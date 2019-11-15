«В 15 лет у меня всё легко прыгалось». Медведева решила уколоть юных соперниц?

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провалила короткую программу на этапе Гран-при в Канаде. Тогда на Женю было больно смотреть. Спустя три недели зрители этапа в Москве увидели совсем другую Медведеву. Россиянка одержала победу в короткой программе и привела в восторг переполненные трибуны.
После выступления Евгения не скрывала удовлетворения от проката. Она объяснила, почему заменила лутц на риттбергер, призналась, что совершенно изменила привычки и подход к тренировкам по сравнению с 15-летним возрастом, заявила, что готова выступать до 38 лет, а также категорически отвергла возможность выступления среди мужчин.
«Не вижу смысла грызть прошлое»
— Евгения, с какими мыслями вы выходили на российский лёд. Вы рады выступать в России?
— Конечно, рада. Для меня всегда волнительно выступать на родине – будь то этап Гран-при, чемпионат Европы, который был в Москве в олимпийский сезон, или чемпионат России. Выступая в России, испытываешь немного иные ощущения. Чуть-чуть нервничала сегодня, но рада, что справилась. Брайан доволен, Трэйси довольна, и я тоже. Теперь буду фокусироваться на произвольной программе.
— В прошлом году неудачная короткая программа лишила вас шансов на финал Гран-при. В этом году произошло что-то похожее. Были мысли об этом в Келоуне?
— Конечно, были. Думаю, все видели меня после короткой программы на Skate Canada. Да, было неприятно, но сейчас другое дело. Поэтому не вижу смысла грызть прошлое. Только вперёд (улыбается).
— Сегодня вы исполнили риттбергер вместо лутца. С чем связано это изменение?
— Думаю, сегодня все увидели, что это было правильное решение (улыбается). Мы пошли на этот шаг для стабильности, чтобы увереннее делать прыжок. Даже если для меня лутц выглядел хорошо, в нём всё равно были ошибки. Поэтому Брайан и Трэйси решили, что лучше вернуться к риттбергеру, и эта схема сработала уже в третий раз в моей жизни. С риттбергером баллы совсем другие.
— Как вы себя настраиваете на прокаты? Может, едите что-то особенное?
— Нет, я вообще перед соревнованиями не ем. Сейчас я голодная, так что первое, что сделаю по приезде в гостиницу, поем (улыбается). Обычно я перед выступлениями слушаю музыку.
«Я в лучшей форме, в которой меня видел Орсер»
— Как долго вы планируете работать в Канаде?
— Пока ноги держат, тело работает, пока здоровье позволяет – буду делать всё, что от меня зависит.
— После этапа Гран-при в Канаде Брайан Орсер сказал, что вы сейчас в лучшей форме в жизни. Вы с ним согласны?
— Я сейчас в лучшей форме, в какой меня когда-либо видел Брайан. Мы работаем с ним полтора года, и за это время я сейчас действительно в своей лучшей форме. Я делаю всё максимально качественно из того, что он видел за период работы со мной. Но скажу такую вещь, которую не все любят. Сейчас я делаю не так много, как в 15 лет. Наверное, все помнят, насколько легко и быстро у меня всё крутилось и прыгалось. Я не согласна немножко с разговорами про пубертат, но давайте будем честными: в 29 лет мне будет сложнее что-то прыгнуть, чем сейчас (улыбается).
— А вы представляете себя катающейся в 29 лет?
— Я года три назад не думала, как будет выглядеть моя жизнь сейчас. Я не могла представить, что буду делать накануне своего 20-летия, буду ли вообще кататься. Я даже не думала, что окажусь в Канаде. Каждый день я стараюсь делать всё, что от меня зависит, в силу своего здоровья. Если тело выдерживает в 29 лет, ты любишь фигурное катание и хочешь кататься, то почему нет?! Да даже в 38 лет, если тело будет позволять, то я буду выходить и бороться. Я всё равно, даже через ошибки и провалы, буду идти вперёд и бороться, потому что это моя жизнь.
В фигурном катании не существует возраста, когда надо заканчивать. Если ты хочешь кататься, чувствуешь в себе силы, но пришёл возраст, то глупо останавливаться.
«Голова думает по-другому, себя надо заставлять»
— А сейчас вам сложнее прыгать, тем девочкам, которые только-только перешли во взрослое катание?
— Я никогда не была на месте девочек, в их теле. Мы все разные, у каждого свои особенности. Но любой спортсмен, которому через три дня 20, скажет, что в таком возрасте уже тело другое, ощущения другие, голова думает по-другому. Я не скажу, что тяжелее, но по-другому. Иногда себя нужно встряхивать, заставлять. Старыми способами уже ничего не решается. У меня и привычки другие, и перед выходом на лёд я делаю совсем не то, что раньше. Если раньше я себя заводила перед стартом, то сейчас, наоборот, успокаиваю.
— Хотели бы вы получить возможность посоревноваться с мужчинами?
— Я бы не хотела кататься по мужчинам. Я люблю женское фигурное катание, это прекрасно и безумно красиво. Надеюсь, люди приходят смотреть, как мы легко и красиво катаемся и показываем сложные элементы. Но плюс ещё мы красивые. На нас много блёсток (улыбается). Я бы не хотела соревноваться с мужчинами только из тех соображений, что женское фигурное катание должно оставаться женским, а мужское – мужским. Но в показательных выступлениях, возможно, это было бы интересно.
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