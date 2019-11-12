«Неизвестный». История олимпийского чемпиона, который сбежал, выиграв золото

Первые современные Олимпиады полны разных удивительных историй. Но в 1900 году в Париже во время соревнований по академической гребле среди двоек с рулевым произошёл поистине уникальный случай. Чемпионом стал неизвестный паренёк, который просто находился рядом. Он выиграл, сфотографировался с партнёрами по экипажу и… растворился в толпе.

Слишком тяжёлые фавориты

Экипаж из Нидерландов в составе гребцов Франсуа Брандта и Релофа Кляйна, а также рулевого Хермануса Брокмана прибыл во Францию в статусе одного из претендентов на победу. Несмотря на то что соревноваться предстояло с пятью французскими и одним бельгийским экипажем.



Конечно, нужно учесть особенности того времени. Вероятно, про голландских гребцов просто слышали что-то во Франции, вот и приписали им невероятные подвиги на водной глади, которых не было и в помине. В Париже им предстояло два заплыва на 1750 м – полуфинал и финал.



Если откровенно, то Кляйну, Брандту и Брокману сильно повезло. Они попали в полуфинал, где было всего три лодки, две из которых проходили дальше. Обе французские лодки опережали голландцев, но одна из них перевернулась, после чего борьба была завершена.



Луи Мартине и Рене Валефф со своим рулевым опередили голландцев почти на 10 секунд, и тем перед финалом предстояло подумать, что можно сделать к финалу.

«Парень, подойди сюда!»

Выход был найден. Кляйн и Брандт решили поискать другого рулевого. Брокман, в Амстердаме работавший врачом, весил 60 кг и был совсем небольшим, но нужно было найти кого-то намного легче. Выбор пал на мальчишку, который наблюдал за соревнованиями.



Позвав паренька, голландские гребцы предложили ему поучаствовать в регате. Тот согласился и внимательно выслушал, что нужно делать. Мальчик прошёл процедуру взвешивания – весы показали всего-то 33 кг. Минус 27 кг по сравнению с Брокманом!



Всё отлично? Не совсем. Когда мальчишка сел на нос лодки, оказалось, что этот самый нос слишком высоко задирается – парню не хватало веса, чтобы лодка сохраняла баланс. Искать кого-то другого времени не было. Мальчику быстро привязали к поясу свинцовую болванку весом примерно в 5 кг и вновь попробовали усесться в лодку всем экипажем: вот теперь всё было отлично.

Старт, победа и исчезновение

В финале голландцы стартовали на более лёгкой лодке. Но Мартине и Валефф со своим рулевым задали такой темп, что поначалу вырвались вперёд. Однако на середине дистанции голландцы настигли французов и обогнали их, а на финише ещё и прибавить смогли!



Вот она, победа. К чемпионам подбежали фотографы и пишущие журналисты. Победители успели сфотографироваться все вместе, а потом начали раздавать интервью. И тут у голландских спортсменов спросили, как зовут их юного помощника?

Бранд и Кляйн оглянулись, а мальчика-чемпиона рядом уже не было. Спортсмены же второпях даже не спросили, как его зовут. Он растворился в толпе и исчез. Все попытки разыскать его в итоге оказались тщетными. Во французских и голландских газетах печатались объявления с просьбами отозваться тех, кто что-либо знает о пареньке.



Ничего не помогло. Но тем, кто сомневался, что «был ли мальчик», стоит посмотреть на фотографию – он действительно был. Помог, когда попросили, а потом пошёл по своим делам.



Конечно, в наше время с помощью камер наблюдения его давно бы уже идентифицировали и раскопали всю подноготную вплоть до клички кошки любимой бабушки. Но тогда время было совсем другое.



Всё, что удалось понять про неизвестного чемпиона, кроме веса, что ему было не более 10 лет. И он стал самым юным олимпийским чемпионом в истории. И самым бескорыстным. В официальных протоколах мальчишка и был записан как «неизвестный».