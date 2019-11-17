Бабушка вышла на ковёр, чтобы спасти внука-борца. Судья не одобрил

В современном спорте зрители время от времени вторгаются на спортивные арены, мешая проведению соревнований. Наверное, чаще всего в объективы камер попадают разгорячённые алкоголем молодые люди, жаждущие ярких эмоций. В последнее время этим всё чаще занимаются девушки модельной внешности в откровенных костюмах или даже без них…
Но чтобы бабушка! Да ещё и в соревнованиях по греко-римской борьбе!
А ведь было и такое… Правда, не на чемпионате мира или Европы, а на соревнованиях по национальной борьбе гураш в Ростовской области. Местные атлеты состязались по правилам греко-римской борьбы на приз «Бычья голова» и совершенно не подозревали, что их поединок станет уникальным не только по меркам региона или даже страны, но и всего мира.
Пожилая женщина, как сообщали СМИ, бабушка одного из борцов (предположительно того, что в синем трико), с самого начала схватки за третье место на турнире 2017 года довольно бурно выражала своё недовольство работой судьи на ковре. Комментатор за кадром даже пошутил: «Чувствую, судье придётся отбиваться». Тем не менее первая часть схватки для «синего» борца проходила довольно успешно: на глазах своей бабушки он повёл со счётом 2:0.
Вот только «красный» сдаваться не собирался и бросил «синего» на ковёр. Тогда бабушка не выдержала и бросилась к месту схватки, но не на судью, а на борца в красном трико, проводившего приём на сопернике. Спортсмену досталось от бабушки по голове.
Зрители вокруг ковра загудели – кто-то неодобрительно, кто-то с восхищением, а судья принял единственно правильное решение в сложившейся ситуации: остановить схватку и присудить победу пострадавшему от нападок импульсивной бабушки «красному».
Если женщина не желала своему внуку поражения, ей стоило быть более сдержанной.
В борьбе порой на ковре действительно оказываются посторонние люди – порой в южных регионах России случаются и громкие скандалы с участием импульсивных фанатов борцов.
Выход на ковёр бабушки – это нестандартно и забавно. Но знает история борьбы и максимально милые инциденты. Например, на детском турнире в США маленький мальчик решил вступиться за сестру, которой на детском турнире предстояло бороться с другим мальчиком.
Братик с криком «Не трожь мою сестру!» вмешался в поединок, но вскоре был остановлен своим папой. В этом случае арбитр был не так строг к участникам и останавливать схватку не стал.
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