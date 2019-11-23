Никоноров: этот гол за полсекунды до конца много раз пересматривал

Гол Бориса Никонорова принёс России фантастическую победу над Сенегалом на ЧМ. Теперь Борис знает, где нужно на время потерять веру в себя.

Нападающий сборной России Борис Никоноров, как и положено любому форварду, на свой первый чемпионат мира по пляжному футболу приехал забивать голы. И терять зря время не стал: уже в стартовой игре забил дважды, причём второй гол – при счёте 7:7 за две минуты до окончания матча. И Россия выиграла – 8:7.

После матча воспитанник ярославского «Шинника», а ныне игрок столичного «Локомотива», категорически отказался ставить себе пятёрку. Внутренний критик не дал. А самое важное в стартовом матче для Бориса оказалось не участие, а победа.

«Своей игрой не доволен»

— Мы выиграли у Сенегала – это самое главное. Есть три очка – важнейшие, а особенно учитывая то, как развивался матч. За 2.30 до конца мы проигрывали – 6:7, и вот за 24 секунды забили два гола и спасли такой матч… Так что самое важное – это победа.

— Все ребята говорят одно и то же: знали, как будет играть соперник, чётко понимали установку, но почему-то позволили втянуть себя в эту удобную для Сенегала мясорубку. Почему?

— Да трудно сказать. Соперника разобрали, точно знали, как он будет играть. Если мяч у защитника, то он отдаёт его вратарю, а дальше простой бросок руками на «столба» и попытка «затоптать» наших защитников. Готовились к этому, но когда оно начало происходить в реальности… потерялись, что ли. И ни в коем случае нельзя умалять достоинства Сенегала: один в один они играют очень здорово. На широких шагах очень легко уходят в сторону, разворачивают защитника и бьют.

Россия пропустила семь от Сенегала и победила чудом. Что это было, парни?! Мощные парни из Африки вели в счёте за три минуты до сирены. Но Россия не сдалась и правильно сделала!

— Что ещё вы чётко понимали, так это про погодные условия, которые будут против России. Речь про изнуряющую жару. Ну и как, остались силы на третий период?

— Да, остались. В том смысле, что удалось отдать их все, но они не закончились раньше времени. Так что тут, слава богу, всё хорошо.

— И всё-таки вы вышли во второй, а не в первой четвёрке, и отыграли в ней весь матч. В какой момент узнали про это?

— Состав мы всегда узнаём на предматчевой установке. Ещё в отеле, примерно за два часа до игры.

— Важно было узнать, где играете?

— Важно было узнать, что вообще играю в основе. А так мне без разницы – хоть где играть. Тренер часто ставит меня в разные сочетания, я давно к этому спокойно отношусь. Готов выйти и играть в любой четвёрке.

— Дубль оформили, команда выиграла – можно ставить себе пятёрку?

— Нет-нет! Я сам себе главный критик и почти никогда не бываю доволен своей игрой до конца. Счастлив, что команда выиграла, но по себе у меня достаточно вопросов. Можно было сыграть качественнее, забить больше, избежать каких-то ошибок и потерь.

Фото: bsrussia.com

«Это Краш. Он всегда отдаст»

— Теперь у вас есть первый гол на чемпионатах мира, и первый победный гол на чемпионатах мира. Какой дороже?

— Конечно, победный! Ну а как иначе?

— Первый мяч вы забили, открывшись на ближнюю штангу под передачу, которой ещё не было? Просто чуйка сработала, или как-то просчитали ситуацию?

— Наверное, и то, и то. Я видел, что Андрюха Новиков уже почти выпустил мяч за лицевую линию и понимал, что если он успеет прострелить, то на дальнюю штангу мяч просто не пройдёт. Поэтому я и рванул на ближнюю, надеясь, что передача пойдёт. И тут немного повезло – мяч после передачи Новикова попал в небольшую кочку и полетел вверх. Просто идеально для удара головой. И мяч ещё летел, а я был уверен, что я ударю, и будет гол. Нужно было лишь правильно подставить голову.

— Победный гол – это передача Крашенинникова и твой удар по пустым воротам. Та самая чуйка подсказывала тебе, что Краш сейчас отдаст?

— Да я сразу знал, что отдаст. Во-первых, это Краш, он всегда отдаст. Даже в ситуациях, когда можно и нужно бить, он все равно отдаст передачу. Это его отличает от всех других футболистов в нашей стране. Конечно, я кричал ему, но этот пас под себя, как в мини-футболе, и так читался.

Спасите наши нервы! Россия победила Сенегал в фантастическом триллере Идеальный матч для рекламы пляжного футбола. И нереальная воля сборной России, спасшей тяжелейшую игру!

