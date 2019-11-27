Преданное поколение. Судьбы лучших российских фигуристок – в руках ВАДА

Трусова и Косторная ничего не выиграют, четверные запретят, а ценз поднимут? К чему может привести наказание России в фигурном катании.

Россию снова изгоняют из большого спорта. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить нашу страну на четыре года. 9 декабря ВАДА последует рекомендациям и уберёт российские символы со всех международных соревнований.

Страшно подумать, но скоро вырастет целое поколение детей, которые не застали ни одной Олимпиады с участием полноценной сборной России.



И если у легкоатлетов, биатлонистов или хоккеистов ещё есть шанс дождаться окончания смуты и всё-таки выступить на Олимпийских играх в форме с родным триколором, то фигуристкам надеяться на это не стоит. Большие дяди (и наши, и не наши) цинично готовы убить мечты самого талантливого и феноменального поколения в истории фигурного катания.

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Без чемпионата мира и Олимпиады

Фигуристы могут одними из первых ощутить на себе последствия решения ВАДА. После 9 декабря Россия наверняка начнёт судебное разбирательство, которое должно завершиться аккурат к чемпионату мира по фигурному катанию. То есть уже в Монреале может не быть ни флага России, ни гимна. И никаких российских спортсменов, разумеется, — только нейтральные атлеты. Соответственно определять наше представительство на турнире будут чиновники Международного союза конькобежцев, а не тренерский совет федерации. Механизмы могут быть разными: от утверждения кандидатур, предложенных ФФККР, до отправки приглашений отдельным спортсменам. В любом случае нет никакой гарантии, что до участия допустят всех сильнейших фигуристов России.



На Олимпиаде в Пхёнчхане российская команда недосчиталась Ксении Столбовой, Александры Степановой и Ивана Букина. Причины, по которым их не пустили на Игры, так никто и не объяснил. Наверняка не будут церемониться и в этот раз. Александра Трусова, Алёна Косторная, Анна Щербакова, да даже 13-летняя Камила Валиева – каждая из них в нормальном мире могла бы претендовать на золото Олимпиады, а в нашем рискует ни разу не выступить даже на чемпионате планеты. Не хочется нагнетать ситуацию клише о «сломанных судьбах» и «загубленных карьерах», но за девочек действительно очень больно и обидно.



За Алину Загитову и Евгению Медведеву тоже обидно и больно, но у них всё-таки была и Олимпиада, и чемпионаты мира с российским гимном. Да, в Пхёнчхане россияне выступали в нейтральном статусе, но зато в команде со словом «Россия» в названии. У нынешних лидеров сборной России наверняка и такой возможности не будет.

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Российских фигуристок предали

Решение ВАДА грозит российскому фигурному катанию не только потерей национальной идентификации. Оно автоматически приведёт к запрету на проведение международных соревнований на территории нашей страны, а также лишит Россию представительства в судейских и руководящих органах ISU. Потерять крайне популярный московский этап Гран-при, конечно, неприятно, но остаться без каких-либо рычагов влияния в международной федерации гораздо хуже.

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Судейская кухня в фигурном катании очень сложная и многослойная. Отстранение российских арбитров нарушит хрупкое равновесие и запросто может привести к снижению оценок наших фигуристов. Но и это не самое плохое. Теперь интересы России в руководстве Международного союза конькобежцев будет некому лоббировать. А это означает, что никакие четверные в короткой программе одиночниц конгресс ISU не разрешит. Более того, их в теории могут запретить и в произвольной программе. А ещё, например, поднять возрастной ценз, запретить каскад лутц – риттбергер, а потом что-то придумать персонально против Алёны Косторной, потому что она даже в таких условиях будет «рвать» всех.



Жалко девочек, жалко их родителей и тренеров, жалко нас с вами. Не жалко только чиновников, предавших лучшее поколение в истории фигурного катания. За них стыдно.