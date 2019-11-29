Король Треф не поможет. Готова ли Россия выиграть золото чемпионата мира?

В Кумамото (Япония) 30 ноября стартует чемпионат мира по гандболу среди женских команд. Сборная России привычно входит в число лучших команд мира и будет биться за награды, которых, как ни странно, у неё не было уже более 10 лет. Пришло время исправляться? Кстати, бонусом победитель чемпионата мира получит прямую путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Лишней она, конечно, не будет.

Как попасть на Олимпиаду

Прямую путёвку в Токио получит только чемпион мира — 2019. Поэтому битва за эту путёвку будет нешуточная. Сборная России была очень близка к тому, чтобы превратить чемпионат мира в подготовительный для себя предолимпийский турнир, но для этого нужно было побеждать на прошлогоднем чемпионате Европы во Франции.



Тогда команда Евгения Трефилова пробилась в финал, но в решающей битве уступила хозяйкам турнира. Потому у француженок уже есть путёвка в Токио. Но если команда Оливье Крюмбольца, действующий чемпион мира и Европы, выиграет и в Кумамото, тогда место на Олимпиаде достанется финалисту чемпионата мира.

Проклятая Европа. Россия дрогнула и отдала титул Франции 15 тысяч французов превратили финал в ад для сборной России. Трефилов снова не выиграл чемпионат Европы.

Так что у сборной России путь на Олимпиаду через чемпионат мира простой – победа либо выход в финал против сборной Франции (хотя и в этом случае лучше победа).



В любом другом случае россиянкам предстоит отборочный олимпийский турнир в марте. На котором нужна только победа.

Как добраться до финала

Формат чемпионата мира в Кумамото вполне привычен для гандбольных турниров. Сначала групповой этап, потом основной, полуфиналы и финал.



Сборная России попала в группу D вместе с командами Китая, Японии, Конго, Аргентины и Швеции. Представить, что наша сборная не попадёт в такой слабой компании в тройку тех, кто дальше продолжит борьбу, невозможно даже в кошмарном сне.



Очевидно, что 6 декабря в матче сборных России и Швеции определится победитель этой группы. Важно не просто пройти в основной раунд, а набрать при этом максимальное количество очков. Проще говоря, нужно выигрывать все матчи.

«Не хотела подвести тренера». Кто заменил в гандбольной сборной Дарью Дмитриеву Новой разыгрывающей сборной России стала Ярослава Фролова. Она призналась, что её главной задачей было использовать свой шанс.

В основном раунде соперниками сборной России будут три лучшие команды из группы С, в которую попали сборные Румынии, Венгрии, Черногории, Испании, Сенегала и Казахстана. Две последние команды не имеют шансов пройти дальше, а вот между четырьмя другими будет настоящая рубка.



Чтобы выходить в полуфинал, в основном раунде нужно занимать первое или второе место. А для победы в чемпионате потом нужно выиграть ещё два матча.



До полуфинала сборная России никак не встретится с могучими сборными Франции, Норвегии и Нидерландов, а также командами Бразилии, Германии, Сербии, Южной Кореи. Впрочем, с последними двумя, а также с командой Венгрии, россиянки только что сыграли на турнире в Сеуле и одержали три уверенные победы.

Новый состав с новым тренером

Чемпионат мира станет серьёзной проверкой для нового главного тренера сборной России испанца Амброса Мартина.



И на турнир он повёз серьёзно обновлённую команду.



У Мартина было достаточно времени на то, чтобы просмотреть всех интересующих его игроков как на сборах, так и в официальных матчах. В итоге свой выбор он сделал. Наверняка в окончательный состав попала бы разыгрывающая Дарья Дмитриева, фантастически одарённая гандболистка, которая незаменима как в атаке, так и в обороне, но она ещё летом получила разрыв ахилла.

«Дал Трефилова». Почему разозлился тренер сборной России по гандболу Амброс Мартин руководит россиянками сразу на трёх языках. Девушки всё понимают, но скучают по крепкому словцу Трефилова.

Нет в составе и линейной Майи Петровой, которая восстанавливается после разрыва «крестов», и левой полусредней Полины Ведёхиной, вновь выбывшей из-за рецидива травмы.



Вызывает опасение позиция разыгрывающей. Точнее, не сама позиция, а то, что формально у нас только одна гандболистка этого амплуа – Ярослава Фролова. Но Мартин наверняка продумал, кто может её подменить, если возникнет какой-то форс-мажор.



В остальном всё ожидаемо и достаточно сбалансированно. Даже без Короля Трефа на тренерской скамейке Россия – в числе главных фаворитов на победу наряду с командами Франции и Норвегии. Они, кстати, тоже не обошлись без потерь. Причём норвежкам не смогут помочь сразу пять основных гандболисток.



Но рассчитывать на травмы у соперниц вряд ли кто-то собирается. Если брать золото чемпионата мира и олимпийскую путёвку, то своими руками, а не благодаря стечению обстоятельств. К этому наша сборная готова.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

30 ноября, 12:00. Россия — Китай

2 декабря, 9:00. Аргентина — Россия

3 декабря, 8:30. Россия — Конго

5 декабря, 12:00. Япония — Россия

6 декабря, 14:30. Россия — Швеция.

Состав сборной России на чемпионат мира – 2019

Вратари: Виктория Калинина («Кубань»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина («Ростов-Дон»).



Левые крайние: Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе — «Ростов-Дон»).



Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе — «Ростов-Дон»), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Елена Михайличенко («Лада»).



Разыгрывающая: Ярослава Фролова («Кубань»).



Линейные: Анастасия Илларионова («Звезда»), Ксения Макеева («Ростов-Дон»), Яна Жилинскайте (ЦСКА).



Правые полусредние: Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе — «Ростов-Дон»).



Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).