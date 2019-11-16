Руки-Базуки опять всех обманул. И это никогда не кончится!

Да, это про того самого фрика, который вроде бы мощный качок и практически непобедимый боец. Почти настоящий спортсмен, короче говоря. Без пяти минут чемпион всего и вся.
С Кириллом Терёшиным, которого все знают как персонажа по имени Руки-Базуки, снова случилась невероятная сенсация. Вот уже много месяцев он рассказывал всем, что раскачивал свои безумные бицепсы с помощью синтола – смеси масла и обезболивающих веществ, – а оказалось, что Терёшин использовал обычный вазелин: покупал его в аптеке, растапливал на паровой бане и вводил себе в мышцы. Именно поэтому началось воспаление и повредилась мышечная ткань. Вот это поворот!
Да и вообще всё это удивительные новости на фоне того, что персонаж якобы снова удаляет свои распухшие мышцы. В какой раз это происходит? И почему после удаления они не исчезают?
Но сейчас, конечно же, всё серьёзно. После первой операции персонаж так ослаб, что его с ложечки кормила мама – как трогательно! Что же будет дальше – после второй операции, третьей? Всего же их запланировано пять. Якобы после пятой Терёшин снова станет обычным человеком…
Но вы же все хоть раз смотрели сериалы? Вы все прекрасно знаете, что в каждой серии должен быть какой-то новый неожиданный поворот. Разумеется, будет он и здесь. История этого фрикового персонажа – это просто сериал нового поколения, не тот который нужно было смотреть каждый день по будням в 19:00, и даже не тот, который можно найти на «Нетфликс», а нечто совершенно иное, что происходит в реальном времени – с фото, видео, комментариями в соцсетях.
Видео доступно на «Чемпионате».
Может, перед пятой операцией Терёшин слёзно сообщит всем, что у него кончились деньги, а ведь он почти стал нормальным человеком. И тут выяснится, что заработать их можно, устроив великолепный бой по трижды альтернативным правилам ММА с каким-нибудь замечательным бойцом, ещё более эффектным, чем Олег Монгол. Руки-Базуки мог бы победить в лучших традициях Рокки, но нет. Он трагически проиграет, и у него останутся только его бицепсы…
А потом, из-за того, что он не может драться, пойдёт в реп-баттлы…
А потом в его мышцах найдут сливочное масло…
А потом… Полёт фантазии безграничен!
Людям всегда нравилось смотреть на уродцев – вспомните ту же Кунсткамеру и цирки, колесившие по всей Европе в Средневековье. Теперь же нечто подобное можно легко найти в «Инстаграме».
И пока персонаж людям не надоест, его руки никуда не исчезнут. По крайней мере, если это действительно не станет опасно для здоровья. Впрочем, на каком-то телешоу года два назад Кириллу уже грозили срочной ампутацией. Но ничего страшно, он справился.
И будет справляться дальше.
Если вы дочитали до конца, то знайте, что Руки-Базуки уже не прочь устроить бой по правилам кикбоксинга с так называемым чеченским Халком Асхабом Тамаевым.
Приятного просмотра!
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