Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года!

Всемирное антидопинговое агентство на заседании исполкома организации 9 декабря в Париже отправит весь российский спорт в тотальный бан. И дело не ограничится тем, что на Олимпиаде в Токио не будет российского флага и гимна. На четыре года будет наложен тотальный запрет на участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях. Точнее, потребуются специальные допуски для всех и каждого (которые будут выдавать не всем и не всегда). И это ещё не всё.

Обман наказуем

Всё то, о чём говорилось последние месяцы, подтвердилось.



Россия передала Всемирному антидопинговому агентству серьёзно изменённую базу Московской антидопинговой лаборатории. И не просто изменённую, а подтасованную.



Технические специалисты не просто обнаружили следы вмешательства, а выяснили, куда и откуда ведёт каждый след. Изменений – сотни. А вывод один: вас просили передать аутентичную базу данных, чтобы перевернуть позорную страницу и начать всё с чистого листа.



Причём в официальном заявлении ВАДА именно так и написано. Нам давали шанс.



Но попытка защитить конкретных людей, даже с самыми громкими именами, привела к полному краху. Вместо персональной ответственности – коллективная.

России в мировом спорте больше не будет

Рекомендации комиссии по соответствию однозначные: на ближайшие четыре года Россия должна быть вымарана, затёрта на карте мирового спорта. Нет такой страны.



Соответственно нет спортсменов из несуществующей для всех страны, нет соревнований в такой стране. В рекомендациях чётко сказано не просто про Олимпийские игры 2020 и 2022 годов – это мы уже проходили в Пхёнчхане, но и про все международные соревнования.

Масштабы бедствия – катастрофа!

Чтобы попасть на любой международный старт в качестве нейтральных, спортсмены из России обязаны будут пройти процедуру специального допуска. И то, если ВАДА сочтёт такой вариант приемлемым.



Никаких международных соревнований в России в течение ближайших лет тоже не будет. Те, которые уже поздно переносить, ещё могут состояться, а до которых ещё достаточно времени, точно пройдут в других странах.



Из крупнейших турниров под ударом матчи чемпионата Европы по футболу, которые должны пройти в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу – 2022, чемпионат мира по хоккею – 2023, Универсиада-2023 в Екатеринбурге, этапы Кубков мира по разным видам спорта.

Как именно всё случится?

9 февраля исполком ВАДА утвердит все решения. У России будет 21 день на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд. Потом разбирательство в течение трёх месяцев.



Если именно так всё и будет, то ближайший зимний сезон наши спортсмены проведут под своим флагом. Хотя чемпионаты мира по фигурному катанию и хоккею уже могут попасть в число тех турниров, с которых начнётся «нейтральный допуск».

По информации «Чемпионата», президенты федераций в ближайшее время собираются на совещание в администрации президента России, посвящённое сложившейся ситуации. Только совещаниями уже горю не поможешь.

Невиновным спортсменам же ничего не остаётся, как ждать. И если некоторые из них задумаются о смене спортивного гражданства, удивляться не нужно.

На время разбирательства в CAS, которое вряд ли будет быстрым, российские спортсмены будут выступать под своим флагом, а все последствия наступят только после решения арбитража, которое может отличаться от рекомендаций ВАДА, но будет обязательным к исполнению.



Но вероятность смягчения наказания ничтожно мала.