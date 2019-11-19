Идеальное судейство! Россия играла с Италией всего два периода. Видео

Красота настоящая, итальянцы — тоже

Угловой. Подача на ближнюю штангу, там нападающий сборной России принимает мяч, трижды подрабатывает его для удара через себя и с хрустом вколачивает в ближний угол. Итальянский вратарь бессилен – 2:1.



Это не чудо и не сказка, это – чемпионат мира по пляжному футболу. Россия уже забивает красоту в Парагвае, правда, пока неофициальную. Хотя итальянцы – настоящие. И гол Бориса Никонорова через себя тоже можно посмотреть своими глазами.

И изящную в своей простоте комбинацию Шишина и Крашенинникова – тоже. Всё по-настоящему – и диагональ, и выверенный удар впритирку со штангой. Просто матч — тренировочный. Но, думаете, кто-то в нём не хотел победить?

Счёт, кстати, открыл всё тот же Никоноров – подкараулил ошибку защитника и «подобедал» вратаря Дель Местре. Идеальная работа форварда – пришёл, увидел, забил.

Идеальное судейство

Два гола из трёх в свои ворота россияне привезли сами себе – простая несогласованность в передачах назад своему вратарю. «Недонастроились, будем работать. Таких ошибок надо в любой ситуации избегать», — коротко констатировал тренер сборной России Илья Леонов. Он, кстати, весь матч провёл на песке и без замен – судил. И если в первой половине матча вопросов к арбитру не было, то во втором он не поставил два вроде бы очевидных пенальти: за фол на Земскове и за игру рукой у Корозинити. Сам рефери, впрочем, собственной работой остался вполне доволен.



«Идеальное судейство», — без тени сомнения констатировал Леонов. «Пенальти на Фёдоре? С моей позиции ничего не было, а Михаил Лихачёв потом подтвердил, что в официальном матче такое вряд ли поставят».



Матч неожиданно прервали прямо с моментом начала третьего периода – закончилось тренировочное время, приехала сборная Мексики. Счёт 3:3 так и остался на табло (да какое там табло – просто в памяти). Россияне ещё примерно с полчаса позанимались на дальней свободной площадке – небольшая разминка, немножко двусторонки, в которой никто никому не забил.

Фото: «Чемпионат»

Время торта

После этого команда отправилась в отель, а там пришло время торта – Остапа Фёдорова поздравляли с 24-летием. Тренер Лихачёв сказал небольшую речь, Шишин едва не задушил виновника мероприятия в объятиях, португальцы, сидевшие за соседним столом, красиво спели в честь Остапа.



Хотя, конечно, Остап тут был ни при чём – Португалия в эту же секунду праздновала день рождения своего второго голкипера Петрони. Но вышло колоритно. Пусть португальцы в следующий раз и правда споют в нашу честь.



А лучше – спляшут. Под нашу дудку.