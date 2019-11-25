«Как забыть такой матч? Рецепт есть». Что теперь делать сборной России на ЧМ

Сборная России по пляжному футболу на чемпионате мира проиграла ОАЭ. Проиграла странно – из-за кучи нереализованных моментов, из-за возмутительных решений судей. Из-за бог знает чего ещё.



Смешно, что после крупного поражения Беларуси от Сенегала оказалось, что победа над ОАЭ России ничего бы не дала. Всё равно для выхода в плей-офф нужно было бы побеждать эту же самую Беларусь с любым счётом, хоть в серии пенальти. Единственная разница – теперь для выхода с первого места нужно побеждать именно в основное время. Ну и чтобы Сенегал победил арабов (а в этом после сегодняшнего выноса белорусов сомнений почти нет).

Но капитан россиян Антон Шкарин про результат игры Сенегал – Беларусь ещё ничего не знал. Как и про, как же назвать эту игру с ОАЭ…



– Антон, поражение от ОАЭ – катастрофа?

– Конечно, катастрофа. Может быть, в рамках целого турнира у нас ещё есть шансы побороться, но сегодня вся команда ужасно расстроена. Мы не довольны ни игрой, ни результатом, ничем вообще. Сегодня был не наш матч. Не знаю, как эту игру назвать…

То есть Россию не хотят «убивать»? Позор на чемпионате мира Два вопиющих, по-настоящему клоунских решения судей с Соломоновых Островов и Аргентины уничтожили Россию в матче с ОАЭ. Это скандал.

— После быстро пропущенного гола просто и спокойно играли в свою игру, создали только за первый период моментов десять – не везло?

— Так и есть — вроде бы создавали неимоверное количество моментов, но ворота соперника как будто были заколдованы. Чудовищное невезение. Но сваливать всё на него нельзя. Нужно было просто выйти и забить, а потом уже рассуждать о везении и невезении.



– Судейство – больная для нас тема с 2013 года. Что сегодня-то было? Левый штрафной, безумный пенальти…

– Я никогда стараюсь не говорить о судействе, потому что я принимал участие в самых разных матчах, где судьи не то что «убивали» нас, а были изначально настроены на то, что Россия не должна победить. Но мы выбирались из таких ситуаций. Сегодня судьи вообще были ни при чём. Сегодня виновата команда, каждый игрок. При таком количестве моментов мы должны были забивать. Играть нужно было гораздо спокойнее, убрать нервозность. Мы на первых минутах пропустить курьёзный гол, и должны были спокойно играть и побеждать. И мы старались это делать, но опять же не сумели забить при таком опыте наших игроков. Это удивительно.



– Игроки приезжают на чемпионат мира как на главный турнир и последний шанс, а судьи едут учиться. Как говорят в ФИФА – «получать опыт работы на крупном турнире». Как с этим бороться? Что делать?

– Да, вы правы. Сегодня было несколько моментов, когда становилось понятно, что судьи не из Европы немножко отстают от уровня футбола. Ну а что делать? Нужно, прежде всего, развивать пляжный футбол в их странах и регионах. Их тоже в какой-то степени можно понять: они сидят целый год без игровой практики, а потом приезжают на турнир такого высокого уровня, где собраны самые лучшие игроки со всего мира, где скорость игры невероятная. Они просто не успевают. Как можно на них обижаться? Одно дело, если бы это была какая-то предвзятость, но нет, они ошибаются просто в силу своей неопытности. Так что нужно развивать пляжный футбол по всему миру, чтобы судьи учились и практиковались круглый год. Это выход.



– После матча с Сенегалом много говорили про то, что не сумели выполнить тренерскую установку. Сегодня сумели?

– Сегодня мы проиграл, значит, абсолютно точно не выполнили установку тренера. Матч сложился не так, как мы все планировали. Несмотря на счёт, на то, что мы долго уступали, у нас опытные игроки, мы должны были более раскрепощённо сыграть в завершении атак. Именно этого не хватило – хладнокровия в реализации моментов.

– Единственный гол забили дальним ударом, при этом весь матч пытались разыграть до верного. Почему не начали бить чаще?

– Не разбирал матч, не могу сходу сказать. Надо пересмотреть, чтобы понять, что мы сделали не так. Со стороны, наверное, виднее. Мне казалось, что и мы били, и вратари били. Но при расстановке, когда два игрока соперника плотно играют по нашему игроку сзади, а два перемещаются спереди, основная площадь ворот закрыта. И из статичного положения очень трудно поразить ворота. Нужно, чтобы матч всё время перемещался и двигался.



– У вас есть рецепт, как максимально быстро забыть такой матч и думать только о следующем?

– Рецепт, конечно, есть. Он простой: быстрее всего от таких обидных поражений лечат победы. Нам всей командой нужно собраться и выиграть следующий матч. Преодолеть себя, соперника, невезение. Нужно просто проявить характер и победить.

«Россию так просто не сломать». А вопросы про судейство – к ФИФА Может, хотя бы этот вопиющий случай поможет ФИФА перестать возить на чемпионат мира учеников. Или опять сделают вид, что ничего страшного?

– Жара всё-таки сказывается? Под конец было очевидно, что некоторые игроки очень «наелись».

– В концовке матча, мне кажется, и у них, и у нас не было игроков, которые не наелись, потому что играть первым заходом не совсем просто. Не сказать, что кто-то устал больше. Выделю у них вратаря, который старался максимально тянуть время. Но ему было тяжелее всего, потому что он играл три периода без замен. Но даже так он совершил несколько суперсейвов, позволивших его команде победить.