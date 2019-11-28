Шансы, судьи, болельщики, организаторы, даже погода – всё против нас. Впрочем, ничего нового, ведь по-другому Россия Бразилию не побеждала.

В игре с Бразилией всё будет против сборной России. Но это неважно

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному футболу 2019 сыграет с Бразилией. Матч года.



Говорят, что это классика пляжного футбола. Да, наверное. Но классика эта возникла из простого факта: команда, которая вроде бы должна проиграть, внезапно побеждала. А великие кудесники, которые с мячом рождались, столь же внезапно проигрывали.



И вот сегодня расклады те же. Против России всё и все.

Падает ли снег…

Бразилия сейчас – могучая команда. Все её полевые игроки выступают (или выступали много лет) в чемпионате России. Они месяц готовились именно к этому чемпионату мира. В комфортных условиях, без всякой акклиматизации. На реальном песке под солнцем.



В России же последний месяц в основном шёл снег. Ну, или лил дождь.

Вечные фавориты

Россия в матче с Бразилией на чемпионатах мира по пляжному футболу никогда не была фаворитом. В других турнирах – возможно (да, были такие времена). Но ни в финале-2011, ни в четвертьфинале-2015 наши шансы высоко не оценивались. Что уж говорить про более ранние турниры, когда Бразилия уже была непобедимой, а Россия – всего лишь выскочками.

Домой, в Рио. Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ Сборная России по пляжному футболу обыграла Бразилию на чемпионате мира – 6:5. Победный гол в овертайме забил Егор Шайков.

А судьи – что?

Наверное, ни одна сборная России никогда не подвергалась таким судейским издевательствам, как пляжнофутбольная. Вот чтобы именно так – планомерно, ежегодно, периодически – с особой жестокостью. Начиная с 2013 года, аккурат после второго победного чемпионата мира. Что тогда творилось на Межконтинентальном кубке, словами не описать. А хотя почему не описать – мы как раз описывали.

Межконтинентальный кубок. Россия—Швейцария – 11:10 Сборная России, весь матч нещадно "убиваемая" судьями, вшестером обыграла Швейцарию – 11:10 и вышла в финал Межконтинентального кубка.

Это те самые матчи, когда соотношение штрафных в матче с Бразилией было 15:2 в пользу понятно кого. А Швейцария в полуфинале забила нам семь голов из десяти с убойных штрафных. Но оба этих матча россияне выиграли…



И с тех пор проблемы с судейством у России есть всегда. Каждый год.

Исправить тут ничего нельзя. В чемпионате России по обычному футболу хоть иногда судьям ставят двойки и отстраняют от матчей, здесь же безумный пенальти, поставленный в наши ворота арбитром с Соломоновых Островов, был полностью поддержан судейским департаментом. Словами «да это же чистый пенальти». При этом лучший российский арбитр Роман Борисов, который за сезон только в чемпионате России работает на трёх десятках матчей в год (в которых, например, почти вся сборная Бразилии играет за наши клубы), не вошёл в число судей, назначенных на плей-офф. Говорят, что оставили лучших…

Межконтинентальный кубок. Россия — Бразилия — 7:6 Сборная России по пляжному футболу, вопреки невероятному судейству, обыграла бразильцев в серии пенальти и отправила "кудесников" домой.

Эта карточка – кому надо карточка

Ещё у нас проблемы с составом.



С Бразилией не сыграют Макаров и Папоротный. Из-за перебора жёлтых карточек. Та, что получил Артур в третьем периоде матча с Беларусью, за гранью понимания. При розыгрыше углового, даже без назначения штрафного. Просто жёлтая. Типа за борьбу. Ах да, ещё за то, что судья из Малайзии (новая величественная пляжнофутбольная держава) вроде как в первом периоде предупреждал Папоротного, чтобы он поменьше боролся с нападающим при стандарте.



Смешно, но с подобной трактовкой редкий защитник в принципе доиграет до середины матча. Да и нападающий тоже. Но за весь турнир такую карточку получил только россиянин. Только тот, который висел на «жёлтой». И только перед матчем с Бразилией.

Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира Русским чем хуже, тем лучше. Сборная России по пляжному футболу подтвердила это в очередной раз. Но какая же это была победа!

Играть первыми – вот совпадение

Каким-то чудесным образом матч России и Бразилии вдруг оказался первым среди четвертьфиналов, с началом в 16:15 по местному времени. В самую то есть жару. Хотя по всей возможной логике команды, которые имели два дня отдыха после группового этапа, просто обязаны играть раньше тех, которые отдыхали всего день. Но нет: Россия – единственная сборная, которая уже третий матч на этом турнира проводит в «микроволновке». Как так получилось, ответа нет, зато совершенно понятно, что бразильцам жара намного приятнее, чем нам.

Против целого стадиона

Ну и да, почти наверняка будет полный стадион бразильцев. Даже если не полный – всё равно все (кроме нескольких россиян, добравшихся до Парагвая) будут болеть за бразильцев. И вот как раз с Бразилией сборная России в таких условиях последний раз играла на чемпионате мира — 2007. На своём первом чемпионате мира. И тогда Бразилия ни в основное, ни в дополнительное время выскочек победить не смогла.

Русский характер

За нас остаётся только то, чего у сборной России по пляжному футболу не отнять ни судьям, ни организаторам. Русский характер. На нём мы победили Бразилию в 2015 году. На нём же обыграли их в полуфинале Межконтинентального кубка в прошлом году.

Русскому пляжному футболисту чем хуже, тем лучше. А если ему лучше, то бразильцу… Закончите фразу сами.



Потому что есть «Наши парни», а есть – «Ваши парни». Это как раз сборная России по пляжному футболу. И как бы сегодня не закончился матч – они все равно останутся командой, в которую хочется верить всегда.



А Бразилия? Это классная, действительно сильная команда с потрясающим набором футболистов, которые действительно умеют играть в пляжный футбол.



И именно поэтому нам уже завтра будет так не хватать её на этом чемпионате мира.