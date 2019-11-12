Дочь Тутберидзе почти не слышит, но побеждает. Да, она тоже фигуристка!

Этери Тутберидзе подтверждает статус самого успешного тренера в фигурном катании. Её подопечные с огромным преимуществом выигрывают все турниры, поражая зрителей сложнейшими элементами и переписывая мировые рекорды. Однако самая дорогая её сердцу победа была одержана в юниорском зачёте не слишком престижных соревнований в Риге.

Единственная дочь Этери Георгиевны Диана Дэвис впервые в карьере поднялась на вершину пьедестала международных соревнований. На фоне грандиозных побед маминых учениц этот успех может показаться незначительным, если не знать, что 16-летняя Диана с раннего детства страдает от тяжёлой болезни и практически ничего не слышит.



Каждый выход на лёд для неё превращается в суровое испытание.

С фамилией Дэвис и отчеством Сергеевна

Тутберидзе заработала репутацию одного из самых жёстких тренеров-женщин в современном мировом спорте. Сама наставница этот имидж поддерживает и утверждает, что жалеть спортсменов нельзя. И всё-таки у «железной леди» фигурного катания есть уязвимое место. Когда дело касается её дочери, внешняя беспристрастность и строгость тут же испаряются.



Диана Дэвис родилась в 2003 году в США. К тому моменту Тутберидзе уже работала в России после долгой командировки, но ещё часто возвращалась в Штаты для участия в ледовом балете. По словам тренера, отцом девочки стал её муж по фамилии Дэвис. Американец отказался переезжать в Россию вместе с супругой и дочерью – так их пути разошлись.



При этом Диана носит отчество Сергеевна, в чём можно увидеть аргумент в пользу другой, распространённой в интернете версии. По слухам, у Тутберидзе был роман с Сергеем Буяновым, мужем знаменитой фигуристки Елены Водорезовой. Говорят, мужчина решил остаться в семье, а Этери улетела в США, где и родила Диану. Впрочем, сама Тутберидзе слухи никогда не подтверждала.

Диана плохо слышит и читает по губам

Этери не с кем было оставить младенца, поэтому малышка часто присутствовала на тренировках, а в два года сама встала на коньки. Примерно тогда же Диана заболела, и врачи неправильно подобрали ей антибиотики. Эта ошибка привела к непоправимым последствиям – девочка начала терять слух. У неё диагностировали сенсоневральную тугоухость. Девушка способна разбирать разговорную речь только на расстоянии до полуметра. Знакомые слова Диана обычно читает по губам, а незнакомые мама сначала записывает на бумаге.



Удивительно, но серьёзный недуг не помешал ей пойти по стопам звёздной матери и стать фигуристкой. Тутберидзе говорила, что дочке очень нравилось синхронное плавание, но из-за желания больше времени проводить с ребёнком тренер отдала её на каток. Диана освоила все прыжки и готовилась стать одиночницей. Проблем с восприятием громкой музыки не возникало, но появились трудности с координацией. Это повышало риск получения травмы при исполнении сложных прыжков, а потому в 13 лет Этери Георгиевна настояла на переходе Дианы в танцы на льду. Символично, что когда-то из-за повреждения спины такой же путь пришлось пройти и самой Тутберидзе.

Успешное возвращение в США

Первым партнёром Дэвис стал другой ученик Тутберидзе Денис Пичужкин, однако вскоре она начала кататься с Фёдором Варламовым. Пара поднималась на пьедестал этапов Кубка России среди кандидатов в мастера спорта, но по окончании сезона Диана вновь сменила партнёра. Перед сезоном-2018/19 девушка встала в дуэт Глебом Смолкиным. Сын актёра Бориса Смолкина, сыгравшего дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня», считался одним из самых перспективных российских танцоров. В первом же совместном сезоне Диана и Глеб поднялись на пьедестал этапа юниорского Гран-при и стали вторыми в финале Кубка России среди кмс. Этот результат, кстати, Тутберидзе сочла несправедливым.

Перед нынешним сезоном Дэвис и Смолкин решились на серьёзный шаг и переехали в США для тренировок под руководством авторитетного тренера Игоря Шпильбанда. Результат не заставил долго ждать. Вторые места на этапах юниорского Гран-при в США и России обеспечили дуэту участие в финале серии, а на днях случилась и первая крупная победа. На турнире в Риге Диана и Глеб первенствовали среди юниоров, причём их преимущество над вице-чемпионами превысило 10 баллов. Этери Георгиевна поздравила дочь с первой победой, добавив хештеги «нашидетинашевсё» и «детитольконаши».

Работа с именитым специалистом явно пошла на пользу детям звёздных родителей. Теперь Дэвис и Смолкину предстоит подтвердить уровень в финале юниорского Гран-при, где с завидной регулярностью побеждают ученицы Тутберидзе.