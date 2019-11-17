Шотландский горец не хотел побеждать без борьбы. Но его вынудили стать чемпионом

В 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне состоялся забег, в котором участвовал только один спортсмен, да и тот не хотел бежать! Наглые соперники его сначала кинули, а потом бросили, обидевшись на решение судей. Британский офицер Уиндхем Холсуэлл спокойно пробежал дистанцию 400 м и стал чемпионом.

Офицер-бегун

Шотландец Уиндхем Холсуэлл о спортивной карьере даже не мечтал. Юноша видел себя офицером, хотел быть похожим на деда по материнской линии генерала Натаниэля Гордона.



Он окончил Королевский военный колледж и отправился служить в лёгкий пехотный полк горцев. Холсуэлл вместе со своей воинской частью вернулся в Эдинбург в 1904 году. Именно с того времени он стал серьёзно заниматься бегом.

Способности к быстрому преодолению коротких и средних дистанций у него проявились на армейских соревнованиях, но Уиндхем не тренировался настолько качественно и регулярно, как по возвращении на родину. К спорту его подтолкнул служивший в том же полку Джимми Кэрран, в мирное время работавший тренером.



Кэрран вспоминал потом, что у Холсуэлла была яркая отличительная особенность – «очень длинный шаг, равного которому не было у современников, его бег был очень грациозным, а коньком его были забеги с гандикапом».



Офицер Холсуэлл в 1906-м принимал участие в соревнованиях в Афинах, которые МОК так и не признал полноценными Олимпийскими играми. Он завоевал серебро на дистанции 400 метров и бронзу на дистанции вдвое длиннее. А через два года в качестве одного из главных претендентов на победу выступал на домашней Олимпиаде в Лондоне.

Командная тактика

И свой статус он подтвердил в предварительных забегах. В полуфинале Холсуэлл без особых усилий преодолел 400 м за 48,4 с, установив новый олимпийский рекорд. Его соперниками по финалу стали три американских легкоатлета: Джон Тэйлор, Уильям Роббинс и Джон Карпентер.



Но финальный забег получился скандальным. Американские спортсмены применили командную тактику, воспользовавшись тем, что легкоатлетический круг по стадиону тогда не был размечен на дорожки.

Фото: Topical Press Agency/Getty Images

Сначала Холсуэллу мешал Роббинс, перекрывший траекторию, но когда шотландский офицер перед последним поворотом всё же обошёл соперника и попытался резко ускориться, его фактически вытолкнул за пределы дистанции Карпентер, который первым пересёк линию финиша.



Один из судей тут же сигнализировал, что произошло нарушение правил, и результаты забега будут рассмотрены на заседании специального жюри.



Заслушав показания свидетелей, собрав все проявленные фотографии и получив объяснения со стороны участников, жюри приняло решение дисквалифицировать Карпентера и назначить перебежку через два дня. Причём забег должен быть проведён по кругу с размеченными леской дорожками.



Американцы были возмущены таким решением. Сами спортсмены и официальные лица делегации США утверждали, что в их стране правилами допускается контактная борьба на дистанции. Они обвиняли всех вокруг, кроме себя самих. В знак протеста Тэйлор и Роббинс в перебежке участвовать отказались.



Нет так нет. В итоге в повторном финальном забеге участвовал один Уиндхем Холсуэлл, который пробежал 400 м за 50,2 с и стал олимпийским чемпионом. Этот забег был и остаётся единственным финалом в олимпийской истории, в котором участвовал единственный спортсмен. И того пришлось убеждать выйти на старт, поскольку офицер не хотел побеждать подобным образом.

Фото: Topical Press Agency/Getty Images

По возвращении в США тройку нарушителей встретили, как героев, а американские газеты вылили массу помоев в адрес бывших колонизаторов. Чуть позже через The Times им ответил Дэвид Скотт Дункан, один из судей, обслуживавших соревнования по лёгкой атлетике. Он получил экземпляр правил беговых соревнований в США, которые оказались ещё более жёсткими, чем в Великобритании, и любая помеха сопернику вела к снятию с соревнований.

Дважды похороненный

Холсуэлл в любом случае стал олимпийским чемпионом, но больше в спортивных соревнованиях не участвовал.



Он объяснил, что на него очень сильно подействовал скандал с тем самым забегом и он не хочет повторения подобного.



Но подобного и не могло повториться. После одиночного финала было принято решение разделить беговой круг на дорожки и более чётко прописать правила. Правда, Холсуэлл своего решения об уходе из спорта уже не поменял.

«Неизвестный». История олимпийского чемпиона, который сбежал, выиграв золото В финал Олимпиады парень, имени которого никто не запомнил, попал случайно. Позже его искали две страны, но загадочный чемпион исчез.

Чемпион вернулся на военную службу в свой полк, а Первую мировую войну встретил уже в звании капитана.



12 марта 1915 года в бою под Нёв-Шапель во Франции он был ранен осколками снаряда. Но буквально через две недели вернулся из госпиталя в расположение своего полка с перевязанной рукой. В полковом журнале было записано, что Холсуэлл проявил невероятное мужество, вытаскивая из-под огня подчинённых.



Утром 31 марта олимпийский чемпион во время обхода позиции упал, сражённый пулей в голову. Он умер спустя несколько минут. Холсуэлла похоронили в поле, в 300 метрах от линии фронта.



Однако после объявления перемирия его тело эксгумировали и захоронили с воинскими почестями на кладбище недалеко от Армантьера.