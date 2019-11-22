Чемпионат мира по пляжному футболу. Россия начинает бой за третий титул! LIVE

Сборная России вернулась на чемпионат мира, чтобы выиграть его. Два титула у нашей «Красной машины» уже есть. Но бог любит троицу, правда?

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня нашу команду ждёт большой день. В 22:15 по московскому времени на другой стороне земного шара — в Парагвае — сборная России впервые за последние четыре года выйдет на песок в матче чемпионата мира. Все мы прекрасно помним, что наша «Красная машина» дважды становилась лучшей в мире — в 2011 и 2013 годах. За последние сезоны команда серьёзно обновилась, но по-прежнему претендует только на самые высокие места. Хочется верить, что матч с Сенегалом в первом туре группового этапа станет первым шагом сборной России на пути к новому, долгожданному третьему титулу.

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