«Против комаров тактически готовы идеально. Всё разобрали»

В 22:45 по московскому времени сборная России по футболу начала рвать на кусочки Сан-Марино, красиво и даже местами феерично закругляя отборочный цикл Евро-2020. В это же время, но в 16:45, в жарком-жарком Парагвае капитан другой сборной России Антон Шкарин готовился к очередной плановой тренировке перед чемпионатом мира по пляжному футболу.
Ну как готовился – пил чай в компании тренера вратарей Андрея Бухлицкого. Чай, кстати, очень вкусный.
«Напророчил изменения. Рано»
— Антон, в 2016 году мы разговаривали после матча, который стал для вас 200-м за сборную России. Сейчас таких матчей уже 272. Как за это время изменился футболист Шкарин?
— Самое главное изменение случилось в этом же году чуть позже – меня выбрали капитаном сборной. Это совсем другая ответственность, вообще другое ощущение. И второе – уход из сборной футболистов, с именами которых связаны все самые громкие успехи команды. Это Илья Леонов, Егор Шайков, Юрий Горчинский. Первое время их очень сильно не хватало.
— Говорят, что после 35 футболист играет чисто на опыте. А можно ли при этом в опыте ещё и прибавлять? Вам, например, удаётся?
— Конечно же можно! Всё зависит исключительно от человека. Я точно знаю, куда мне прибавлять, это правда.
— Три года назад вы говорили, что смена поколений в сборной России вот-вот наступит и будет очень болезненной. Ну и – наступила? Больно?
— Состав на этот чемпионат мира говорит, что кардинальная смена поколений пока не наступила. Хотя тренерский штаб на том же Межконтинентальном кубке в Дубае две недели назад активно пробовал молодёжь, новичков. Так что получается, что я рано напророчил изменения.
— То есть шесть дебютантов чемпионата мира, которые у нас приехали в Парагвай, это не считается? Больше таких дебютантов у сборной России было только в 2007 году. На нашем первом чемпионате мира.
— Для меня поколение всё-таки означает не просто новых игроков, а именно молодёжь. У нас же сейчас даже эти дебютанты практически нашего возраста, кроме Остапа Фёдорова. Хочется, чтобы больше было молодых игроков.
«Что? На улице +41? Да ладно…»
— ЧМ-2019 в Парагвае и ЧМ-2013 на Таити – далеко, жарко, непонятно. Можно ли их сравнить уже сейчас?
— Проще, конечно, сравнивать после окончания, хотя одинакового много. Начиная от двух дней, которые потребовались, чтобы добраться и сюда, и на Таити, и заканчивая моими собственными ощущениями. Но это пока – уверен, что здесь будет совсем другой турнир. Тогда у нас в первом же матче «сломались» Горчинский и Леонов, дальше пришлось играть едва ли не с чистого листа. В этот раз, надеюсь, ничего похожего не будет.
— После того стартового матча с Японией очень быстро стало понятно, что травмы серьёзные и оба футболиста, скорее всего, больше не сыграют на чемпионате мира. Страшно было?
— Я помню и матч, и даже момент, когда Илья дёрнул мышцу. Паники не было, мало того, я зачем-то думал уже о следующем матче. Шёл только первый период и счёт – 0:0, но откуда-то возникла полная уверенность, что Японию мы обыграем. Странно и неправильно, но тогда я думал именно так. А после обследования и Горчинскому, и Леонову оставили надежду ещё сыграть на чемпионате мира, поэтому больше думали о том, как выиграть оставшиеся матчи в группе и дать им время на возвращение. У Леонова получилось, у Горчинского – нет, но закончилось-то всё хорошо.
— Вернёмся в Парагвай. На улице сейчас +41…
— Правда, что ли?! Да ладно.
— Да, всё так. Ровно 41 градус тепла. Хуже бывало? И как в таких условиях сказать, что ОАЭ или Сенегал не получают преимущества?
— Конечно, им будет комфортнее, с этим и спорить нет смысла. Но уверен, что исход матча решать будет вовсе не погода. А вообще, месяц назад играли в Катаре на Всемирных пляжных играх, там тоже жара была, как в парилке в сауне. Ну и ничего – в финал же как-то вышли.
— Говорят, что комары тут переносят лихорадку. Правда, я пока ни одного не встретил. Какие у вас инструкции по сохранению здоровья?
— Наш медицинский штаб ответственно подошёл к этой проблеме. Всё подробно разобрали, так что тактически против комаров мы готовы идеально (смеётся). Есть и средства специальные, и подробные указания, что делать.
— Межконтинентальный кубок вы впервые смотрели со стороны. Понравилась игра той сборной России? Лучше могли?
— Однозначно. Во всех матчах была борьба, проигрывали практически основному составу Ирана и Испании совсем немного. Опыта не хватило, чуточку везения. Ну и веры в себя, как говорил Борис Никоноров. Просто не поверили, что могут обыграть такие команды. Михаил Лихачёв – максималист, он, конечно, расстроился из-за четвёртого места, хотя я ему сказал, что играли неплохо. Мне так кажется.
— В матче за 3-е место Россия проиграла ОАЭ, с этой сборной нам играть на чемпионате мира уже через пять дней. Удивила она вас? Неужели бразильский тренер Бруно Малиаш так быстро научил их футболу?
— Я не все их игры видел. Как они выступили до матча за бронзу? Ни разу не проиграли в основное время? Интересно. Наверное, будем разбирать их игру перед матчем, всё посмотрим подробно.
— Что скажете про местный песок?
— Цвет не нравится, а по структуре классный. Я беленький люблю (улыбается).
«Гильерме не просто так попал в Россию»
— Сборная России по обычному футболу будет играть с Сан-Марино во время вашей тренировки. Если бы могли, потратили бы время на просмотр?
— Да, конечно.
— Зачем?
— Поболел бы за нашу сборную — почему нет?
— Смотреть матч, в котором заранее известно, кто победит?
— Мне нравится смотреть матчи нашей сборной в последнее время. Да, соперник не самый сильный, но всё равно интересно последить за взаимодействиями, за комбинациями.
— Наверное, самая обсуждаемая тема последних дней (в очередной раз) – это голкипер Гильерме. Стоит ему сыграть неудачно, как разговоры о том, зачем России натурализованный вратарь, вспыхивают с новой силой. Логично было бы узнать, что думает об этом вратарь Андрей Бухлицкий.
— (Бухлицкий не спеша ставит на стол чашечку с чаем и задумывается на пару секунд.) Я знаю, что Гильерме не просто так попал в Россию – его долго высматривали, долго выбирали, вроде бы ещё Руслан Нигматуллин этим занимался. Хороший парень, добротный вратарь, но, получается, не для главных дел. Тут больше обидно, что в нашей огромной стране нет своих вратарей. Не может такого быть. Человеческими ресурсами мы обладаем, просто нужно игроков и вратарей воспитывать. Своих.
— Антон, в Мадриде, по дороге в Парагвай, вам исполнилось 37 лет. Представьте, что 14 лет назад, когда в 2005 году вы выбирали между карьерой строителя и карьерой футболиста, вам бы сказали, что 37-й день рождения будет по дороге в Парагвай, вы бы подумали, что едете туда что-то строить или играть в футбол?
— Я бы не поверил. В 37 лет, футбол, в Парагвае – да такого не может быть. Конечно, я хотел стать футболистом, так что и думать хотелось бы о том, что я еду играть. Даже если бы сказали, что мне 37 и я капитан сборной России на чемпионате мира… Не поверил бы ни за что.
— То есть чудеса случаются?
— Да. Это я знаю совершенно точно.
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