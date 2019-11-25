Ушёл к дочке… Российский гимнаст 11 лет боролся с болезнью, но проиграл

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте российские гимнасты выиграли командный турнир. Семь молодых здоровых парней стали олимпийскими чемпионами. Но в живых из того состава остались только пятеро. Алексей Воропаев пристрастился к наркотикам и скончался в ноябре 2006 года. А в ноябре 2019-го не стало Дмитрия Василенко, последние годы жизни которого превратились в кошмар.

Из запасных – в основные

Василенко родился и вырос в Черкесске, где и начал заниматься спортивной гимнастикой благодаря тренеру Александру Кудинову, снявшему пятилетнего пацана с дерева.



Гимнастическая школа в Карачаево-Черкессии была очень сильной. Именно из неё вышли такие спортсмены, как Анатолий Куров, Евгений Жуков, Адир Ионов, Юрий Готов, Евгений Шабаев. Но именно Василенко стал среди них самым титулованным.



Василенко довольно рано попал в сборную России, которая в начале 1990-х только начала свой путь в гимнастике, после того как могучая команда СССР/СНГ распалась.

Буду погибать молодым. Как кайф сломал жизнь олимпийского чемпиона Воропаева Гимнаст Алексей Воропаев был невероятно одарён природой, стал двукратным олимпийским чемпионом. Но в итоге наркотики отняли у него всё.

Дмитрий уже в 18 лет громко заявил о себе. Гимнаст-универсал в 1994-м стал бронзовым призёром чемпионата страны и попал в команду на Игры Доброй воли, чемпионат Европы и чемпионат мира. С каждого из этих турниров он привёз и личные, и командные награды.



Василенко ворвался в когорту сильнейших гимнастов России и каждый год доказывал право на место в сборной. На Олимпиаду в Атланте он попал в последний момент.



Леонид Аркаев делал выбор между Дмитрием Карбаненко и Дмитрием Василенко. После Кубка России главный тренер заявил Карбаненко, что тот никуда не едет и должен отдать свою экипировку напарнику.

Из основных – в запасные

Так Василенко попал в сборную, которая в Атланте уверенно выиграла командный турнир. Дмитрий стал первым в истории Карачаево-Черкессии олимпийским чемпионом.



В следующем году гимнаст в составе сборной России стал призёром чемпионата мира в командном турнире, а затем получил приглашение приехать в спортивный клуб в Лилле, где можно было и выступать, и тренировать юных спортсменов.



Василенко согласился, но при этом требований к себе не снижал. Впереди была Олимпиада в Сиднее, на которую Дмитрий также стремился попасть. И… оказался в той же роли, что и Карбаненко.



Он провёл традиционный сбор на «Озере Круглом», готовился вместе с командой, а потом узнал, что никуда не поедет.



Аркаев предпочёл опытному гимнасту 18-летнего Дмитрия Древина. Тот в итоге в составе сборной стал в Австралии бронзовым призёром, а Василенко, по сути, уже не интересовал тренерский штаб национальной команды в качестве боеспособной единицы.

Вслед за дочерью

Куда было идти гимнасту, чтобы нормально жить?



Василенко вернулся во Францию вместе с женой и маленьким тогда сыном, но семья вскоре распалась. Жена Василенко забрала сына и уехала в Россию, а он остался в Лилле.

Работал в том самом клубе, куда уезжал ещё в 1998-м. Работал до тех пор, пока не стало подводить здоровье.



Дмитрий стал жить с француженкой Валерией, в 2004-м у пары родилась дочь Зоя. А в 2006-м полуторагодовалая малышка скончалась от остановки сердца на руках у отца.



Именно тогда Василенко на фоне страшного горя впервые почувствовал, что начинает прихрамывать. Через два года врачи поставили ему страшный диагноз. Та же самая болезнь, от которой скончался бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен.

Немецкие медики, которые предложили лечение стволовыми клетками, провели два курса терапии. Но улучшения так и не наступило. Василенко боролся 11 лет вместо трёх, отведённых ему врачами. Но 4 ноября 2019 года олимпийского чемпиона не стало. Он ушёл вслед за дочкой.