— Так получается, ничего такого особенного – передача и передача? А в раздевалке ее назвали гениальной…

— Скорее всего да, пас как пас. Особенным его делает ситуация – счёт 7:7, две минуты до конца и нереальное напряжение. Именно такой расклад значительно повышает ценность этой передачи. Возможно, при счёте 6:2 сказали бы – молодец, не пожадничал. И всё.

— Голы свои пересмотрели? Вообще любите их пересматривать?

— Да, пришлось (улыбается). Ребята уже в соцсети накидали. Ничего особенного, главное, что они были. А так вообще пересматриваю иногда, но редко – нет особого желания наслаждаться.

— И даже такие голы, которые забивали за полсекунды до конца матча, сравнивая счёт?

— (Смеётся). Да, понимаю, про что речь. Гол ОАЭ двухнедельной давности смотрел, конечно. Никогда таких раньше не забивал, ну или это было так давно, что не помню. С ОАЭ нам, кстати, играть в следующем матче на ЧМ. Команда меня очень удивила своими результатами на Межконтинентальном кубке, где они никому не проиграли в основное время, хотя в соперниках были Испания, Италия, Иран, Россия. Очень мало пропускали.

А ведь мы их за несколько дней до этого мы их в «товарке» легко обыграли – 5:0. И как раз после этого их бразильский тренер изменил всё, да так, что это дало результат. Они вообще почти не пропускали.



— Что скажете про судейство?

— Идеальное. Ровно до того момента, как нам не поставили убойный штрафной и пенальти. Очень, очень спорные. Где-то, наверное, контакты и были, но их в любом матче десятки, а тут поставить в течение минуты сразу два. Ну ладно, если бы один – вопросов было бы намного меньше. А так два архиважных момента, которыми нас очень спокойно могли бы «убить». Как эти судьи на такое решились в самой концовке матча?

— Вы сегодня впервые в своей карьере проходили допинг-контроль?

— Нет, во второй. Один раз это было в России, прямо перед вылетом в Дубай на Межконтинентальный кубок 2017. Тогда пробы забирали офицеры РУСАДА. В этот раз почему-то был совершенно уверен, что вызовут именно меня. Почему – не знаю (улыбается).

— Ну и как процесс?

— Зашли в специальную комнатку я и сенегальский товарищ. Нам всё объяснили – что делать, как делать. Сдать мочу определённого объёма после футбольного матча при +40 – это, я вам скажу, та ещё задача. Так что после игры нужно пить побольше жидкости, а так как пиво запретили – пришлось пить воду (смеётся). Выпил литра три и стал ждать. Мне казалось, что я уже готов, но, к счастью, товарищ из Сенегала поверил в себя сильнее и пошёл вперёд меня. У него ничего не получилось, а наш док Юрьич сказал, что теперь он будет сидеть и ждать в два раза дольше. Так что я понял, что сейчас самое время забыть про веру в себя и «сыграть» наверняка. Посидел минут 50, понял, что время точно пришло, и уверенно сделал больше, чем надо было (улыбается).

«Это был гениальный пас». Чудесная первая победа России на ЧМ У форварда сборной России нагло отобрали покер, зато Фёдор сосчитал потерю российских нервов в граммах. И, конечно, этот великий пас…

— Как вам Парагвай?

— Да ничего особенного. Ни хорошего, ни плохого. Люди очень благожелательные, радушные. Сам город – как большая деревня, мы ездили в гости в «русский дом», минут за 10 выехали из центра, а дальше – натуральное гетто. Все стены исписаны, какие-то люди с автоматами, непонятные фуры разгружаются в темноте вдоль реки. Страна бедная, а люди – улыбчивые. Меня вообще удивляет то, что люди в бедных странах всегда выглядят счастливее, чем в богатых. У них мало денег и много детей, они, возможно, даже едят через раз. Но они счастливые, а мне трудно это понять

— Кажется, что на любом свободном клочке земли сразу появляется футбольное поле. Их десятки, сотни, всех размеров и степеней готовности, на большинстве из них кто-то играет, много детей. Вы бы хотели что-то такое увидеть в России?

— Да, это удивительно! Везде футбольные поля, на каждом шагу. Даже в этом гетто и то гоняют мяч прямо на узких дорожках, где ездят машины, маленькие мальчики играют в футбол. На улице темнота, но им это не мешает. Для меня это настоящий кайф. И да, я бы хотел, чтобы в России когда-то наступило такое время, и футбольных полей было множество. Просто потому, что я обожаю футбол.