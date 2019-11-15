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Фигурное катание, Гран-при 2019, Москва — Медведева в России, трансляция

Евгения Медведева
«Чемпионат»
Фигурное катание. Гран-при в Москве. Евгения Медведева вернулась в Россию. LIVE
В Москве стартует этап Гран-при по фигурному катанию. Возвращение Медведевой в Россию и бесконечные четверные Трусовой — в нашей трансляции.
Другие / Фигурное катание 0

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Расписание соревнований ***

*** Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Таблица общего зачёта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

09:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники фигурного катания. Сегодня большой день — в Москве стартует 5-й этап Гран-при. Развязка в битве за финал уже очень близка, поэтому следить за турниром мы будем максимально пристально. В Россию по традиции приехал очень серьёзный состав участников, но, прежде всего, мы будем смотреть на наших соотечественников. В женском катании все взгляды будут прикованы к Евгении Медведевой, вернувшейся на родину ради того, чтобы порадовать своих болельщиков, и к Александре Трусовой, которая будет крутить свои бесчисленные четверные, и, возможно, замахнётся на новый мировой рекорд!

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