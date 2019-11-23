Загитова героически отвоевала место в финале. Чемпионка вернулась?

В короткой программе этапа Гран-при в Саппоро произошло то, во что верилось с трудом. Нет, в способности абсолютно невероятной Алёны Косторной побить мировой рекорд сомнений не было, но 16-летней россиянке удалось сделать это уже на третьем взрослом старте, да и ещё в очном соперничестве с действующей рекордсменкой Рикой Кихирой на её домашнем этапе. В произвольной Кихира заявила четверной сальхов, но задел Косторной в 5 с лишним баллов делал её фавориткой в борьбе за победу.

Косторная в короткой просто потрясла, Кихира тоже была хороша, но болельщики гораздо активнее обсуждали выступление фигуристки, ставшей четвёртой. Олимпийская чемпионка Алина Загитова с короткой программой не справилась и усложнила себе задачу по попаданию в финал. Объективных причин беспокоиться за её путёвку в Турин не было, но уровень амбиций действующей чемпионки мира наверняка гораздо выше, чем борьба за шестёрку.

И Загитова наглядно показала это на льду. Она всё ещё способна на идеальные прокаты.

Чемпионка Европы обретает себя

В первой разминке для нас наибольший интерес представляло выступление Софьи Самодуровой. Действующая чемпионка Европы постепенно приходит в себя после неудачного начала сезона. В короткой программе Соня вновь продемонстрировала удивительную стабильность, ставшую её визитной карточкой в прошлом сезоне. Перед произвольной реальных шансов на победу (а только этот результат выводил её в финал) у ученицы Алексея Мишина не было. Но в условиях жесточайшей конкуренции каждый чистый прокат, вне зависимости от оценок и итогового места, приобретает колоссальное значение.

Самодурова со своей не самой сложной, но очень приятной программой справилась здорово. Да, судьи отнеслись к 17-летней фигуристке строго: увидели недокруты, уже по традиции поставили скромные баллы за компоненты, но в целом выступление Софьи позволяет её поклонникам с оптимизмом смотреть вперёд. На чемпионате России ей будет тяжело, но ведь в прошлом году её тоже никто не ждал на главных стартах, а тем более на вершине пьедестала чемпионата Европы.

Устаревшая. Загитова провалилась в Японии — даже в тройку не попала Невероятная Алёна Косторная установила мировой рекорд на этапе Гран-при в Японии. На её фоне Загитова выглядела тяжело.

Алина Загитова вышла на лёд предельно собранной. В таком же состоянии находились миллионы её болельщиков у телевизоров и тысячи японских фанатов на трибунах. Слишком тяжело складывается начало сезона для Алины, слишком серьёзное давление на неё оказывалось. В похожей ситуации она оказалась в прошлом сезоне, когда после серии неудач собралась и выдала гениальные прокаты на чемпионате мира. К счастью, несмотря на все трудности, характер никуда не исчез. Загитова наконец-то показала ту Клеопатру, которая была заложена при постановке. С чистыми прыжками внешняя зажатость улетучилась, и к концу Алина уже наслаждалась музыкой, атмосферой и собой в образе царицы.

Трибуны отблагодарили россиянку стоячей овацией, а судьи не нашли недочётов (кроме недокрута на флипе в каскаде) и поставили вполне конкурентоспособные 151,15 балла. Да, сумма 217,99 по меркам нынешнего сезона не поражает воображение, но при чистом прокате короткой Алина совершенно точно будет бороться. Она по-прежнему сильно проигрывает основным соперницам в технической сложности, но её основное оружие – компоненты. А на главном старте, чемпионате России, они точно окажутся комическими.

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Кихира обманула ожидания

После Алины зрители увидели провал кореянки Ын Су Лим, а затем снова замерли – на льду появилась Кихира, у которой уже первым прыжком был заявлен четверной сальхов. Уже через несколько секунд ожидание сменилось недоумением: Рика зашла на прыжок и сделала сальхов, но только в три оборота. Причём, судя по всему, она так и планировала. Но некоторое разочарование на трибунах быстро сменилось восторгом: чистые тройные аксели, эффектное и стремительное катание под тревожную драматичную музыку.

Зал вновь поднялся на ноги, чтобы поприветствовать свою главную надежду. Кихира превзошла Загитову в произвольной меньше чем на балл, а вот по сумме её преимущество вышло значительным – почти 14 баллов. И это без заявленного четверного.

Косторная замахнулась на рекорд Трусовой

Следом за Рикой свою произвольную программу катала Алёна Косторная. После удачного каскада с тройным акселем спортсменка ошиблась на выезде с сольного тройного акселя, потеряв около шести баллов. Но Алёна как будто этой ошибки и не заметила и тут же заставила забыть о ней и всех остальных. 16-летняя ученица Тутберидзе демонстрирует абсолютно взрослое, женское фигурное катание, невероятно лёгкое и артистичное, но при этом очень атлетичное, с высоченным прыжками и мощным отталкиванием. И снова магия Алёны сработала не только на болельщиков, но и на судей. Косторная обошла Кихиру на 3 балла в произвольной и на 8,16 в сумме.

Косторная по праву выиграла японский этап, но совершенно очевидно, что её основные соперницы не Кихира и Загитова, а Александра Трусова. До её мирового рекорда Алёне не хватило всего 1,02 балла. То есть того самого чистого выезда с акселя.



Американка Чен повлиять на распределение мест уже не могла. Косторная, Кихира и Загитова вместе с медалями этапа в Саппоро завоевали путёвки в финал серии Гран-при. Помимо них там выступят Александра Трусова, Анна Щербакова и Бради Таннел. Ох и жаркие дни нас ждут в Турине!