«Такая у них участь». Как сборная России доводит болельщиков до слёз

Болельщики на трибунах плакали.
Конечно, они орали, обнимались, бесконечно повторяли «Россия! Россия!»… И плакали.
Разумеется, пришлось спросить Кирилла Романова, не просто забившего два гола, но один из них победный – пяткой, доколе ещё сборная России по пляжному футболу будет доводить своих болельщиков до истерики и слёз.
— Пока не буду это комментировать, — слегка улыбнулся Кирилл. Он не так много играл в предыдущих матчах, от этого его вклад в сегодняшнюю победу ещё ценнее. – Просто сегодня мы, наконец, стали той командой, к которой стремились с того самого поражения от ОАЭ. Отдаю должное команде – бились сегодня все. Наверное, одна из наших лучших игр, но самое интересное – впереди.
У капитана сборной России Антона Шкарина по поводу слёз болельщиков было иное мнение.
— Да это разве болельщики, — удивился кэп. – Это наши родные люди. Участь у них уже такая. Чем ближе к нам, тем счастливее победы и тяжелее поражения. За это их ценим и себя без них не представляем.
И Шкарин, и Романов согласились с тем, что с такой же победой над Бразилией в 2015 году общего ничего – только четвертьфинальная стадия. Тогда всё было иначе – и команда другая, и взаимоотношения с бразильцами проще. Кирилл только отметил, что самое главное – быстро восстановиться и забыть эту победу. Тогда, в 2015-м, сделать этого до конца не получилось.
— Пяткой ударить хотел, но по-другому, — Романов вспоминает свой победный гол в середине третьего периода. – Хотелось, чтобы мяч сильно полетел, а он так легонько покатился, и попал. Так что немножко удачи тут есть. Но если бы мне вчера сказали, что забью Бразилии победный гол пяткой, сказал бы: «Хорошая шутка».
— Конечно, бразильцы один в один сильнее нас, — капитан Шкарин снова блестяще справляется с ролью Капитана Очевидность. – Не только нас, но и всех на планете. Так всегда было. А мы всегда побеждали командой, эмоциями. Они справиться не могут, начинают плыть. Когда сегодня Катарино «забыл» про «фэйр-плей» и не вернул нам мяч, стало понятно – посыпались.
Заключительные шесть минут матча тянулись вечность. Пару раз нас команду спас Чужков, однако Шкарин сразу же выделил обоих голкиперов. Хотя Павел Баженов сегодня не сыграл ни секунды.
— Сегодня оба вратаря творили чудеса. Макс на площадке, Павел – на «скамейке». Как и вся команда. У всех были свои роли, и все сыграли их отлично, раз мы победили.
Да, Россия второй раз подряд на этом ЧМ в матче без права на ошибку отыгралась с 1:3 и выиграла. Сила есть, воля есть, силы воли… предостаточно. Теперь в полуфинале нас ждёт Италия или Швейцария.
А дальше – финал.
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