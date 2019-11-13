Помните детскую игру камень-ножницы-бумага? Японцы сделали её культовым спортом

Круче «Игры престолов»

Помните детскую игру в камень-ножницы-бумага?



Вы, возможно, играли в неё во дворе на щелбаны. А в Японии это просто невероятный культ, практически национальный вид спорта. Телекомпания HBO три года назад приезжала в Японию снимать материал с финала турнира по камень-ножницы-бумага и впоследствии заявила о рекордных рейтингах, которые перебили даже показатели знаменитого сериала «Игра престолов».

На этом видео прекрасно всё – эмоции, крики, слёзы, рёв 100-тысячного стадиона. Антураж у соревнований такой, что организаторы UFC могут позавидовать. Да что там UFC, даже американский Super Bowl нервно курит в сторонке. Однако история этого видео ещё круче, чем вы можете себе представить.

Выиграл и стал звездой

Это не просто девушки, которые круто играют в камень-ножницы-бумага и добрались до финала какого-то статусного турнира. Обе японки являются поп-звёздами культовой группы AKB48. В составе группы очень много участниц, поэтому конкуренция высокая. С помощью знаменитой игры девушки решали, кто будет главной героиней нового клипа группы, а также будет солировать при исполнении нового хита.



В финальной битве встретились Танабе Мику и Юмото Ами. Сначала они поприветствовали друг друга, ударившись кулачками. А потом случилась драма. По сигналу судьи Танабе показала камень, её соперница – ножницы. Реакция победительницы прекрасна. Девушка посмотрела на свою руку, поняла, что выиграла, и заплакала! И это на фоне 100-тысячного стадиона, который зашёлся в экстазе.

Почему в Японии культ этой игры?

То, что в России и на Западе называют камень-ножницы-бумага, в Японии называют джанкен. Но правила такие же, как и везде. Есть, правда, забавные вариации игры. К примеру, в джанкен в Японии играют ногами. Если широко раздвинуть ноги, ты показываешь бумагу. Если ноги сдвинуты вместе, ты показываешь камень. Если одна нога впереди другой, то это ножницы.



Изначально это была «пьяная игра», когда проигравший после каждого раунда должен был выпить определённое количество алкоголя. Но потом популярность игры стала настолько большой, что в неё стали массово играть дети. И она перестала быть алкогольной. Дети настолько полюбили игру, что иногда учителя в школе делают паузу во время уроков, чтобы ученики могли на несколько минут отвлечься на неё.



ВИДЕО

Банкротство? Не проблема!

Японцы были бы не японцами, если бы не построили робота, который умеет играть в камень-ножницы-бумага. Учёные умудрились создать его непобедимым, так что обычным людям потребуется немалая выдержка, чтобы справиться с эмоциями в борьбе с этой машиной.



Оказывается, с помощью игры камень-ножницы-бумага в Японии решают даже такие серьёзные вопросы, как банкротство компании. К примеру, проигравший в игре соглашается взять на себя ответственность за контролирование процедуры банкротства.

У знаменитостей японцы просят не только автографы, а возможность сыграть быстрый раунд в камень-ножницы-бумага.



Как объясняют сами японцы, причина такой сумасшедшей популярности игры в её простоте. В неё можно играть где угодно и когда угодно. Поэтому вместо длительных переговоров и дебатов люди предпочитают всё решить весёлым и быстрым способом.