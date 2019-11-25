Школьница донесла фаворита до финиша марафона. Вдохновляющее видео

Марафон – одно из тяжелейших испытаний для человеческого организма. Даже на Олимпийских играх до финиша дистанции в 42 км 195 метров добираются не все участники, не говоря уже о массовых забегах. Кто-то сходит из-за нестерпимых судорог, кто-то падает в обморок от истощения. Но что делать, когда до заветной черты остаётся несколько метров, а ты уже не в состоянии передвигаться?
Финиш марафона в Далласе грозил обернуться катастрофой для фаворита женских соревнований. Женщина уже не контролировала своё тело и была готова сдаться, упустив победу. Но тут случилось настоящее чудо. Девочка-подросток подняла лидера с асфальта и буквально дотащила её до финиша. Бегунья падала, но юная спасительница снова и снова поднимала её и тащила вперёд. А перед самым финишем отошла назад и дала измученной сопернице одержать победу.
А вы говорите, чистый спорт умер!
Драма в финишном створе
Полная драматизма история со счастливым концом произошла в декабре 2017 года на марафоне в Далласе. 32-летняя Чендлер Селф вернулась в родной Техас из Нью-Йорка ради участия в забеге, к которому готовилась почти год. В «Большом яблоке» женщина работает психиатром, но всё свободное время посвящает бегу. К Далласскому марафону Чендлер подошла в отличной форме и по праву считалась одной из главных претенденток на победу.
К середине дистанции Селф ушла в отрыв и постепенно добилась огромного преимущества над преследовательницами. Казалось, уже ничто не помешает ей одержать победу, однако за 800 метров до финиша у бегуньи начались проблемы со здоровьем. Селф, как могла, боролась с судорогами и упрямо преодолевала метр за метром, но на последней сотне ноги совсем перестали её слушаться. Женщина начала спотыкаться и падать, в кровь стирая колени об асфальт. Сотни зрителей, столпившихся вдоль трассы, наблюдали за пронзительной драмой фаворитки, но никто не мог ей помочь.
Спасительная помощь от подростка
Организаторы уже растянули в финишном створе ленту, но шансов на то, что Селф сумеет её сорвать, оставалось всё меньше. Женщина героически боролась с собственным организмом, но тщетно. И вдруг на финишной прямой появилась молоденькая девушка, которая выглядела свежей и даже способной на финишный рывок. Ариана Лютерман легко могла опередить Селф, но вместо этого подбежала к ней, подняла и дотащила до финиша. Чендлер продолжала спотыкаться и падать, но Ариана терпеливо поднимала её и при этом что-то шептала на ухо.
Через 50 секунд Селф и её юная спасительница добрались до финиша. Лютерман под аплодисменты зрителей остановилась и позволила Чендлер самостоятельно сорвать финишную ленту. Победительницу тут же посадили в инвалидную коляску и увезли на медицинское обследование. Через несколько минут бегунья пришла в себя. Слава богу, драматичный финиш обошёлся без тяжёлых последствий для её здоровья.
«Я повторяла про себя: «Мозг сильнее тела. Давайте, ноги». Я психиатр и знаю, на что способен человеческий мозг, если на этом сосредоточиться. Я видела финишную черту, знала, что за ней меня ждёт семья. Когда Ариана стала мне помогать, я поняла, что просто не могу сдаться», — сказала чемпионка после финиша.
«Просто не могла оставить её там»
17-летняя Ариана Лютерман бежала на последнем этапе марафонской эстафеты среди школьных команд. В отличие от Селф, она не преодолела 42 км, поэтому чувствовала себя относительно свежей. Да, девушка не претендовала на общую победу, но спокойно могла пробежать мимо Селф и первой пересечь финишную ленту. Однако Ариана такой вариант даже не рассматривала.
«Когда я догнала её, то бежала рядом и старалась подбадривать. На финишной прямой Чендлер стало хуже. У меня даже мысли не было совершить спринт, я думала только о том, как могу ей помочь. Мне ничего не оставалось, как подхватить её и стать опорой. Сначала Чендлер была смущена, но я не могла просто оставить её там. Когда мы добрались до финиша, я толкнула её в створ, чтобы она одержала заслуженную победу», — сказала школьница.
$ 150 тыс. для бездомных детей
Организаторы не сразу присудили победу Чендлер, поскольку она смогла финишировать только с посторонней помощью. Однако её преимущество над ставшей второй Кейтлин Кин превысило 2,5 минуты, и в итоге официальное звание чемпионки всё же досталось Селф. Женщина продемонстрировала удивительную волю к победе и действительно доказала, что мозг сильнее тела. Но подвиг мог и не состояться, если бы не феноменальный поступок девушки-подростка.
Благодаря телевидению о благородстве и правильном воспитании Лютерман узнали миллионы американцев, а вот для близких девушки её поведение сюрпризом не стало. Ариана в течение нескольких лет ведёт сбор средств для благотворительной организации, которая предоставляет дополнительное образование бездомным детям. Девушке удалось собрать более $ 150 тыс. Возможно, эта помощь не так эффектна, как на финише Далласского марафона, но точно не менее полезна.
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