Школьница донесла фаворита до финиша марафона. Вдохновляющее видео

Марафон – одно из тяжелейших испытаний для человеческого организма. Даже на Олимпийских играх до финиша дистанции в 42 км 195 метров добираются не все участники, не говоря уже о массовых забегах. Кто-то сходит из-за нестерпимых судорог, кто-то падает в обморок от истощения. Но что делать, когда до заветной черты остаётся несколько метров, а ты уже не в состоянии передвигаться?



Финиш марафона в Далласе грозил обернуться катастрофой для фаворита женских соревнований. Женщина уже не контролировала своё тело и была готова сдаться, упустив победу. Но тут случилось настоящее чудо. Девочка-подросток подняла лидера с асфальта и буквально дотащила её до финиша. Бегунья падала, но юная спасительница снова и снова поднимала её и тащила вперёд. А перед самым финишем отошла назад и дала измученной сопернице одержать победу.



А вы говорите, чистый спорт умер!

Драма в финишном створе

Полная драматизма история со счастливым концом произошла в декабре 2017 года на марафоне в Далласе. 32-летняя Чендлер Селф вернулась в родной Техас из Нью-Йорка ради участия в забеге, к которому готовилась почти год. В «Большом яблоке» женщина работает психиатром, но всё свободное время посвящает бегу. К Далласскому марафону Чендлер подошла в отличной форме и по праву считалась одной из главных претенденток на победу.



К середине дистанции Селф ушла в отрыв и постепенно добилась огромного преимущества над преследовательницами. Казалось, уже ничто не помешает ей одержать победу, однако за 800 метров до финиша у бегуньи начались проблемы со здоровьем. Селф, как могла, боролась с судорогами и упрямо преодолевала метр за метром, но на последней сотне ноги совсем перестали её слушаться. Женщина начала спотыкаться и падать, в кровь стирая колени об асфальт. Сотни зрителей, столпившихся вдоль трассы, наблюдали за пронзительной драмой фаворитки, но никто не мог ей помочь.

«Боль бывает милосердной». Зачем великий Затопек бросился на советские танки Эмиль Затопек был удивительным чемпионом. Он пережил революцию, опалу и урановые рудники. А свою главную медаль просто подарил.

Спасительная помощь от подростка

Организаторы уже растянули в финишном створе ленту, но шансов на то, что Селф сумеет её сорвать, оставалось всё меньше. Женщина героически боролась с собственным организмом, но тщетно. И вдруг на финишной прямой появилась молоденькая девушка, которая выглядела свежей и даже способной на финишный рывок. Ариана Лютерман легко могла опередить Селф, но вместо этого подбежала к ней, подняла и дотащила до финиша. Чендлер продолжала спотыкаться и падать, но Ариана терпеливо поднимала её и при этом что-то шептала на ухо.

Бегун поневоле. Как 130-килограммовый спринтер установил чудной рекорд Огромный самоанец Мисипека приехал на чемпионат мира по лёгкой атлетике, чтобы толкать ядро, а его заставили бежать. Вышло нелепо и весело.

Через 50 секунд Селф и её юная спасительница добрались до финиша. Лютерман под аплодисменты зрителей остановилась и позволила Чендлер самостоятельно сорвать финишную ленту. Победительницу тут же посадили в инвалидную коляску и увезли на медицинское обследование. Через несколько минут бегунья пришла в себя. Слава богу, драматичный финиш обошёлся без тяжёлых последствий для её здоровья.



«Я повторяла про себя: «Мозг сильнее тела. Давайте, ноги». Я психиатр и знаю, на что способен человеческий мозг, если на этом сосредоточиться. Я видела финишную черту, знала, что за ней меня ждёт семья. Когда Ариана стала мне помогать, я поняла, что просто не могу сдаться», — сказала чемпионка после финиша.

«Просто не могла оставить её там»

17-летняя Ариана Лютерман бежала на последнем этапе марафонской эстафеты среди школьных команд. В отличие от Селф, она не преодолела 42 км, поэтому чувствовала себя относительно свежей. Да, девушка не претендовала на общую победу, но спокойно могла пробежать мимо Селф и первой пересечь финишную ленту. Однако Ариана такой вариант даже не рассматривала.



«Когда я догнала её, то бежала рядом и старалась подбадривать. На финишной прямой Чендлер стало хуже. У меня даже мысли не было совершить спринт, я думала только о том, как могу ей помочь. Мне ничего не оставалось, как подхватить её и стать опорой. Сначала Чендлер была смущена, но я не могла просто оставить её там. Когда мы добрались до финиша, я толкнула её в створ, чтобы она одержала заслуженную победу», — сказала школьница.

Страшная воля. Участница марафона сломала ногу и ползла к финишу на коленях Она закончила дистанцию вся в крови, но тренер уже объявил о снятии девушки с соревнований.

$ 150 тыс. для бездомных детей

Организаторы не сразу присудили победу Чендлер, поскольку она смогла финишировать только с посторонней помощью. Однако её преимущество над ставшей второй Кейтлин Кин превысило 2,5 минуты, и в итоге официальное звание чемпионки всё же досталось Селф. Женщина продемонстрировала удивительную волю к победе и действительно доказала, что мозг сильнее тела. Но подвиг мог и не состояться, если бы не феноменальный поступок девушки-подростка.



Благодаря телевидению о благородстве и правильном воспитании Лютерман узнали миллионы американцев, а вот для близких девушки её поведение сюрпризом не стало. Ариана в течение нескольких лет ведёт сбор средств для благотворительной организации, которая предоставляет дополнительное образование бездомным детям. Девушке удалось собрать более $ 150 тыс. Возможно, эта помощь не так эффектна, как на финише Далласского марафона, но точно не менее полезна.