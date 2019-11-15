Медведева и её медведи затмили Трусову. Чемпионка вернулась?!

Александра Трусова проигрывает Евгении Медведевой 2,72 балла после короткой программы на Гран-при России, который проходит в Москве. Это главный итог соревнований в женском одиночном катании. Но двукратная чемпионка мира среди юниоров сама немного помогла двукратной чемпионке мира среди взрослых.

Трусова упала, но поднялась

Выступление двукратной чемпионки мира среди юниоров Саши Трусовой, которую бурно приветствовали трибуны, началось с курьёза. Она упала за долю секунды до того, как принять начальную позицию.



Это падение подействовало на рекордсменку мира по количеству четверных прыжков – катание Саши было несколько дёрганым.

Трусова готова стать чемпионкой даже в мужском катании. С цифрами не поспоришь! Удивительно, но 15-летняя девочка легко обставит взрослых мужиков. Мы всё подсчитали!

15-летняя россиянка начала с высоченного двойного акселя, который из-за такой высоты показался несколько пустоватым. Очевидно, тренеры готовят её ещё к одному обороту на этом сложнейшем прыжке.



Затем из прыжковых элементов был сделан флип, а потом каскад лутц-тулуп, хотя вторым прыжком планировался риттбергер. Но выезд с первого прыжка вынудил Трусову в долю секунды принять решение о тулупе.



Все непрыжковые элементы судьи зачли четвёртым уровнем. По сравнению со «Скейт Канада», где Саша получила 74,91 балла, на домашнем льду она получила на 0,7 балла меньше. И вопросов по поводу судейства быть просто не может.



Интересно, что будет завтра?

Лучший прокат Медведевой

Помните, как откатала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева свою короткую программу на «Скейт Канада»? И как она потом смотрела на Брайана Орсера? Эти кадры облетели весь мир. Было много вопросов – что случилось, почему, неужели Евгения так плохо готова к сезону?

Слишком много ненависти! Почему про Медведеву нужно просто забыть Фамилия одной из самых талантливых фигуристок России всё больше злит болельщиков.

Ответы Женя дала сама, очень достойно выступив тогда в произвольной. В Москве при бешеной поддержке болельщиков она показала свою короткую на музыку Muse очень близко к тому, что видят и она сама, и тренеры, и хореограф.



Это был её лучший прокат короткой в нынешнем сезоне, но всё же не идеальный. И уж точно не лучший в карьере. Каскад флип-тулуп, аксель и риттбергер Женя сделала отлично, вращения и дорожку, как и у её главной соперницы, были четвёртого уровня, но судьи всё же нашли, к чему придраться.

Компоненты Медведева получала и больше. Во всяком случае, владение коньком и транзишнсы не дотянули до «девятки» — обычной для одной из любимых фигуристок России оценки.



Зато болельщики на эмоции не скупились, завалив лёд медведями. Вообще, фан-клуб Медведевой подготовил сотню медведей, но часть игрушек приберёг на произволку.

Безупречных не было

Именно в произвольной программе всё и решится. Трусова уже традиционно заявила четыре четверных, намереваясь побить свой же рекорд, Медведева обойдётся без ультра-си, но ей главное просто откатать так, как она действительно может.

Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем? Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.

В короткой программе у двух лидеров соперниц не было. Американка Мэрайя Белл упала, японка Сатоко Мияхара вообще начудила, Станислава Константинова запомнилась только громким криком «Ай!» после столь же громкого падения.



Лучшими из остальных были швейцарка Алексия Паганини и выступающая за Азербайджан россиянка Екатерина Рябова из академии Евгения Плющенко. Если бы не они, то короткая программа в целом получилась бы совсем пресной. Паганини и Рябова сделали всё, что могут на сегодняшний день, сделали легко и красиво, но у них пока не тот статус, чтобы подбираться к 70 баллам в оценке.