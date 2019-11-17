Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

Бабушка выбежала на ковёр, чтобы спасти проигрывающего внука-борца

Бабушка выбежала на ковёр
Михаил Чесалин
Бабушка вышла на ковёр, чтобы спасти внука-борца. Судья не одобрил
Бороться бабушка не стала, но обидчику её внука крепко досталось.
Другие / Прочие виды спорта 0

В современном спорте зрители время от времени вторгаются на спортивные арены, мешая проведению соревнований. Наверное, чаще всего в объективы камер попадают разгорячённые алкоголем молодые люди, жаждущие ярких эмоций. В последнее время этим всё чаще занимаются девушки модельной внешности в откровенных костюмах или даже без них…

Топ-модели показали грудь прямо во время матча. Вот это благородство!
Красотки утверждают, что обнажились в прямом эфире ради благого дела. Но им не поверили: забрали в полицию и строго наказали.

Но чтобы бабушка! Да ещё и в соревнованиях по греко-римской борьбе!

А ведь было и такое… Правда, не на чемпионате мира или Европы, а на соревнованиях по национальной борьбе гураш в Ростовской области. Местные атлеты состязались по правилам греко-римской борьбы на приз «Бычья голова» и совершенно не подозревали, что их поединок станет уникальным не только по меркам региона или даже страны, но и всего мира.

Пожилая женщина, как сообщали СМИ, бабушка одного из борцов (предположительно того, что в синем трико), с самого начала схватки за третье место на турнире 2017 года довольно бурно выражала своё недовольство работой судьи на ковре. Комментатор за кадром даже пошутил: «Чувствую, судье придётся отбиваться». Тем не менее первая часть схватки для «синего» борца проходила довольно успешно: на глазах своей бабушки он повёл со счётом 2:0.

Вот только «красный» сдаваться не собирался и бросил «синего» на ковёр. Тогда бабушка не выдержала и бросилась к месту схватки, но не на судью, а на борца в красном трико, проводившего приём на сопернике. Спортсмену досталось от бабушки по голове.

Зрители вокруг ковра загудели – кто-то неодобрительно, кто-то с восхищением, а судья принял единственно правильное решение в сложившейся ситуации: остановить схватку и присудить победу пострадавшему от нападок импульсивной бабушки «красному».

Если женщина не желала своему внуку поражения, ей стоило быть более сдержанной.

В борьбе порой на ковре действительно оказываются посторонние люди – порой в южных регионах России случаются и громкие скандалы с участием импульсивных фанатов борцов.

Толпа заставила судью выбрать победителя. Громкий скандал в российской борьбе
Во время схватки на чемпионате России толпа неизвестных окружила судью и вынудила его принять «правильное» решение. Что это было?

Выход на ковёр бабушки – это нестандартно и забавно. Но знает история борьбы и максимально милые инциденты. Например, на детском турнире в США маленький мальчик решил вступиться за сестру, которой на детском турнире предстояло бороться с другим мальчиком.

Братик с криком «Не трожь мою сестру!» вмешался в поединок, но вскоре был остановлен своим папой. В этом случае арбитр был не так строг к участникам и останавливать схватку не стал.

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Видео •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019