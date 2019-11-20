«Против комаров тактически готовы идеально. Всё разобрали»

В 22:45 по московскому времени сборная России по футболу начала рвать на кусочки Сан-Марино, красиво и даже местами феерично закругляя отборочный цикл Евро-2020. В это же время, но в 16:45, в жарком-жарком Парагвае капитан другой сборной России Антон Шкарин готовился к очередной плановой тренировке перед чемпионатом мира по пляжному футболу.

Ну как готовился – пил чай в компании тренера вратарей Андрея Бухлицкого. Чай, кстати, очень вкусный.

«Напророчил изменения. Рано»

— Антон, в 2016 году мы разговаривали после матча, который стал для вас 200-м за сборную России. Сейчас таких матчей уже 272. Как за это время изменился футболист Шкарин?

— Самое главное изменение случилось в этом же году чуть позже – меня выбрали капитаном сборной. Это совсем другая ответственность, вообще другое ощущение. И второе – уход из сборной футболистов, с именами которых связаны все самые громкие успехи команды. Это Илья Леонов, Егор Шайков, Юрий Горчинский. Первое время их очень сильно не хватало.

«200 матчей? Я 200 раз за Россию играть выходил. Это главное» Антон Шкарин сыграл 200-й матч за сборную России. Много это или мало, он не знает. Знает только, что 200 раз пел гимн. И гордится этим.

— Говорят, что после 35 футболист играет чисто на опыте. А можно ли при этом в опыте ещё и прибавлять? Вам, например, удаётся?

— Конечно же можно! Всё зависит исключительно от человека. Я точно знаю, куда мне прибавлять, это правда.



— Три года назад вы говорили, что смена поколений в сборной России вот-вот наступит и будет очень болезненной. Ну и – наступила? Больно?

— Состав на этот чемпионат мира говорит, что кардинальная смена поколений пока не наступила. Хотя тренерский штаб на том же Межконтинентальном кубке в Дубае две недели назад активно пробовал молодёжь, новичков. Так что получается, что я рано напророчил изменения.



— То есть шесть дебютантов чемпионата мира, которые у нас приехали в Парагвай, это не считается? Больше таких дебютантов у сборной России было только в 2007 году. На нашем первом чемпионате мира.

— Для меня поколение всё-таки означает не просто новых игроков, а именно молодёжь. У нас же сейчас даже эти дебютанты практически нашего возраста, кроме Остапа Фёдорова. Хочется, чтобы больше было молодых игроков.

«Что? На улице +41? Да ладно…»

— ЧМ-2019 в Парагвае и ЧМ-2013 на Таити – далеко, жарко, непонятно. Можно ли их сравнить уже сейчас?

— Проще, конечно, сравнивать после окончания, хотя одинакового много. Начиная от двух дней, которые потребовались, чтобы добраться и сюда, и на Таити, и заканчивая моими собственными ощущениями. Но это пока – уверен, что здесь будет совсем другой турнир. Тогда у нас в первом же матче «сломались» Горчинский и Леонов, дальше пришлось играть едва ли не с чистого листа. В этот раз, надеюсь, ничего похожего не будет.

— После того стартового матча с Японией очень быстро стало понятно, что травмы серьёзные и оба футболиста, скорее всего, больше не сыграют на чемпионате мира. Страшно было?

— Я помню и матч, и даже момент, когда Илья дёрнул мышцу. Паники не было, мало того, я зачем-то думал уже о следующем матче. Шёл только первый период и счёт – 0:0, но откуда-то возникла полная уверенность, что Японию мы обыграем. Странно и неправильно, но тогда я думал именно так. А после обследования и Горчинскому, и Леонову оставили надежду ещё сыграть на чемпионате мира, поэтому больше думали о том, как выиграть оставшиеся матчи в группе и дать им время на возвращение. У Леонова получилось, у Горчинского – нет, но закончилось-то всё хорошо.

