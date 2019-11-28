В игре с Бразилией всё будет против сборной России. Но это неважно

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу 2019 сыграет с Бразилией. Матч года.
Говорят, что это классика пляжного футбола. Да, наверное. Но классика эта возникла из простого факта: команда, которая вроде бы должна проиграть, внезапно побеждала. А великие кудесники, которые с мячом рождались, столь же внезапно проигрывали.
И вот сегодня расклады те же. Против России всё и все.
Падает ли снег…
Бразилия сейчас – могучая команда. Все её полевые игроки выступают (или выступали много лет) в чемпионате России. Они месяц готовились именно к этому чемпионату мира. В комфортных условиях, без всякой акклиматизации. На реальном песке под солнцем.
В России же последний месяц в основном шёл снег. Ну, или лил дождь.
Вечные фавориты
Россия в матче с Бразилией на чемпионатах мира по пляжному футболу никогда не была фаворитом. В других турнирах – возможно (да, были такие времена). Но ни в финале-2011, ни в четвертьфинале-2015 наши шансы высоко не оценивались. Что уж говорить про более ранние турниры, когда Бразилия уже была непобедимой, а Россия – всего лишь выскочками.
А судьи – что?
Наверное, ни одна сборная России никогда не подвергалась таким судейским издевательствам, как пляжнофутбольная. Вот чтобы именно так – планомерно, ежегодно, периодически – с особой жестокостью. Начиная с 2013 года, аккурат после второго победного чемпионата мира. Что тогда творилось на Межконтинентальном кубке, словами не описать. А хотя почему не описать – мы как раз описывали.
Это те самые матчи, когда соотношение штрафных в матче с Бразилией было 15:2 в пользу понятно кого. А Швейцария в полуфинале забила нам семь голов из десяти с убойных штрафных. Но оба этих матча россияне выиграли…
И с тех пор проблемы с судейством у России есть всегда. Каждый год.
Исправить тут ничего нельзя. В чемпионате России по обычному футболу хоть иногда судьям ставят двойки и отстраняют от матчей, здесь же безумный пенальти, поставленный в наши ворота арбитром с Соломоновых Островов, был полностью поддержан судейским департаментом. Словами «да это же чистый пенальти». При этом лучший российский арбитр Роман Борисов, который за сезон только в чемпионате России работает на трёх десятках матчей в год (в которых, например, почти вся сборная Бразилии играет за наши клубы), не вошёл в число судей, назначенных на плей-офф. Говорят, что оставили лучших…
Эта карточка – кому надо карточка
Ещё у нас проблемы с составом.
С Бразилией не сыграют Макаров и Папоротный. Из-за перебора жёлтых карточек. Та, что получил Артур в третьем периоде матча с Беларусью, за гранью понимания. При розыгрыше углового, даже без назначения штрафного. Просто жёлтая. Типа за борьбу. Ах да, ещё за то, что судья из Малайзии (новая величественная пляжнофутбольная держава) вроде как в первом периоде предупреждал Папоротного, чтобы он поменьше боролся с нападающим при стандарте.
Смешно, но с подобной трактовкой редкий защитник в принципе доиграет до середины матча. Да и нападающий тоже. Но за весь турнир такую карточку получил только россиянин. Только тот, который висел на «жёлтой». И только перед матчем с Бразилией.
Играть первыми – вот совпадение
Каким-то чудесным образом матч России и Бразилии вдруг оказался первым среди четвертьфиналов, с началом в 16:15 по местному времени. В самую то есть жару. Хотя по всей возможной логике команды, которые имели два дня отдыха после группового этапа, просто обязаны играть раньше тех, которые отдыхали всего день. Но нет: Россия – единственная сборная, которая уже третий матч на этом турнира проводит в «микроволновке». Как так получилось, ответа нет, зато совершенно понятно, что бразильцам жара намного приятнее, чем нам.
Против целого стадиона
Ну и да, почти наверняка будет полный стадион бразильцев. Даже если не полный – всё равно все (кроме нескольких россиян, добравшихся до Парагвая) будут болеть за бразильцев. И вот как раз с Бразилией сборная России в таких условиях последний раз играла на чемпионате мира — 2007. На своём первом чемпионате мира. И тогда Бразилия ни в основное, ни в дополнительное время выскочек победить не смогла.
Русский характер
За нас остаётся только то, чего у сборной России по пляжному футболу не отнять ни судьям, ни организаторам. Русский характер. На нём мы победили Бразилию в 2015 году. На нём же обыграли их в полуфинале Межконтинентального кубка в прошлом году.
Русскому пляжному футболисту чем хуже, тем лучше. А если ему лучше, то бразильцу… Закончите фразу сами.
Потому что есть «Наши парни», а есть – «Ваши парни». Это как раз сборная России по пляжному футболу. И как бы сегодня не закончился матч – они все равно останутся командой, в которую хочется верить всегда.
А Бразилия? Это классная, действительно сильная команда с потрясающим набором футболистов, которые действительно умеют играть в пляжный футбол.
И именно поэтому нам уже завтра будет так не хватать её на этом чемпионате мира.
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