«Это был гениальный пас». Чудесная первая победа России на ЧМ

Так сколько килограммов нервов сгорело в России за этот час?

Сборная России по пляжному футболу начала чемпионат мира с нереальной победы. По ходу матча с Сенегалом мы уверенно вели, неожиданно уступали, возвращались в игру, прибивались судьями и спаслись на последних минутах благодаря одной гениальной передаче. Хотя ее автор после матча на демонстрацию радости был скуп. Опыт.

«Сколько килограммов нервов сгорело в России за этот час? Болельщики должны привыкнуть к тому, что сборная России так играет, — Юрий Крашенинников даже не подумал улыбнуться. — Многовато ошибок, установку выполнили не до конца. Нельзя было столько пропускать. Но команду критиковать не собираюсь – первый матч, все главные игры впереди».

Спасите наши нервы! Россия победила Сенегал в фантастическом триллере Идеальный матч для рекламы пляжного футбола. И нереальна воля сборной России, спасшей тяжелейший матч!

А вот автор покера Фёдор Земсков (после матча организаторы безжалостно отняли у него один совершенно законный мяч, списав его на автогол), не стал скрывать улыбки.



«Грамм по 200 на человека сгорело точно», — смех Земскова был смехом по-настоящему счастливого человека. Дебютант чемпионатов мира в первой же игре назабивал Сенегалу полную авоську, команда выиграла – что ещё форварду нужно для счастья?



«Игра получилось нервной по нашей вине. Играли бы, как первый период – довели бы дело до академической победы. А в конце люди не должны были нервничать, всё было хорошо.



Шутку Фёдора про «конец и хорошо» я оценил. Последние две минуты, когда Россия уже вела – 8:7, хотелось поскорее забыть. Ожидание смерти, которая так и не пришла, как известно, хуже самой смерти.

Сказал сразу – пас гениальный

Краш, тем временем, признался, что не очень понимает, как можно иметь столько проблем в матче с командой, вратарь которой вообще не умеет играть ногами. А ещё призвал не начинать разговоры о судействе, раз Россия победила. А начать разговор очень хотелось – нарисованный пенальти и убойный штрафной в концовке матча всё могли изменить. Но раз Россия победила…

«Найти стекло – хорошая традиция. Пусть даже воткнув его в ногу» Искренняя поддержка болельщиков – вот что существенно повысит шансы России побеждать на чемпионате мира. Главный тренер знает, что говорит.

Ну и, конечно, про передачу Краша при счёте 7:7, когда он хладнокровно покатил Никонорову на пустые, отрезав сразу и защитников, и вратаря.



«Отдал и отдал. В первом периоде мне Боря такую же дал, а я не забил. Мало ли передач бывает». Ну уж нет, не такой комментарий хотелось получить о действительно классном пасе, который принёс России победу. Поэтому пришлось спросить об этом же Земскова.



«Да я сразу как в раздевалку зашёл, сказал Юре, что его пас – гениальный. Это так и есть – как он увидел, как исполнил, как хотел сыграть на команду. 10 баллов из десяти по всем параметрам. И Боря молодец – не выключился, подсказал и воспользовался своим моментом. Всё, что могу – поблагодарить их обоих!»



Завтра россияне восстанавливаются и готовятся к матчу с ОАЭ. И ко второй победе на чемпионате мира.