плохо слышит и читает по губам

Этери не с кем было оставить младенца, поэтому малышка часто присутствовала на тренировках, а в два года сама встала на коньки. Примерно тогда же Диана заболела, и врачи неправильно подобрали ей антибиотики. Эта ошибка привела к непоправимым последствиям – девочка начала терять слух. У неё диагностировали сенсоневральную тугоухость. Девушка способна разбирать разговорную речь только на расстоянии до полуметра. Знакомые слова Диана обычно читает по губам, а незнакомые мама сначала записывает на бумаге.

Удивительно, но серьёзный недуг не помешал ей пойти по стопам звёздной матери и стать фигуристкой. Тутберидзе говорила, что дочке очень нравилось синхронное плавание, но из-за желания больше времени проводить с ребёнком тренер отдала её на каток. Диана освоила все прыжки и готовилась стать одиночницей. Проблем с восприятием громкой музыки не возникало, но появились трудности с координацией. Это повышало риск получения травмы при исполнении сложных прыжков, а потому в 13 лет Этери Георгиевна настояла на переходе Дианы в танцы на льду. Символично, что когда-то из-за повреждения спины такой же путь пришлось пройти и самой Тутберидзе.

Успешное возвращение в США

Первым партнёром Дэвис стал другой ученик Тутберидзе Денис Пичужкин, однако вскоре она начала кататься с Фёдором Варламовым. Пара поднималась на пьедестал этапов Кубка России среди кандидатов в мастера спорта, но по окончании сезона Диана вновь сменила партнёра. Перед сезоном-2018/19 девушка встала в дуэт Глебом Смолкиным. Сын актёра Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», считался одним из самых перспективных российских танцоров. В первом же совместном сезоне Диана и Глеб поднялись на пьедестал этапа юниорского Гран-при и стали вторыми в финале Кубка России среди кмс. Этот результат, кстати, Тутберидзе сочла несправедливым.

Перед нынешним сезоном Дэвис и Смолкин решились на серьёзный шаг и переехали в США для тренировок под руководством авторитетного тренера Игоря Шпильбанда. Результат не заставил долго ждать. Вторые места на этапах юниорского Гран-при в США и России обеспечили дуэту участие в финале серии, а на днях случилась и первая крупная победа. На турнире в Риге Диана и Глеб первенствовали среди юниоров, причём их преимущество над вице-чемпионами превысило 10 баллов. Этери Георгиевна поздравила дочь с первой победой, добавив хештеги «нашидетинашевсё» и «детитольконаши».

Работа с именитым специалистом явно пошла на пользу детям звёздных родителей. Теперь Дэвис и Смолкину предстоит подтвердить уровень в финале юниорского Гран-при, где с завидной регулярностью побеждают ученицы Тутберидзе.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/di__davis

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