Горчинский: завтра все 12 игроков выйдут на песок Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Горчинский рассказал о полученных травмах, медицине Таити и предстоящем матче с Кот-д'Ивуаром.

— Вернёмся в Парагвай. На улице сейчас +41…

— Правда, что ли?! Да ладно.



— Да, всё так. Ровно 41 градус тепла. Хуже бывало? И как в таких условиях сказать, что ОАЭ или Сенегал не получают преимущества?

— Конечно, им будет комфортнее, с этим и спорить нет смысла. Но уверен, что исход матча решать будет вовсе не погода. А вообще, месяц назад играли в Катаре на Всемирных пляжных играх, там тоже жара была, как в парилке в сауне. Ну и ничего – в финал же как-то вышли.



— Говорят, что комары тут переносят лихорадку. Правда, я пока ни одного не встретил. Какие у вас инструкции по сохранению здоровья?

— Наш медицинский штаб ответственно подошёл к этой проблеме. Всё подробно разобрали, так что тактически против комаров мы готовы идеально (смеётся). Есть и средства специальные, и подробные указания, что делать.



— Межконтинентальный кубок вы впервые смотрели со стороны. Понравилась игра той сборной России? Лучше могли?

— Однозначно. Во всех матчах была борьба, проигрывали практически основному составу Ирана и Испании совсем немного. Опыта не хватило, чуточку везения. Ну и веры в себя, как говорил Борис Никоноров. Просто не поверили, что могут обыграть такие команды. Михаил Лихачёв – максималист, он, конечно, расстроился из-за четвёртого места, хотя я ему сказал, что играли неплохо. Мне так кажется.

Россия спаслась на последней секунде, но всё равно проиграла. Да как же так?! Российские «пляжники» упустили медаль. Потрясающий гол Никонорова на последней секунде не войдёт в историю.

— В матче за 3-е место Россия проиграла ОАЭ, с этой сборной нам играть на чемпионате мира уже через пять дней. Удивила она вас? Неужели бразильский тренер Бруно Малиаш так быстро научил их футболу?

— Я не все их игры видел. Как они выступили до матча за бронзу? Ни разу не проиграли в основное время? Интересно. Наверное, будем разбирать их игру перед матчем, всё посмотрим подробно.

— Что скажете про местный песок?

— Цвет не нравится, а по структуре классный. Я беленький люблю (улыбается).

«Гильерме не просто так попал в Россию»

— Сборная России по обычному футболу будет играть с Сан-Марино во время вашей тренировки. Если бы могли, потратили бы время на просмотр?

— Да, конечно.



— Зачем?

— Поболел бы за нашу сборную — почему нет?



— Смотреть матч, в котором заранее известно, кто победит?

— Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Да, соперник не самый сильный, но всё равно интересно последить за взаимодействиями, за комбинациями.



— Наверное, самая обсуждаемая тема последних дней (в очередной раз) – это голкипер Гильерме. Стоит ему сыграть неудачно, как разговоры о том, зачем России натурализованный вратарь, вспыхивают с новой силой. Логично было бы узнать, что думает об этом вратарь Андрей Бухлицкий.

— (Бухлицкий не спеша ставит на стол чашечку с чаем и задумывается на пару секунд.) Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей. Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих.



— Антон, в Мадриде, по дороге в Парагвай, вам исполнилось 37 лет. Представьте, что 14 лет назад, когда в 2005 году вы выбирали между карьерой строителя и карьерой футболиста, вам бы сказали, что 37-й день рождения будет по дороге в Парагвай, вы бы подумали, что едете туда что-то строить или играть в футбол?

— Я бы не поверил. В 37 лет, футбол, в Парагвае – да такого не может быть. Конечно, я хотел стать футболистом, так что и думать хотелось бы о том, что я еду играть. Даже если бы сказали, что мне 37 и я капитан сборной России на чемпионате мира… Не поверил бы ни за что.



— То есть чудеса случаются?

— Да. Это я знаю совершенно точно.