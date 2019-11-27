«Хейтеры – привет!» Это та сборная России, в которую хочется верить

Русский характер показывается на краю пропасти. Сборная России по пляжному футболу снова его показала. И ещё кое-что показала хейтерам.

Сборная России по пляжному футболу – в четвертьфинале чемпионата мира. Начать решающий матч с белорусами со счёта — 1:3, чтобы потом героически сравнять его, а на последних минутах вырвать тяжелейшую победу.

Всё, как в неписанных методичках по выниманию из болельщиков последних нервов.

Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира Русским чем хуже, тем лучше. Сборная России по пляжному футболу подтвердила это в очередной раз. Но какая же это была победа!

— Хотелось бы, конечно, поспокойнее выигрывать. Чтобы нервы болельщиков сохранить, — Дмитрий Шишин, весь сырой и весь в песке, улыбается. Он только что забил свой первый гол на этом чемпионате мира. Важнейший гол. – Белорусы много готовились именно к чемпионату мира, у них отличная команда. Мы молодцы, потому что не опустили рук, когда начали проигрывать 1:3.

В раздевалке сейчас шутили, что, мол, нам уже билеты начали заказывать домой (смеётся). Но мы до последнего верили в победу, сравняли счёт, а в третьем периоде почувствовали, что белорусы как будто подсели и начали нас побаиваться.

Другой герой — Борис Никоноров — в этом матче отдал всего себя. И душу с сердцем. Он первым делом поздравил с победой всю страну, а потом…

— Обязательно хочу передать привет всем хейтерам, которые успели написать кучу гнусных сообщений в соцсетях про команду, в том числе и лично мне. Думаю, сегодня мы всем им ответили и показали – что мы можем, и кто мы есть. Ну и моя самая искренняя благодарность тем болельщикам, которые поддерживали сборную России несмотря ни на что.

Всё правильно, настоящий русский характер – он такой. Показывается именно на краю. Сборная России сегодня была на краю, но не свалилась в пропасть в том числе благодаря хет-трику Никонорова, первому для него на чемпионатах мира.

Никоноров: этот гол за полсекунды до конца много раз пересматривал Гол Бориса Никонорова принёс России фантастическую победу над Сенегалом на ЧМ. Теперь Борис знает, где нужно на время потерять веру в себя.

— Все три свои гола помню. Хотя так бывает не всегда, — Никоноров снова смеётся. – Хет-трик на чемпионате мира – это мечта. Мечта, которая сбылась. Тем более, когда он получился в таком нужном для России матче. Конечно же, посвящаю его своим родителям.

Шишин забил всего один гол, свой первый на этом турнире. Как же ему не везло в двух первых матчах, но в самый нужный момент кочка повернулась к российскому форварду лицом. То есть – нужной стороной.

— В двух первых матчах у меня было много моментов и, честно говоря, злился, что никак не могу забить. Мне даже брат написал перед сегодняшней игрой – давай, ждём уже голов. Ну вот, дождались (улыбается). Пока один, но надеюсь, что в следующей игре забью ровно столько, сколько будет нужно для победы команды.

Когда забивал, краем глаза успел увидеть, что вратарь чуть двинулся на меня и открыл дальний угол. Поэтому и принял решение пробить, а не убегать к угловому и стараться потянуть время. Да, может, немного на удачу, да и кочка помогла. Но когда-то это должно было случиться (улыбается).

Посмеялись про тренера. Нет, не про Михаила Лихачёва – про Илью Леонова, которому сегодня пришлось исполнять обязанности главного тренера. И, собственно, провести свой первый матч в роли главного тренера на чемпионатах мира.

«Найти стекло – хорошая традиция. Пусть даже воткнув его в ногу» Искренняя поддержка болельщиков – вот что существенно повысит шансы России побеждать на чемпионате мира. Главный тренер знает, что говорит.

Илья Леонов отлично себя чувствует – свежий, красивый, — Никоноров довольно улыбается.- Михаил Викторович, конечно, ему много подсказал, да и связь они, как я понимаю, держали. А так Илья Юрьевич спокойно руководил игрой, обращал внимание на наши провалы, ошибки. А мы делали, что он говорил. И видите – сделали!

Послезавтра четвертьфинал – с Бразилией. Про него и Никоноров, и Шишин высказались одинаково. Собственно, а что ещё могли сказать игроки сборной России по пляжному футболу?

Только одно – отдадимся на 200 или 300 процентов. За нами Россия – отступать некуда.

Они и не отступят – будьте уверены. Это сборная, в которую реально хочется верить.