Чемпионат мира по пляжному футболу. Россия должна брать реванш! LIVE

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:30. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Два дня назад наша команда стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае: первая игра с Сенегалом получилась очень трудной, драматичной, но главное, что дружина Михаила Лихачёва вырвала победу и добыла важнейшие три очка. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Россия сыграет со сборной Объединённых Арабских Эмиратов, которой совсем недавно уступила медаль в Дубае. Начало матча запланировано на 22:15 по московскому времени.
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