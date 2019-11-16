Медведева может побеждать только в короткой программе. Скоро её и этого лишат

Евгения Медведева впервые за два года выиграла короткую программу на этапе Гран-при. С точки зрения букмекерских котировок лидерство Медведевой после первого дня соревнований в Москве стало большой сенсацией. Тренер Евгении Брайан Орсер уверен, что именно этот прокат станет поворотным моментом для его подопечной. Согласны с ним и болельщики двукратной чемпионки мира, завалившие лёд «Мегаспорта» медведями.

Казалось бы, мир фигурного катания должен стоять на ушах: чемпионка вернулась. На деле же результат короткой программы московского этапа Гран-при был встречен сообществом очень спокойно. Причина в том, что шансов на итоговый успех у Медведевой почти нет. Победа в короткой программе – это максимум, на что она способна в соперничестве с Александрой Трусовой.



А скоро даже лидерство в короткой программе может стать для Медведевой недостижимым.

Медведева и её медведи затмили Трусову. Чемпионка вернулась?! Одна двукратная чемпионка мира выдала мощный прокат. Другая двукратная чемпионка мира упала. Впереди произвольная программа.

Для Трусовой и 10 баллов – не отставание

В первый день московского этапа Гран-при Медведева откаталась близко к нынешнему максимуму. Все прыжки на плюсы, дорожка и вращения четвёртого уровня. Да, с лутцем можно было заработать больше, чем с риттбергером, но безукоризненно исполнять этот прыжок у Жени получается очень редко.



Трусова тоже избежала грубых ошибок, но плохой выезд с лутца в каскаде заставил её прыгать тулуп вместо риттбергера. При хорошем исполнении фирменного каскада Саша оказалась бы впереди Медведевой. Впрочем, по технике она и так превзошла более титулованную соперницу, хотя и всего на 0,02 балла. А ключом к лидерству Жени стала очень солидная оценка за компоненты – 36,66 балла. Больше в этом сезоне набирала только Алина Загитова. Именно благодаря второй оценке Женя и обошла Сашу на 2,72 балла.



Если раньше такая разница между спортсменками после короткой считалась незначительной, то сейчас для Трусовой это меньше, чем ничего. В Канаде, к примеру, Саша не только отыграла у Рики Кихиры 7 баллов, но и в сумме опередила её почти на 11. Преимущество Трусовой над Медведевой в произвольной программе в Келоуне составило без малого 20 баллов. И это с падением на сальхове. Так что всерьёз говорить о победных перспективах Медведевой в Москве не приходится.

«В 15 лет у меня всё легко прыгалось». Медведева решила уколоть юных соперниц? А ещё Женя не желает соревноваться с мужчинами. В отличие от Трусовой.

Россия отстаивает интересы Трусовой

Каждый, кто хоть немного следит за фигурным катанием, знает, что доминирование Александры Трусовой в произвольной программе достигается за счёт сложнейшего контента. В Москве она снова заявила четыре четверных прыжка. В короткой же четверные запрещены, а потому преимущество имеют фигуристки с тройным акселем или с более высокой оценкой за компоненты. По сути, главная задача Трусовой на короткую заключается в том, чтобы не проиграть соперницам более 15 баллов. Меньшее отставание она спокойной наверстает во второй день.



Даже в такой ситуации шансов обойти Трусову, катающуюся чисто, у оппоненток нет. Однако скоро она сможет громить соперниц и в короткой программе. По крайней мере, на это рассчитано предложение Федерации фигурного катания на коньках России. Руководители российского фигурного катания прислушались к самой Трусовой, не раз называвшей запрет на исполнение четверных в короткой нечестным, и инициировали рассмотрение этого вопроса. Если технический комитет Международного союза конькобежцев даст добро, то уже летом 2020 года, на конгрессе ISU в Таиланде, может быть отменено самое нелепое и дискриминационное правило в современном фигурном катании.

«Это нечестно, но такие правила». У фигуристки из России отнимают мировой рекорд Александре Трусовой не дают показать свой максимум и побить мировой рекорд, установленный японкой. Всё дело в нелепом и устаревшем правиле.

На пользу Трусовой, Медведевой во вред

Желание нашей федерации разрешить четверные в короткой вполне объяснимо, ведь пока среди взрослых эти элементы покоряются лишь россиянкам. Правда, проиграют от нововведения не только иностранные соперницы во главе с Кихирой, но и российские фигуристки. Бороться с Трусовой и Щербаковой станет гораздо тяжелее даже Косторной и Загитовой, не говоря уже о Медведевой и Туктамышевой.



Если бы четверные были разрешены в короткой программе уже сейчас, то Трусова наверняка бы обошла Медведеву. И менее чем через год такая картина может превратиться из виртуальной в реальную. А это означает, что шансов выиграть даже короткую программу на крупных соревнованиях у Медведевой практически не будет.