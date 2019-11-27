«В России есть традиция – врать». Запад требует изоляции нашей страны от спорта

Последние новости о возможном отстранении России от международных соревнований на четыре года вызвали огромный резонанс в иностранной прессе. Несмотря на то что заседание исполкома ВАДА состоится только 9 декабря и официальное решение может быть принято только там, на Западе уже всё решили без суда и следствия, в очередной раз обвинив Россию во всех грехах, некоторые из которых не имеют никакого отношения к спорту.

Теперь почти официально. Российский флаг удалят из спорта на четыре года! Избежать этого уже не получится. Только отсрочить на три месяца.

«Врать, врать и ещё раз врать»

Американское издание The Washington Post высказало мысль, что все действия российских спортивных функционеров с манипуляциями были направлены на то, чтобы дискредитировать Григория Родченкова. Издание приводит слова адвоката ключевого информатора ВАДА Джима Уолдена.



«Доктор Родченков предсказал, что русские тянут время с предоставлением данных лаборатории, чтобы получить возможность провести манипуляции с результатами проб. В этом гангстерском государстве вообще есть выработанная годами традиция – врать, врать и ещё раз врать. Пока все вокруг не начнут верить в эту ложь».

«Обманщики должны быть наказаны»

Ведущее норвежское СМИ NRK на официальном сайте приводит слова вице-президента ВАДА и члена норвежского парламента Линды Хеллеланд, которая признаётся, что тоже устала от бесконечного обмана со стороны России, и заявляет, что чистый спорт и Россия уже давно не являются синонимами.

«Наказание, о котором говорится в отношении России, является строгим, но такие обманщики должны нести серьёзное наказание за свои поступки. У ВАДА просто нет другого выбора, кроме как поддержать исключение России из всех международных стартов. Это означает, что МОК на этот раз должен поддержать чистый спорт, а не Россию».

«С Россией сражаются уже пять лет»

Куда же без немецкого журналиста ARD Хайо Зеппельта, который снимает фильмы про российский допинг и пишет про него чаще, чем ходит за хлебом. Зеппельт считает, что мировой спорт уже пять лет пытается бороться с Россией за чистый спорт, и называет Григория Родченкова «храбрым информатором».



«Мы не должны забывать одну вещь. Скоро будет уже пять лет с момента, как с Россией сражаются мировые антидопинговые организации. Пять лет назад разразился скандал, который стал возможен благодаря храброму информатору, который предоставил всем нам мощные доказательства. Сейчас на дворе 2019 год, и мы можем вернуться к самому началу. Так что я практически не сомневаюсь, что ВАДА последует рекомендациям и отстранит Россию».

«Русские чистят жёсткий диск просто раз в год»

Издание Associated Press уверяет, что в его руки попал 89-страничный доклад комитета по соответствию ВАДА об изменениях в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В этом докладе отмечено, что в России хотели свалить всю вину на Григория Родченкова, а недостаток данных связан с ежегодной чисткой места на оборудовании.

«Этот доклад показывает глубину проблем, которые есть у России. Русские были в цейтноте и должны были быстро всё поменять, потому что эксперты из ВАДА уже ехали в их лабораторию. Русские сидели 24 часа без перерыва, чтобы совершать манипуляции с этими данными.



Сообщения между сотрудниками РУСАДА были подделаны таким образом, чтобы Григорий Родченков был представлен лжецом и главным виновником. А изменения в базе данных и отсутствие некоторой информации русские объяснили системными сбоями и тем, что они просто чистят жёсткий диск раз в год».

«А что если российский спортсмен тренируется за рубежом?»

А вот обозреватель британского издания Inside the Games Майк Павитт воздержался от критики и жёстких высказываний и задался вопросом относительно статуса российских спортсменов, которые значительную часть своего времени тренируются за рубежом. Напомню, что ранее об этом говорила трёхкратная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Ласицкене.

«Я видел, что некоторые люди считают, что нельзя всех российских спортсменов подвести под систему и сделать виновными. Мне искренне интересен такой момент. А что если российский спортсмен тренируется и живёт за рубежом, тестируется за рубежом и не имеет дисквалификаций? С какой стати он должен нести наказание?»