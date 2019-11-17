Шотландский горец не хотел побеждать без борьбы. Но его вынудили стать чемпионом

В 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне состоялся забег, в котором участвовал только один спортсмен, да и тот не хотел бежать! Наглые соперники его сначала кинули, а потом бросили, обидевшись на решение судей. Британский офицер Уиндхем Холсуэлл спокойно пробежал дистанцию 400 м и стал чемпионом.
Офицер-бегун
Шотландец Уиндхем Холсуэлл о спортивной карьере даже не мечтал. Юноша видел себя офицером, хотел быть похожим на деда по материнской линии генерала Натаниэля Гордона.
Он окончил Королевский военный колледж и отправился служить в лёгкий пехотный полк горцев. Холсуэлл вместе со своей воинской частью вернулся в Эдинбург в 1904 году. Именно с того времени он стал серьёзно заниматься бегом.
Способности к быстрому преодолению коротких и средних дистанций у него проявились на армейских соревнованиях, но Уиндхем не тренировался настолько качественно и регулярно, как по возвращении на родину. К спорту его подтолкнул служивший в том же полку Джимми Кэрран, в мирное время работавший тренером.
Кэрран вспоминал потом, что у Холсуэлла была яркая отличительная особенность – «очень длинный шаг, равного которому не было у современников, его бег был очень грациозным, а коньком его были забеги с гандикапом».
Офицер Холсуэлл в 1906-м принимал участие в соревнованиях в Афинах, которые МОК так и не признал полноценными Олимпийскими играми. Он завоевал серебро на дистанции 400 метров и бронзу на дистанции вдвое длиннее. А через два года в качестве одного из главных претендентов на победу выступал на домашней Олимпиаде в Лондоне.
Командная тактика
И свой статус он подтвердил в предварительных забегах. В полуфинале Холсуэлл без особых усилий преодолел 400 м за 48,4 с, установив новый олимпийский рекорд. Его соперниками по финалу стали три американских легкоатлета: Джон Тэйлор, Уильям Роббинс и Джон Карпентер.
Но финальный забег получился скандальным. Американские спортсмены применили командную тактику, воспользовавшись тем, что легкоатлетический круг по стадиону тогда не был размечен на дорожки.
Сначала Холсуэллу мешал Роббинс, перекрывший траекторию, но когда шотландский офицер перед последним поворотом всё же обошёл соперника и попытался резко ускориться, его фактически вытолкнул за пределы дистанции Карпентер, который первым пересёк линию финиша.
Один из судей тут же сигнализировал, что произошло нарушение правил, и результаты забега будут рассмотрены на заседании специального жюри.
Заслушав показания свидетелей, собрав все проявленные фотографии и получив объяснения со стороны участников, жюри приняло решение дисквалифицировать Карпентера и назначить перебежку через два дня. Причём забег должен быть проведён по кругу с размеченными леской дорожками.
Американцы были возмущены таким решением. Сами спортсмены и официальные лица делегации США утверждали, что в их стране правилами допускается контактная борьба на дистанции. Они обвиняли всех вокруг, кроме себя самих. В знак протеста Тэйлор и Роббинс в перебежке участвовать отказались.
Нет так нет. В итоге в повторном финальном забеге участвовал один Уиндхем Холсуэлл, который пробежал 400 м за 50,2 с и стал олимпийским чемпионом. Этот забег был и остаётся единственным финалом в олимпийской истории, в котором участвовал единственный спортсмен. И того пришлось убеждать выйти на старт, поскольку офицер не хотел побеждать подобным образом.
По возвращении в США тройку нарушителей встретили, как героев, а американские газеты вылили массу помоев в адрес бывших колонизаторов. Чуть позже через The Times им ответил Дэвид Скотт Дункан, один из судей, обслуживавших соревнования по лёгкой атлетике. Он получил экземпляр правил беговых соревнований в США, которые оказались ещё более жёсткими, чем в Великобритании, и любая помеха сопернику вела к снятию с соревнований.
Дважды похороненный
Холсуэлл в любом случае стал олимпийским чемпионом, но больше в спортивных соревнованиях не участвовал.
Он объяснил, что на него очень сильно подействовал скандал с тем самым забегом и он не хочет повторения подобного.
Но подобного и не могло повториться. После одиночного финала было принято решение разделить беговой круг на дорожки и более чётко прописать правила. Правда, Холсуэлл своего решения об уходе из спорта уже не поменял.
Чемпион вернулся на военную службу в свой полк, а Первую мировую войну встретил уже в звании капитана.
12 марта 1915 года в бою под Нёв-Шапель во Франции он был ранен осколками снаряда. Но буквально через две недели вернулся из госпиталя в расположение своего полка с перевязанной рукой. В полковом журнале было записано, что Холсуэлл проявил невероятное мужество, вытаскивая из-под огня подчинённых.
Утром 31 марта олимпийский чемпион во время обхода позиции упал, сражённый пулей в голову. Он умер спустя несколько минут. Холсуэлла похоронили в поле, в 300 метрах от линии фронта.
Однако после объявления перемирия его тело эксгумировали и захоронили с воинскими почестями на кладбище недалеко от Армантьера.
- 17 ноября 2019
-
22:52
-
22:07
-
21:08
-
21:04
-
20:51
-
20:13
-
20:05
-
19:44
-
19:28
-
19:12
-
18:48
-
18:27
-
18:05
-
17:45
-
17:38
-
16:54
-
14:57
-
14:15
-
14:14
-
12:35
-
11:53
-
11:25
-
11:01
-
10:15
-
09:46
-
00:59
-
00:27
- 16 ноября 2019
-
23:46
-
23:33
-
23:19
-
22:56
-
22:40
-
22:39
-
22:14
-
22:07