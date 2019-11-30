Чемпионат мира по пляжному футболу. Россия — Италия, полуфинал! LIVE

*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:00. Доброе утро, дорогие поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Два дня тому назад наша команда совершила настоящий спортивный подвиг: выбила с чемпионата мира действующего обладателя трофея — мощнейшую команду Бразилии. Но той победы мало не только для титула, а даже для медали. Сражаться за неё предстоит сегодня, в полуфинале турнира. В предпоследнем матче в Парагвае России будет противостоять Италия. Всё просто: кто победит — сыграет в воскресенье за титул. Проигравший может утешиться только бронзой. Но, кажется, Россию уже ничем не испугать.
Начало матча Россия — Италия на чемпионате мира по пляжному футболу запланировано на 22:15 мск.
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