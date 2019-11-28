Пляжный футбол. Чемпионат мира. Россия — Бразилия, четвертьфинал. LIVE

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
07:00. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Пожалуй, нет ничего в нашем виде спорта горячее и круче противостояния Россия — Бразилия. И уже сегодня состоится очередной раунд грандиозной битвы. Да, Бразилия фаворит — это хорошо известно. Однако команда из Южной Америки была им и в 2011 году, когда Россия укатала её в песок в финале чемпионата мира, и в 2018 году, когда Россия прервала потрясающую 66-матчевую победную серию команды Джилберто Косты. Противостояние россиян и бразильцев — это особый жанр пляжного футбола, в котором все предстартовые расклады нужно отбросить. Доподлинно известно только одно: Россия грозного соперника не боится.
Четвертьфинал чемпионата мира, в котором сойдутся сборные России и Бразилии, начнётся в 22:15 мск. Этой грандиозной битвы ждут во всём мире. Не пропустите и вы!
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