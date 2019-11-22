Устаревшая. Загитова провалилась в Японии — даже в тройку не попала

Этап Гран-при в Саппоро определит всех финалистов серии, которые в начале декабря разыграют первый серьёзный титул сезона. Однако в женских соревнованиях интрига гораздо круче, чем просто борьба за финал Гран-при. Россиянка Алёна Косторная идёт по стопам коллег по группе Этери Тутберидзе. Анна Щербакова и Александра Трусова уже набрали максимум баллов, выиграв по два этапа. Косторной для повторения их результата необходимо побеждать в Саппоро.



Действующая чемпионка мира Алина Загитова, проигравшая Алёне в Гренобле, подошла к заключительному этапу Гран-при только с восьмым результатом сезона в мире среди взрослых. В Японии Алине нужно было доказывать, что это всего лишь недоразумение, а не наметившийся кризис. Серьёзный вызов россиянкам бросила японка Рика Кихира, освоившая для борьбы с россиянками четверной сальхов. Предъявить его местная прима сможет только в произвольной программе, а в короткой у неё всё хорошо и без четверных, ведь именно Кихире принадлежит мировой рекорд, который мог пасть в Саппоро.

Он и пал, только Кихира тут ни при чём!

Феноменальный рекорд Косторной

В первой разминке на финал Гран-при теоретические шансы сохраняла лишь американка Старр Эндрюс, однако она упала и много уступила двукратной чемпионке США Карен Чен. Было очевидно, что её результат — 67,21 — балла будет побит не единожды.



На приветствии участниц второй разминки японские болельщики громче всех встретили даже не местную любимицу Кихиру, а нашу Алину Загитову. Алёне Косторной, выступающей по взрослым первый сезон, любви зрителей досталось немного меньше, но через несколько минут всё изменилось. Разбирающаяся в фигурном катании японская публика несколько раз устраивала овацию прямо по ходу программы. Сдержать восторг действительно было невозможно. Алёна вновь вызвала мурашки невероятно нежным и красивым катанием. Удивительно, как у Косторной идеальное скольжение и невесомый образ сочетаются с высоченными амплитудными прыжками. Тройной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп – всё безупречно чисто и на большие надбавки.

После такого проката у судей просто не поднялась рука обидеть самую эффектную и артистичную фигуристку современности (хотите – спорьте). К чести арбитров, они не стали придерживать Алёну в угоду Кихире и поставили ей фантастические 85,04 балла.



Это новый мировой рекорд в короткой программе!

В Японии бросили вызов российским фигуристкам. Ну наконец-то! Рика Кихира готова побеждать учениц Тутберидзе. О российском пьедестале можно забыть?

Загитова рискует не попасть в финал

Пока Косторная в «кисс энд край» радовалась потрясающим баллам с Даниилом Глейхенгаузом, Этери Тутберидзе выводила на лёд Алину Загитову. Можно, конечно, говорить о давлении на Алину после феноменального выступления Косторной, но вряд ли это может служить оправданием для олимпийской чемпионки, третий сезон катающейся по взрослым. Алина неудачно выехала с лутца и не смогла сделать каскад с риттбергером. После хорошего двойного акселя россиянка постаралась добавить риттбергер к тройному флипу, но вместо трёх оборотов сделала лишь один.

Медведева будет спасать Загитову? Пока Алина без путёвки в финал Гран-при У самой Жени остались теоретические шансы на финал. Но в её руках либо выручить Загитову, либо осложнить ей жизнь. Что выберет Медведева?

Пронзительная программа сразу потеряла в эмоциях, а оценка в 66,84 балла не позволила ей опередить Чен. С точки зрения борьбы за финал ничего страшного не произошло, но для Загитовой хуже другое. Она выступала сразу за Косторной, и все увидели, насколько тяжелее ей даются прыжковые элементы (даже если забыть об ошибках).



Алина ещё будет бороться и в произвольной программе, и на следующих турнирах, но пока обмануть время у неё не получается. Даже неловко говорить такое о 17-летней фигуристке, но её катание выглядит устаревшим на фоне фигуристок нового поколения.

Судьи признали превосходство россиянки

Последней из россиянок выступала Софья Самодурова. Ученица Алексея Мишина классно откатала зажигательный и позитивный номер и в целом справилась с не самым сложным контентом, однако набрала только 63,85 балла.



Закрывала же короткую программу Рика Кихира. Японка обошлась без срывов и вполне могла бы претендовать на высоченные баллы, если бы перед глазами судей не было эталонного примера Косторной. Тройной аксель у Рики получился здорово, но не так великолепно, как у россиянки. Вместо лутца Кихира прыгнула более дешёвый риттбергер, а каскад тройной флип-тройной тулуп исполнила в первой половине программы, не получив тем самым бонус.

Очень приятно, что Алёна опередила Рику не только по технике, но и по оценке за компоненты. Спасибо судьям, что признали очевидное! Перед произвольной программой Кихира проигрывает 5,11 балла и обязательно поборется, но победить её будет очень тяжело. Отставание Загитовой от Косторной составляет более 18 баллов, но в произвольной она будет бороться прежде всего с самой собой.