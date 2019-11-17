Российский фигурист дважды за сутки побил мировой рекорд. А никто и не заметил

Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве прошёл под знаком доминирования хозяев. Впервые за 14 лет россияне победили во всех четырёх видах программы. Более того, без серебра наша команда осталась только в танцах на льду, а в сумме завоевала 8 призовых мест из 12. Парадокс, но занять весь пьедестал в «Мегаспорте» россиянам удалось только в самом проблемном за последние годы мужском одиночном катании. Последний раз три российских фигуриста были на пьедестале московского этапа в 1998 году, когда нынешнему победителю было несколько месяцев.

Александр Самарин и Дмитрий Алиев застолбили за собой места в финале Гран-при, а Макар Игнатов на дебютном же этапе серии вошёл в топ-3. Болельщики и специалисты за ребят, конечно, порадовались, но быстро переключились на сражение Трусовой и Медведевой.



А ведь Самарин дважды установил мировой рекорд. Спасибо судьям.

Трусова не оставила шансов Медведевой. А ведь Женя была великолепна! Россия доминировала на Гран-при по фигурному катанию в Москве, собрав всё золото. А Трусова, извалявшись, всё равно уничтожила Медведеву.

Ещё один «новый Плющенко»

Сейчас на российских одиночников нет такого давления, которое в своё время оказывалось на Евгения Плющенко. И за это парни должны благодарить девушек, принявших на себя все радости и тяжести бешеной популярности. В такой атмосфере легче работать и постепенно идти к своим целям. Правда, по этой же причине, наших фигуристов зачастую недооценивают. Стоит кому-то из одиночников подняться на более-менее высокий уровень, как его тут же начинают сравнивать то с Плющенко, то с Ханю и Ченом. Вряд ли стоит уточнять, в чью пользу оказываются эти сравнения.



Через это прошли и завершивший карьеру Максим Ковтун, и пропускающий начало сезона из-за травмы Михаил Коляда. Теперь не самое завидное главной российской надежды занимает Александр Самарин.

Судьи нашли способ бороться с фигуристками из России. Нагло и эффективно Российские фигуристки массово разучились делать прыжки. Судьи, вам не стыдно?

Супероружие Самарина

Действующий вице-чемпион Европы в Москве одержал первую победу на этапе Гран-при и впервые же вышел в финал серии. Оба проката Саши на льду «Мегаспорта» не были безупречными – в короткой программе он упал с четверного флипа, а в произвольной сделал один четверной вместо трёх запланированных и остался без каскада из трёх прыжков. Но даже серьёзные ошибки не помешали ему победить. Во-первых, соперники тоже ошибались. А, во-вторых, у Самарина есть уникальное оружие, помогающее ему компенсировать другие огрехи.



За каскад четверной лутц-тройной тулуп Александр дважды набрал более 20 баллов. В короткой программе этот элемент принёс ему аж 40% от общей оценки за технику, в произвольной – 25%.



Базовая стоимость сложнейшего каскада составляет 15,70 балла, но Самарин в Москве получил просто сумасшедшие надбавки. В короткой программе его лутц-тулуп отплюсовали на 5,09 балла, что стало максимальной надбавкой за элемент при новой системе судейства. Однако уже на следующий день Александр побил свой же рекорд, получив «гое» в размере 5,42 балла. Ни у Ханю, ни у Чена такого не было и близко!

Медведева может побеждать только в короткой программе. Скоро её и этого лишат Причём не зарубежные соперники, а родная федерация. Всё во имя успехов Трусовой. И это справедливо!

Самарину помогли судьи

Чтобы лучше оценить, чего добился Самарин, нужно понять, как формируется эта самая надбавка. Девять арбитров выставляют оценки за уровень исполнения элемента по шкале от «-5» до «+5». Лучший и худший баллы отбрасываются, а остальные семь при пересчёте на базовую стоимость элемента и дают тот результат, который мы видим в протоколе. Каскад Самарина в произвольной пятеро судей оценили на «+5», двое поставили «+4», а тройка японца в зачёт не пошла. В итоге Саша заработал надбавку в 5,42 балла при максимуме в 5,75 балла.

Два мировых рекорда за два дня – результат потрясающий, но проецировать его на другие старты не стоит. Вряд ли Самарин может рассчитывать на такие баллы где-то за пределами России. Оценка за фирменный каскад выглядит завышенной, особенно в произвольной программе, где у россиянина явно были проблемы на лутце. Московский этап, вероятно, Саша бы выиграл и без помощи судей, но вот тягаться с Ченом и Ханю ему будет очень тяжело. Самарину нужно не только стабильно исполнять сложнейшую техническую часть, но и добавлять в оценке за компоненты.



В финале Гран-при Самарин способен оказаться в тройке, но надо понимать, что ждать огромных надбавок за не самый качественный каскад в Турине точно не стоит.