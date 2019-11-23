Пробили дно. У России больше нет шансов поехать на Олимпиаду

В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом.

Россия всё ближе к отстранению от Олимпийских игр 2020 года. Две последовавшие одна за другой новости практически не оставляют в этом сомнений. Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА несоответствующим кодексу. А Всероссийская федерация лёгкой атлетики на грани исключения из ИААФ. Очень оптимистично!

Не те ответы на те вопросы

Вывод комитета по соответствию сенсационным назвать сложно. К этому всё и шло ещё в январе, когда Россия затянула с передачей в ВАДА базы данных Московской антидопинговой лаборатории.



А когда база была получена и проанализирована, оказалось, что часть данных изменена. Кто это сделал и зачем? Эти вопросы и вместе с тремя десятками других были заданы российской стороне.



С ответами опять затянули. Но придумать убедительную версию, видимо, не удалось.

Россия близка к отстранению от Олимпиады-2020

И теперь 9 декабря РУСАДА будет лишено статуса соответствия. Вероятность иного исхода крайне мала.



Мы уже это всё проходили с конца 2015-го по сентябрь 2018-го. На Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро сборная России поехала под своим флагом, но не в полном составе. В Пхёхнчане через два года выступали олимпийские атлеты из России.



Пусть без флага, но хотя бы с указанием гражданства.



Теперь история повторится, но последствия будут гораздо более жёсткими. Включая новые требования по допуску спортсменов в нейтральном статусе.



Всё потому, что представленные шансы на исправление Россия не использовала, несмотря на все разговоры.

Фальсификация, отстранение и призыв Ласицкене

Про независимый статус можно сделать вывод на основании того, что происходит в лёгкой атлетике.



Попытка ВФЛА традиционными для этой организации способами защитить прыгуна в высоту Даниила Лысенко, вице-чемпиона мира 2017 года, пропустившего три допинг-теста, привела к полному краху.



– Пропустил допинг-тест? Да он болел, вот вам справка.



– Слушайте, она, кажется, поддельная.



– Нет, всё в порядке, вам кажется.



– А давайте всё же проверим, чтобы не казалось.



– Может, не надо?

Конгресс World Athletics может рассмотреть полное исключение ВФЛА

Примерно так можно представить суть диалога между ВФЛА и ИААФ. С обвязкой в виде кучи умных слов. Уровень – детский сад. Но что поделать, если подобное уже в крови у тех людей, кто принимает решения?



В итоге всё руководство ВФЛА, а также Даниил Лысенко и его тренер Евгений Загорулько временно отстранены.



Лысенко грозит восемь лет дисквалификации, 77-летнему Загорулько – пожизненное отстранение от спорта.



Но это не всё. Расследование в отношении ВФЛА продолжается, а в качестве наказания может быть не временное, а полноценное исключение из ИААФ.

Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено

Пока же официально объявлено, что выдача допусков российским легкоатлетам в нейтральном статусе приостановлена. А если ничего не изменится, то к новому сезону не будут допущены даже те, кто допуск имеет.

Да, да, включая Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова.



В самом лучшем для России варианте список требований для допуска будет серьёзно ужесточён.



И весь удар придётся по спортсменам. Самые смелые из которых, как лучшая легкоатлетка Европы Мария Ласицкене, задают неудобные вопросы министру спорта Павлу Колобкову и главе ОКР Станиславу Позднякову. Фактически она обвинила руководителей нашего спорта в том, что они не сделали ничего для защиты легкоатлетов и всех спортсменов.



Вот только правильные вопросы, которые задала Ласицкене, в нашей стране считаются риторическими.