Россию уже начали наказывать. Первой пострадала лучшая прыгунья мира Ласицкене

Трёхкратную чемпионку мира теперь не признают даже нейтральной и не пускают на турнир. Та же участь ждёт представителей других видов спорта?

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене исключена из числа участников международного турнира в Глазго. Причина – прямое указание из World Athletics (бывшая ИААФ). Хотя Ласицкене – одна из немногих представителей российской лёгкой атлетики, которая без проблем получала разрешение выступать в нейтральном статусе. Теперь и это невозможно.

Почему Ласицкене стала невыездной?

Турнир в Глазго запланирован на середину февраля. Но организаторы уже прислали менеджеру спортсменки Ольге Назаровой письмо с решением об исключении лучшей прыгуньи мира последних пяти лет из числа участников.



В письме прямо сказано, что согласно рекомендациям World Athletics участникам турниров не рекомендовано приглашать даже имевших нейтральный статус легкоатлетов из России. Процедура выдачи подобного статуса началась в июне 2016 года, но согласно недавнему решению совета World Athletics теперь она приостановлена.

Пробили дно. У России больше нет шансов поехать на Олимпиаду В лёгкой атлетике страшный скандал. После него на Игры в Токио россиян могут не пустить даже под нейтральным флагом.

Санкции были наложены в ходе расследования дела прыгуна в высоту Даниила Лысенко, который пропустил три допинг-теста, а в качестве объяснения пропуска одного из них представил сфальсифицированные документы.

Забанили даже лучшую в мире

В результате теперь любому российскому легкоатлету, даже имевшему нейтральный статус, путь на международные турниры пока заказан. Ведь непонятно, смогут ли они подтвердить свой статус.



И будет ли вообще в этом необходимость.



«После анализа будет сделана рекомендация совету, в которой будет содержаться предложение о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть. Рассмотрение любой заявки на статус ANA, полученной в это переходное время, будет приостановлено до окончания изучения вопроса», — заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Да неужели?! Запад стыдливо признал россиянку лучшей спортсменкой Европы В Европе всё-таки заметили, что Мария Ласицкене проводит один гениальный сезон за другим, и вручили ей давно заслуженную награду.

В данный момент забанили даже суперзвезду, которая прошла многочисленные «фильтры» для получения нейтрального статуса. Стоит ли говорить, что та же участь ждёт любого легкоатлета из России?

Что грозит другим видам спорта?

Вообще, весь наш спорт в ближайшее время окажется в глубокой яме. А именно 9 декабря.



Но лёгкая атлетика отличается от других видов тем, что членство федерации в World Athletics временно приостановлено с ноября 2015 года. Спортсмены давно уже выступают без флага и гимна. Не могут выставить эстафетные команды. А теперь вообще лишены возможности выступать. Пока в зимнем сезоне, но ведь весной нужно подавать заявку на летний. Есть вероятность, что никто из наших легкоатлетов на Игры-2020 в Токио не попадёт, как было уже в Рио-де-Жанейро.



Ситуация с лёгкой атлетикой – готовый сценарий для других видов спорта. И гарантировать, что легкоатлетический кошмар не повторится где-то ещё, просто невозможно.