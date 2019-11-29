«Такая у них участь». Как сборная России доводит болельщиков до слёз

Победить Бразилию в плей-офф ЧМ с 1:3? Пожалуйста. Забить победный гол пяткой? Легко. Но это всё не самое интересное…

Болельщики на трибунах плакали.



Конечно, они орали, обнимались, бесконечно повторяли «Россия! Россия!»… И плакали.



Разумеется, пришлось спросить Кирилла Романова, не просто забившего два гола, но один из них победный – пяткой, доколе ещё сборная России по пляжному футболу будет доводить своих болельщиков до истерики и слёз.

Так вот она, «Красная машина»! Россия вышибла Бразилию с чемпионата мира Россия обыграла Бразилию на чемпионате мира. В четвертьфинале. В футбол. Проигрывая – 1:3. Что-то ещё нужно сюда писать?

— Пока не буду это комментировать, — слегка улыбнулся Кирилл. Он не так много играл в предыдущих матчах, от этого его вклад в сегодняшнюю победу ещё ценнее. – Просто сегодня мы, наконец, стали той командой, к которой стремились с того самого поражения от ОАЭ. Отдаю должное команде – бились сегодня все. Наверное, одна из наших лучших игр, но самое интересное – впереди.



У капитана сборной России Антона Шкарина по поводу слёз болельщиков было иное мнение.



— Да это разве болельщики, — удивился кэп. – Это наши родные люди. Участь у них уже такая. Чем ближе к нам, тем счастливее победы и тяжелее поражения. За это их ценим и себя без них не представляем.

«Хейтеры – привет!» Это та сборная России, в которую хочется верить Русский характер показывается на краю пропасти. Сборная России по пляжному футболу снова его показала. И ещё кое-что показала хейтерам.

И Шкарин, и Романов согласились с тем, что с такой же победой над Бразилией в 2015 году общего ничего – только четвертьфинальная стадия. Тогда всё было иначе – и команда другая, и взаимоотношения с бразильцами проще. Кирилл только отметил, что самое главное – быстро восстановиться и забыть эту победу. Тогда, в 2015-м, сделать этого до конца не получилось.



— Пяткой ударить хотел, но по-другому, — Романов вспоминает свой победный гол в середине третьего периода. – Хотелось, чтобы мяч сильно полетел, а он так легонько покатился, и попал. Так что немножко удачи тут есть. Но если бы мне вчера сказали, что забью Бразилии победный гол пяткой, сказал бы: «Хорошая шутка».



— Конечно, бразильцы один в один сильнее нас, — капитан Шкарин снова блестяще справляется с ролью Капитана Очевидность. – Не только нас, но и всех на планете. Так всегда было. А мы всегда побеждали командой, эмоциями. Они справиться не могут, начинают плыть. Когда сегодня Катарино «забыл» про «фэйр-плей» и не вернул нам мяч, стало понятно – посыпались.

В игре с Бразилией всё будет против сборной России. Но это неважно Шансы, судьи, болельщики, организаторы, даже погода – всё против нас. Впрочем, ничего нового, ведь по-другому Россия Бразилию не побеждала.

Заключительные шесть минут матча тянулись вечность. Пару раз нас команду спас Чужков, однако Шкарин сразу же выделил обоих голкиперов. Хотя Павел Баженов сегодня не сыграл ни секунды.



— Сегодня оба вратаря творили чудеса. Макс на площадке, Павел – на «скамейке». Как и вся команда. У всех были свои роли, и все сыграли их отлично, раз мы победили.



Да, Россия второй раз подряд на этом ЧМ в матче без права на ошибку отыгралась с 1:3 и выиграла. Сила есть, воля есть, силы воли… предостаточно. Теперь в полуфинале нас ждёт Италия или Швейцария.



А дальше – финал.