«Мы забили, и тут реально затрясло». Что случилось с тренером сборной России?

Для выхода в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу сборной России нужно было обязательно обыграть Беларусь. С любым счётом. Сделать это удалось, правда, в ходе игры пострадали миллионы нервных клеток простых болельщиков.

И так получилось, что важнейший матч стал первым в тренерской карьере Ильи Леонова. До этого он ещё никогда не руководил сборной России на чемпионатах мира, а вот теперь пришлось, потому что Михаил Лихачёв в педыдущей игре с ОАЭ был удалён.



После матча Леонов выглядел спокойным, как удав, только что сожравший 38 попугаев.

Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира Русским чем хуже, тем лучше. Сборная России по пляжному футболу подтвердила это в очередной раз. Но какая же это была победа!

— Илья Юрьевич, скажите честно – волновались?

— До игры – вообще нет. Да и во время тоже, даже при счёте 1:3 был уверен, что вся борьба впереди и всё получится. А вот под конец, когда забили четвёртый гол, реально затрясло. Когда всё рядом было. Понимаешь, что должны выигрывать, но заодно и осознаёшь, что одна ошибка, один судейский свисток могут перевернуть игру. Слава богу, что всё закончилось хорошо. Ребята – большие молодцы.



— По итогам двух первых матчей игроки много говорили, что не удалось выполнить тренерскую установку. А в матче с Беларусью смогли? И какая она была?

— Мы хорошо знали сильные стороны соперника, знали, что их голкиперу Макаревичу нельзя давать много бить, и постарались нейтрализовать эту угрозу. Установку перед игрой, конечно, давал Михаил Викторович. В частности, был план наши четвёрки выпускать конкретно по их сочетаниям, чтобы одна атаковала, а другая действовала против их атакующих лидеров, сдерживала. Понятно, что не всегда получалось, а потом белорусы и вовсе перешли на одиночные замены. Думаю, что выполнение установки и всех задумок мы выполнили процентов на 70-75.



— Павел Баженов начал с первых минут. Почему не лучший вратарь мира Максим Чужков?

— Тренерский план. Изначально решили, что Макс сыграет второй и третий периоды, это было решено и обговорено даже до установки. Лихачёв провёл личные беседы с вратарями, и они были готовы к такой схеме. Просто голы нам залетели, и пришлось эту плановую замену чуть пораньше производить. Особых претензий по голам к Баженову нет. Там такие две кочки получились, что отбить практически невозможно.

— Не было мысли в третьем периоде перестать играть четвёрками и выпускать только опытных игроков?

— Вообще нет. Как раз белорусы перешли и стали меняться по одному, вот у них лидеры и наелись прилично. А у нас тот же Андрей Новиков огромный объём работы выполняет. Плюс не надо забывать, что первая четвёрка у нас спартаковская, а вторая – из «Кристалла» плюс Боря Никоноров. У ребят уже есть понимание, стандарты наигранные. Так что отходить от игры четвёрками даже мысли не было.



— Как раз Папоротный с Никоноровым за карьеру дай бог десяток матчей за сборную провели в одной четвёрке, а в клубах вообще вместе не играли. И вот сегодня Артур выдал Борису две конфетки. Что это – «химия»?

— Возможно. Тут ещё момент, что все ждут от Артура ударов, а он с годами стал мудрее. Видит возможности отдать передачу партнёру на пустые ворота. Сегодня Боря делал то, что мы от него требуем – открывался, ловил момент и забивал. Как и в ситуации с ударом-пасом Новикова, когда он бил через себя, а Борис оказался в нужном месте и в нужное время. Это голевое чутьё, и Боря с Федей Земсковым им обладают. Поэтому, собственно, они и в сборной.

«Россию так просто не сломать». А вопросы про судейство – к ФИФА Может, хотя бы этот вопиющий случай поможет ФИФА перестать возить на чемпионат мира учеников. Или опять сделают вид, что ничего страшного?

— Со стартовым свистком Михаил Лихачев отправился на ваше место – за ворота сборной России, но его оттуда прогнали. У него какое-то задание было?

— Мы просто хотели видеть друг друга, обмениваться взглядами, некую связь поддерживать. Глаза в глаза мы можем общаться и понимать – это плохо, это нормально. Но ему минут через пять сказали, что удалённому тренеру тут находиться нельзя. Его перевели на трибуну для команд, там находился специальный человек, который пресекал все попытки нашего общения. Причём запрещал не только ему давать советы, но и мне просто смотреть наверх. Там ещё был наш тренер вратарей Андрей Бухлицкий, так даже ему запрещали говорить – это вообще странно, ведь он не дисквалифицирован.

— Вообще говорить запретили?

— До смешного: уже поcле матча Лихачёв спрашивает меня, понял ли я, что было в бумажке. Я удивляюсь и говорю, что понятия не имею. Тут Михаил Викторович спрашивает Бухлицкого: ты что, не передал бумажку? Буха достаёт её из кармана и говорит: вот, теперь передаю. Оказалось, что ему просто запретили во время матча со мной любое общение. Даже с помощью бумаги.



— Незадолго до чемпионата мира ФИФА внезапно поменяла регламент проведения турнира. Именно из-за него Россия осталась лишь второй в группе, хотя опережает Сенегал по личной встрече. Потому что теперь сначала считают разницу мячей во всех матчах, а не личную встречу. Это справедливо?

— Да, немногие об этом знали, но уже на жеребьёвке это было известно, и Лихачёв нам говорил. То есть перед началом турнира мы были в курсе. ФИФА внесла такой регламент во все чемпионаты мира – большой футбол, женский, юношеский и вот даже пляжный. Моё мнение – они хотят стимулировать атакующий футбол в любом матче, чтобы было больше голов. Чтобы соперники не думали о победе в личной встрече, не тянули время, а старались забить как можно больше.

«Хейтеры – привет!» Это та сборная России, в которую хочется верить Русский характер показывается на краю пропасти. Сборная России по пляжному футболу снова его показала. И ещё кое-что показала хейтерам.

— Борис Никоноров сразу после матча передал привет всем хейтерам, которые писали про сборную всякие гадости в соцсетях. А вы как относитесь к таким волнам критики или даже оскорблений после каждого поражения?

— Так от любви до ненависти известно сколько шагов. Через это все проходили. Конечно, людям, которые всегда болели за сборную, смотрели много матчей и видели главные победы, сложно принять такое поражение от ОАЭ. Ну а что они нам ещё могут после такого написать – мол, держитесь, вы молодцы, старались, боролись? Нужно просто быть к такому готовым, ну или не давать повода – то есть, не проигрывать. Так что я к этому отношусь как к данности – есть и будет всегда.

— В четвертьфинале Бразилия – фаворит?

— Нет. По шансам для меня – 50/50. Да, сильная команда, да, один из претендентов на победу в чемпионате мира. Вместе с нами, Португалией, Швейцарией и Италией. У нас есть все шансы на выход в полуфинал. Подготовимся к матчу и отдадим все силы. Во встрече примерно равных соперников многое решают мелочи. Те же кочки – куда и как отскочит, например. Наша сила – в защите, а у бразильцев – в атаке. Никто лапки складывать не собирается. Выйдем и будем играть только на победу.