Загитову признали спортсменкой года. А её фото с Мамун — особая история

Алина заслужила награду

Что можно сказать абсолютно точно, так это то, что Алина Загитова целиком и полностью заслужила звание лучшей спортсменки страны по итогам премии журнала Glamour «Женщина года». Церемония состоялась два дня назад, а фотографии с модной вечеринки получились невероятно горячими. Загитова приехала на вручение премии в красивом платье, цвета которого практически совпадают с цветами российского флага.



Алина всегда подчёркивала, что любит свою страну и является истинной патриоткой, так что вряд ли выбор этой цветовой гаммы был случаен. Отметим, что помимо Загитовой на награду претендовали пловчиха Юлия Ефимова, фехтовальщица Софья Великая и легкоатлетка Мария Ласицкене. Выбор у судей был непростым. Сплошь чемпионки-красотки.

Фото с Мамун – без комментариев

Когда на одной вечеринке встречаются олимпийская чемпионка по фигурному катанию и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, это просто незаконно. А когда они делают совместное фото, пора вызывать полицию. Столько красоты на одном кадре – это преступление. Маргарита Мамун тепло поприветствовала Алину и назвала ту красоткой. Сама же Загитова по традиции скромно оценила свою очередную победу.

«Для меня это большая честь. Хочу сказать огромное спасибо журналу Glamour, всем, кто за меня голосовал, и, конечно же, моей команде. Без них у меня ничего не получилось бы».

Синхронистки вне конкуренции

Алина Загитова была не единственной спортсменкой, удостоившейся награды на этой церемонии. Сборная России по синхронному плаванию была названа «Командой года». На чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее российские синхронистки выиграли золото во всех девяти дисциплинах, в которых принимали участие.

За нашу команду на мировом первенстве выступали: Анастасия Архиповская, Майя Дорошко, Михаэла Каланча, Полина Комар, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Вероника Калинина, Алла Шишкина и Варвара Субботина.

Плющенко отбывал наказание

Награды в различных номинациях на премии вручали двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его супруга продюсер Яна Рудковская. А всё шоу вели Иван Ургант и Ольга Шелест. Ургант по традиции много шутил и не упустил момента слегка подколоть Плющенко, который стоял в сторонке и мало говорил. Иван спросил, не отбывает ли Евгений какое-то наказание в этот день. На что Плющенко честно признался, что действительно наказан. И пожелал всем хорошего настроения.

Звёзды везде

А вообще российские спортсменки на церемонии награждения оказались в очень приятной компании: количество звёзд экрана и шоу-бизнеса на церемонии зашкаливало. Александр Гудков помогал Урганту и Шелест вести церемонии и как всегда был эпатажен, выйдя на церемонию в наряде кардинала. Женщиной года стала телеведущая Регина Тодоренко. Она же получила награду в номинации «Лицо с экрана».

В номинации «Певица года» победила Maruv. Она вышла на получение награды в откровенном наряде, а Иван Ургант не упустил момент и пошутил, что Maruv и сборная России по синхронному плаванию перепутали наряды в гримёрке.

Вечеринка удалась. А теперь звёзды российского шоу-бизнеса отправятся снимать новые клипы, фильмы и передачи. А звёзды российского спорта продолжат радовать нас своими победами.