«Дал Трефилова». Почему разозлился тренер сборной России по гандболу

В российском гандболе начинается новая эра. Наша женская сборная впервые сыграет на крупном международном турнире под руководством иностранного тренера. На испанце Амбросе Мартине лежит двойная ответственность. Он не только возглавил лучшую команду прошлой Олимпиады, но и сменил на этом посту, пожалуй, самого уважаемого и любимого в народе тренера – Евгения Трефилова.

Человек, который изменил всё. Великие победы России с Евгением Трефиловым Выдающийся наставник оставил пост главного тренера женской сборной после 18 лет работы. Но в гандболе Король Треф остаётся!

В Японию за бонусным отпуском

Уже 20 ноября сборная России отправится на товарищеский турнир в Сеул, а оттуда – на чемпионат мира в Японию. Перед долгим путешествием в Азию наша команда провела открытую тренировку в Новогорске. Трефилова в Новогорске не было, но его имя упоминалось чуть ли не чаще других. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сказал, что мэтр принимал участие в обсуждении состава и обязательно отправится с командой в Японию.



«Трефилов не полетит на тренировочный турнир в Корею, он сразу отправится на чемпионат мира. Мы бережём его здоровье, а длинные перелёты – не совсем то, что ему сегодня нужно», — отметил президент федерации.



Но прежде чем пообщаться с журналистами, Шишкарёв обратился к команде и пожелал девушкам получить бонусный отпуск следующей весной. Другими словами, завоевать на чемпионате мира путёвку на Олимпиаду, чтобы не играть в квалификации. А для этого ни много ни мало надо выиграть чемпионат планеты в Японии, ну или надеяться на победу француженок. При любом другом раскладе придётся биться за место на Играх в домашнем отборочном турнире.

Фото: РИА Новости

«Россия, удачи»

Последняя домашняя тренировка сборной России перед затяжным азиатским турне вызвала большой интерес у представителей СМИ. «Ещё четыре года на тренировки сборной России одну-две камеры было выцепить невозможно», — вспоминает Шишкарёв.

Мартин пообщался с прессой с помощью переводчика, после чего отправился собственноручно расставлять конусы для одного из упражнений.

Видео доступно на «Чемпионате».



На площадке же помощь переводчика Амбросу почти не требовалась. Он начинал упражнения громогласным «давай», после чего переходил на сумасшедшую смесь русского, английского и испанского. То и дело из его команд можно было разобрать «говорить, говорить», «руки» и «хорошо». Последнее слово неизменно сопровождалось аплодисментами.

Видео доступно на «Чемпионате».



За время работы в Ростове-на-Дону испанский специалист выучил уже немало русских слов, причём понимает он гораздо больше, чем способен сказать.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Стараемся не смеяться над тренером»

Для того чтобы полноценно руководить командой на русском, словарного запаса Мартину пока не хватает, но гандболистки признаются, что проблемы в этом нет. Большинство игроков «Ростова-Дон» объясняются с тренером на английском, да и основные гандбольные термины на испанском они уже освоили.

«Языковой барьер, конечно, сказывается. Евгений Васильевич может донести до нас всё, что он думает, напрямую. Амброс учит русский, уже знает много слов, причём не самых простых: жёстче, смело, сердце, голова. Иногда выглядит смешно, когда он пытается что-то сказать, но смеяться над тренером нельзя (улыбается). А вообще он молодец, старается многие вещи доносить до нас по-русски, что очень важно в порыве игры», — говорит линейная Ксения Макеева.

В сборную России позвали испанца. Удержит ли Мартин девушек на вершине? Женскую сборную России по гандболу возглавил Амброс Мартин. Он ничего не выигрывал со сборными, но теперь должен добыть золото Олимпиады.

В первой части двусторонки был задействован один вратарь из трёх. Пока кто-то из девушек отражал удары полевых, остальные без дела не сидели и в противоположных воротах выполняли интересные упражнения, используя три вида мячей одновременно.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Амброс заводится за секунду»

Амброс Мартин общался с подопечными активно, но достаточно сдержанно. Правда, был момент, когда испанец вскипел и на мгновение «дал Трефилова». Тренера рассердило, что обороняющаяся команда понеслась в атаку, хотя мяч ещё не пересёк среднюю линию.

Видео доступно на «Чемпионате».

«На самом деле это довольно типичная ситуация для него. Мартин не любит глупости на площадке. Если ты сыграл по ситуации, то он ничего не скажет, а если это было и не по установке, и не по ситуации, то он очень эмоционально реагирует, кричит. Амброс испанец, заводится буквально за секунду. Но потом так же быстро отходит и спокойно объясняет, что было не так», — уточняет Макеева.

«Как на Олимпиаде»

В конце занятия испанский тренер собрал команду у доски и пару минут объяснял тактические нюансы через переводчика, при этом постоянно что-то рисуя маркером.

Фото: РИА Новости

«Там, конечно, всё так понятно», — пошутил кто-то из девушек. При взгляде на доску стало ясно, что вызвало улыбку. Возможно, Амброс просто хотел запутать соперников.

Фото: РИА Новости

Пока тренер давал интервью, капитан команды Анна Сень повела девушек на площадку для общей фотографии. А за традиционной съёмкой последовала и необычная. Гандболистки обступили фотографа, лежавшего на терафлексе и снимавшего командный круг изнутри. «Помните, как на Олимпиаде», — сказала Сень.

Видео доступно на «Чемпионате».



Из 18 игроков, включённых в состав на чемпионат мира, «как на Олимпиаде» помнят только шестеро. У остальных же шанс сыграть на главном турнире появится уже следующим летом. Однако сначала нужно отобраться на Игры, и нет более красивого способа сделать это, чем победить на чемпионате мира.