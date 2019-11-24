Чемпионат мира по пляжному футболу. Россия должна брать реванш! LIVE

В первом матче на чемпионате мира — 2019 сборная России с трудом победила Сенегал. Дальше может быть ещё сложнее: нужно обыгрывать ОАЭ.

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Два дня назад наша команда стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае: первая игра с Сенегалом получилась очень трудной, драматичной, но главное, что дружина Михаила Лихачёва вырвала победу и добыла важнейшие три очка. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Россия сыграет со сборной Объединённых Арабских Эмиратов, которой совсем недавно уступила медаль в Дубае. Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.

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