Чемпионат мира по пляжному футболу. Последний шанс России на спасение. LIVE

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

07:30. Добрый день, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня нашу команду на чемпионате мира по пляжному футболу — 2019 в Парагвае ждёт важнейший матч в году. Противостояние Россия — Беларусь в третьем туре группового этапа сродни матчу плей-офф: победитель выйдет в четвертьфинал турнира, проигравший отправится домой. Хочется верить, что чемпионат мира для России не закончится досрочно, но нужно понимать, что белорусы — очень сильный соперник.

Матч начнётся уже за полночь — в 01:25 по московскому времени. Да, поздно, но сборной России очень нужна поддержка. На кону вся работа, проделанная за последние два года. Проигрывать никак нельзя.