Король Треф не поможет. Готова ли Россия выиграть золото чемпионата мира?

В Кумамото (Япония) 30 ноября стартует чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России привычно входит в число лучших команд мира и будет биться за награды, которых, как ни странно, у неё не было уже более 10 лет. Пришло время исправляться? Кстати, бонусом победитель чемпионата мира получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Лишней она, конечно, не будет.
Как попасть на Олимпиаду
Прямую путёвку в Токио получит только чемпион мира — 2019. Поэтому битва за эту путёвку будет нешуточная. Сборная России была очень близка к тому, чтобы превратить чемпионат мира в подготовительный для себя предолимпийский турнир, но для этого нужно было побеждать на прошлогоднем чемпионате Европы во Франции.
Тогда команда Евгения Трефилова пробилась в финал, но в решающей битве уступила хозяйкам турнира. Потому у француженок уже есть путёвка в Токио. Но если команда Оливье Крюмбольца, действующий чемпион мира и Европы, выиграет и в Кумамото, тогда место на Олимпиаде достанется финалисту чемпионата мира.
Так что у сборной России путь на Олимпиаду через чемпионат мира простой – победа либо выход в финал против сборной Франции (хотя и в этом случае лучше победа).
В любом другом случае россиянкам предстоит отборочный олимпийский турнир в марте. На котором нужна только победа.
Как добраться до финала
Формат чемпионата мира в Кумамото вполне привычен для гандбольных турниров. Сначала групповой этап, потом основной, полуфиналы и финал.
Сборная России попала в группу D вместе с командами Китая, Японии, Конго, Аргентины и Швеции. Представить, что наша сборная не попадёт в такой слабой компании в тройку тех, кто дальше продолжит борьбу, невозможно даже в кошмарном сне.
Очевидно, что 6 декабря в матче сборных России и Швеции определится победитель этой группы. Важно не просто пройти в основной раунд, а набрать при этом максимальное количество очков. Проще говоря, нужно выигрывать все матчи.
В основном раунде соперниками сборной России будут три лучшие команды из группы С, в которую попали сборные Румынии, Венгрии, Черногории, Испании, Сенегала и Казахстана. Две последние команды не имеют шансов пройти дальше, а вот между четырьмя другими будет настоящая рубка.
Чтобы выходить в полуфинал, в основном раунде нужно занимать первое или второе место. А для победы в чемпионате потом нужно выиграть ещё два матча.
До полуфинала сборная России никак не встретится с могучими сборными Франции, Норвегии и Нидерландов, а также командами Бразилии, Германии, Сербии, Южной Кореи. Впрочем, с последними двумя, а также с командой Венгрии, россиянки только что сыграли на турнире в Сеуле и одержали три уверенные победы.
Новый состав с новым тренером
Чемпионат мира станет серьёзной проверкой для нового главного тренера сборной России испанца Амброса Мартина.
И на турнир он повёз серьёзно обновлённую команду.
У Мартина было достаточно времени на то, чтобы просмотреть всех интересующих его игроков как на сборах, так и в официальных матчах. В итоге свой выбор он сделал. Наверняка в окончательный состав попала бы разыгрывающая Дарья Дмитриева, фантастически одарённая гандболистка, которая незаменима как в атаке, так и в обороне, но она ещё летом получила разрыв ахилла.
Нет в составе и линейной Майи Петровой, которая восстанавливается после разрыва «крестов», и левой полусредней Полины Ведёхиной, вновь выбывшей из-за рецидива травмы.
Вызывает опасение позиция разыгрывающей. Точнее, не сама позиция, а то, что формально у нас только одна гандболистка этого амплуа – Ярослава Фролова. Но Мартин наверняка продумал, кто может её подменить, если возникнет какой-то форс-мажор.
В остальном всё ожидаемо и достаточно сбалансированно. Даже без Короля Трефа на тренерской скамейке Россия – в числе главных фаворитов на победу наряду с командами Франции и Норвегии. Они, кстати, тоже не обошлись без потерь. Причём норвежкам не смогут помочь сразу пять основных гандболисток.
Но рассчитывать на травмы у соперниц вряд ли кто-то собирается. Если брать золото чемпионата мира и олимпийскую путёвку, то своими руками, а не благодаря стечению обстоятельств. К этому наша сборная готова.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
30 ноября, 12:00. Россия — Китай
2 декабря, 9:00. Аргентина — Россия
3 декабря, 8:30. Россия — Конго
5 декабря, 12:00. Япония — Россия
6 декабря, 14:30. Россия — Швеция.
Состав сборной России на чемпионат мира – 2019
Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).
Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).
Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).
Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).
Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
- 29 ноября 2019
-
15:05
-
14:59
-
14:57
-
14:36
-
14:19
-
14:02
-
13:57
-
13:49
-
13:43
-
13:42
-
12:49
-
12:16
-
11:45
-
10:57
-
10:46
-
10:21
-
10:21
-
09:24
-
09:13
-
05:40
-
00:39
-
00:22
-
00:20
-
00:11
-
00:11
- 28 ноября 2019
-
23:20
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
20:26
-
20:04
-
19:39
-
18:49
-
18:40
-
18:34