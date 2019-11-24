Белый флаг на Играх в Пхёнчхане Россию ничему не научил. Теперь наказывать будут ещё сильнее.

Бег по граблям. Как и почему Россию не пустят на Олимпиаду в Токио

Уже нет никаких сомнений в том, что 9 декабря РУСАДА будет лишено статуса соответствия, и наш спорт вернётся в то же состояние, в котором был до сентября 2018 года, когда казалось, что всё самое страшное позади. Может ли сборная России выступить на Олимпиаде в Токио в качестве полноценной команды? Разве только в мечтах спортивного руководства страны и их непосредственных начальников.

Пробили дно. У России больше нет шансов поехать на Олимпиаду В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом.

Что будет 9 декабря?

В этот день в Париже состоится заседание исполкома ВАДА, который, имея на руках рекомендацию комитета по соответствию, должен принять решение по РУСАДА.



Рекомендация комитета простая – признать РУСАДА не соответствующим статусу. Вернуть во времена до сентября прошлого года, когда весь процесс допинг-контроля на территории России контролировался из-за рубежа.



Вряд ли исполком примет другое решение. Об этом, как о свершившемся факте, уже говорят руководители РУСАДА Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая. Впрочем, они «знали и предупреждали» ещё год назад, но к их словам никто не прислушался.

Что дальше?

А дальше – всё просто. Исполком ВАДА может на том же заседании принять решение о запрете на выступление российских спортсменов на Олимпиадах в Токио и Пекине. Таковы правила.



Но почему ВАДА, а не МОК? Потому что МОК сам наделил Всемирное антидопинговое агентство беспрецедентными полномочиями. С апреля текущего года.

Ждать, что ВАДА ограничится только штрафом, пусть даже и гигантским, вообще не стоит. Нет, будет отстранение России от Олимпиады. Вновь вернутся запрет на проведение в нашей стране любых международных соревнований и иные санкции.



Кстати, Олимпийскими играми дело вряд ли ограничится. Запрет на участие может коснуться и чемпионатов мира. Тотальный бан.

Можно ли что-то сделать?

Только подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне на решение исполкома ВАДА.

Молиться поздно. Почему российский спорт ждёт самый суровый приговор Против России тщательно собирают доказательства, и оспорить их будет невозможно. Сценарий «авось пронесёт» больше не сработает.

И уже решение CAS будет окончательным. Суд может полностью поддержать ВАДА, может полностью оправдать российскую сторону, а может принять решение о частичном наказании. Обольщаться насчёт оптимистичных сценариев не стоит.



Процесс рассмотрения такого дела может занять три месяца.



Может и меньше, если российская сторона попросит об ускоренном рассмотрении. Но в таком случае у ВАДА будет право потребовать наложения временных санкций на Россию до окончания рассмотрения. Эти санкции могут быть, какими угодно.

О Токио можно забыть?

Раз нашу страну ничему не научил белый флаг в Пхёнчхане, то наказание будет как минимум таким же.



Российские спортсмены, наверное, смогут попасть на Олимпиаду в качестве нейтральных. Но вряд ли уже как «олимпийские атлеты из России». Нет, именно нейтральные – без роду и племени.

Видео доступно на «Чемпионате».



Вот только процесс допуска будет гораздо жёстче. А что, всё уже оттестировано на лёгкой атлетике. Готовый кейс есть, можно использовать.



В самом плохом варианте россиян в Токио не будет вообще. Спортсменам остаётся только пожелать терпения.



А что ещё делать, если бег по граблям становится для нашего спортивного руководства национальной забавой?