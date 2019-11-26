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ВАДА рекомендует полностью изолировать Россию от мирового спорта

Россию готовы вышвырнуть из мирового спорта
Андрей Шитихин
Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!
Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.
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Всемирное антидопинговое агентство на заседании исполкома организации 9 декабря в Париже отправит весь российский спорт в тотальный бан. И дело не ограничится тем, что на Олимпиаде в Токио не будет российского флага и гимна. На четыре года будет наложен тотальный запрет на участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях. Точнее, потребуются специальные допуски для всех и каждого (которые будут выдавать не всем и не всегда). И это ещё не всё.

Обман наказуем

Всё то, о чём говорилось последние месяцы, подтвердилось.

Россия передала Всемирному антидопинговому агентству серьёзно изменённую базу Московской антидопинговой лаборатории. И не просто изменённую, а подтасованную.

Технические специалисты не просто обнаружили следы вмешательства, а выяснили, куда и откуда ведёт каждый след. Изменений – сотни. А вывод один: вас просили передать аутентичную базу данных, чтобы перевернуть позорную страницу и начать всё с чистого листа.

Причём в официальном заявлении ВАДА именно так и написано. Нам давали шанс.

Но попытка защитить конкретных людей, даже с самыми громкими именами, привела к полному краху. Вместо персональной ответственности – коллективная.

России в мировом спорте больше не будет

Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта. Нет такой страны.

Соответственно нет спортсменов из несуществующей для всех страны, нет соревнований в такой стране. В рекомендациях чётко сказано не просто про Олимпийские игры 2020 и 2022 годов – это мы уже проходили в Пхёнчхане, но и про все международные соревнования.

Масштабы бедствия – катастрофа!

Чтобы попасть на любой международный старт в качестве нейтральных, спортсмены из России обязаны будут пройти процедуру специального допуска. И то, если ВАДА сочтёт такой вариант приемлемым.

Никаких международных соревнований в России в течение ближайших лет тоже не будет. Те, которые уже поздно переносить, ещё могут состояться, а до которых ещё достаточно времени, точно пройдут в других странах.

Из крупнейших турниров под ударом матчи чемпионата Европы по футболу, которые должны пройти в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу – 2022, чемпионат мира по хоккею – 2023, Универсиада-2023 в Екатеринбурге, этапы Кубков мира по разным видам спорта.

Как именно всё случится?

9 февраля исполком ВАДА утвердит все решения. У России будет 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд. Потом разбирательство в течение трёх месяцев.

Если именно так всё и будет, то ближайший зимний сезон наши спортсмены проведут под своим флагом. Хотя чемпионаты мира по фигурному катанию и хоккею уже могут попасть в число тех турниров, с которых начнётся «нейтральный допуск».

По информации «Чемпионата», президенты федераций в ближайшее время собираются на совещание в администрации президента России, посвящённое сложившейся ситуации. Только совещаниями уже горю не поможешь.

Невиновным спортсменам же ничего не остаётся, как ждать. И если некоторые из них задумаются о смене спортивного гражданства, удивляться не нужно.

На время разбирательства в CAS, которое вряд ли будет быстрым, российские спортсмены будут выступать под своим флагом, а все последствия наступят только после решения арбитража, которое может отличаться от рекомендаций ВАДА, но будет обязательным к исполнению.

Но вероятность смягчения наказания ничтожно мала.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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Теги
ВАДА Допинг ОИ-2020 РУСАДА •••
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