Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира

Русским чем хуже, тем лучше. Сборная России по пляжному футболу подтвердила это в очередной раз. Но какая же это была победа!

Без вежливых слов

Плей-офф чемпионата мира по пляжному футболу для сборной России начался досрочно. Банальность, баян, но никаких других определений сейчас уже не было.

Впрочем, как и спокойных и вежливых слов: россияне совершенно дурацким поражением от ОАЭ поставили себя в ситуацию, когда даже на первое место в группе они уже не претендовали, только на второе. Да, скандальное судейство той игры никуда не спрятать, но после матча все игроки говорили о себе, а не о судьях.

«Россию так просто не сломать». А вопросы про судейство – к ФИФА Может, хотя бы этот вопиющий случай поможет ФИФА перестать возить на чемпионат мира учеников. Или опять сделают вид, что ничего страшного?

А для того, чтобы занять в группе второе место и выйти в четвертьфинале на Бразилию, нужно было обыграть Беларусь с любым счётом. Хоть в овертайме, хоть по пенальти. Да, для полной картины нужно сказать, что первое место в группе Россия могла занять, но для этого нужно было победить белорусов с разницей в 9 мячей.



Ну, вы поняли — прочитали и забыли.

Неожиданный дебютант в сборной России

Виной такому удивительному раскладу стал регламент чемпионата мира, в котором немного непривычно выглядел пункт о равенстве очков у двух или более команд. В этом случае первоначальное значение имели не личные встречи, а вообще все. И вот Сенегал справился с ОАЭ – 3:1, набрал 6 очков и вышел на первое место. С разницей мячей +6. У нас перед игрой с Беларусью разница была -2. А личная победа над Сенегалом уже не имела никакого значения…

Бразилия, жди. Россия вытащила невероятный матч с Беларусью и вышла в плей-офф В четвертьфинале чемпионата мира Россия с большой долей вероятности сыграет с Бразилией. Это будет что-то.

У нас опять были изменения в составе: в первой четверке с Шкариным и Макаровым выходили Крашенинников и Папоротный, в воротах начинал Павел Баженов. Было и более важное изменение: удалённый Михаил Лихачёв смотрел за игрой с трибуны, а обязанности главного тренера исполнял Илья Леонов. Для него это был первый матч чемпионата мира в таком статусе.



И сразу такой матч…

Наказание за ошибки

Лихачёв сразу же после гимнов отправился за ворота Баженова. Туда, где обычно располагался Леонов. Жребий определил право России начинать. С богом. Поехали!

Опасный удар Шишина, два угловых, удар Никонорова через себя – первые минуты России провела в атаке. Привычный состав четвёрок сразу восстановился, смены у нас тоже проходили быстро. И гол мы пропустили быстро… Ошибка Папоротного при скидке назад вратарю, и спартаковец Гапон за нее наказал – 0:1.



Однако Артур почти мгновенно исправился: после диагонали Краша он аккуратно скинул головой на дальнюю, где Никоноров хладнокровно переправил мяч в сетку! Но и этот счёт продержался недолго – удар Бриштеля через себя, рикошет от песка – 1:2. А на 10-й минуте дальний удар Константинова со штрафного оказался для Баженова неберущимся – 1:3. И сразу же последовала замена вратаря, а вышедший Чужков тут же попал в перекладину. На этом интересные события первого периода и завершились.

Так бы и сразу!

А в начале второго право на опаснейший штрафной получил Никоноров, но переиграть Макаревича не смог. Зато смог Земсков – невероятным акробатическим ударом. Макаревич лишь глазами мяч проводил – 2:3. И тут же идеальная комбинация сборной России завершилась конфеткой от Папоротного на Никонорова, и Борис снова забивал исключительно хладнокровно – 3:3. А ещё и пяти минут второго периода не прошло.

Зато оставшиеся семь минут прошли без голов и почти без моментов. Россияне имели колоссальное преимущество во владении мячом, настойчиво искали момент для последней передачи, но белорусы оборонялись безошибочно. И ничейный счёт так и не изменился до перерыва.

Впереди — Бразилия

И ещё пять минут прошли без моментов, а потом Макаров красиво развернул защитника и без шансов для Макаревича зарядил в штангу. Белорусы ответили своей штангой – прямым ударом с углового. А потом…



Передача Новикова, удар Никонорова головой в падении и мяч, словно нехотя закатывающийся в дальний угол – гол! И три минуты держаться!



Удержались. А за полминуты до конца матча многострадальный Шишин забил свой первый гол на этом турнире – 5:3. Всё, победа!



Россия – в четвертьфинале. Впереди – Бразилия.