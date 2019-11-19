Настоящая Рок'н'Ролла! Как российский «Дракон» стал самым быстрым в Европе

16 ноября в Пуэрто Порталз на острове Майорка захватывающим финалом завершился сезон соревнований класса «Дракон». В течение недели были разыграны «Гран-при европейской серии» класса и Кубок Европы. По результатам соревнований экипаж Дмитрия Самохина дважды поднимался на пьедестал.
Впервые разыгранные в нынешнем сезоне, «Гран-при европейской серии» и Кубок Европы в классе «Дракон» появились благодаря уже экс-президенту Международной ассоциации класса «Дракон» Василию Сенаторову. Предложенный им формат и календарь соревнований охватил весь сезон и был успешно реализован при широкой поддержке флота.
В зачёт Dragon European Cup Series вошли Гран-при Канн в апреле, Кубок Короля Хуана Карлоса в Португалии в мае, Гран-при Германии в июне и финальный этап – первый в истории Гран-при Испании на Майорке.
К старту Гран-при Испании экипаж Дмитрия Самохина подошел в качестве лидера зачёта Европейской серии. Не смотря на аномально холодную и мокрую погоду на Майорке, экипаж Дмитрия «Рок'н'Ролла» с двумя победами в пяти состоявшихся гонках завершил соревнования вторым. Такой результат обеспечил команде победу в серии.
«Гонки прошли сложно, были штили и слабый ветер, а в заключительный день наоборот, было слишком много ветра, – рассказал Дмитрий Самохин. – В такой ситуации каждая ошибка стоила очень дорого».
Далее первые 20 экипажей по результатам Dragon European Cup Series квалифицировались в финал Кубка Европы, который разыгрывался 15-16 ноября. В составе этого флота, кроме Дмитрия Самохина, Россию представляли действующий чемпион страны Анатолий Логинов, Виктор Фогельсон, а также Михаил и Василий Сенаторовы. Но уже на этапе полуфиналов, куда пробились только шесть экипажей, из российских команд осталась одна «Рок'н'Ролла».
1. SUI311 – «Софи Рейсинг» – Хьюго Стенбек/Бернардо Фреитас
2. ITA77 – «Бункер Принц» – Евгений Браславец
3. RUS76 – «Рок'н'Ролла» – Дмитрий Самохин
4. GER1207 – «Кхалиси» – Никола Фрейзен
В финальной гонке встретились «Софи Рейсинг» (Швейцария) под управлением Бернардо Фреитас, «Бункер Принц» Еврегия Браславца (под итальянским флагом), «Рок'н'Ролла» Дмитрия Самохина (Россия) и «Кхалиси» (Германия) Николы Фрейзен. На старте Браславец оказался замешан в инциденте и вышел на дистанцию с большим опозданием. На первом огибании он был последним, но уже на третьем знаке олимпийский чемпион шел вторым, вслед за Бернардо Фреитас. Самохин огибался третьим. В таком порядке лодки и финишировали, распределив медали финала.
«Очень непростые гонки, но формат соревнований хороший, – отметил Дмитрий Самохин, – и квалификация и четверть и полуфинал и финал прошли очень интересно. Стоит продолжать это начинание и в 2020 году».
Согласно с планами Международной Ассоциации класса «Дракон», Dragon Grand Prix Cup Series состоится в 2020 и откроется Dragon Grand Prix Spain в рамках регаты на призы Принцессы Софии в марте. Далее последуют этапы в Скарлино (Италия), Дуарнане (Франция), а финал состоится 2-7 ноября в Португалии.
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