«И вдруг подходит какой-то мужик и зовёт в сборную». История уникального Шишина

Форвард Дмитрий Шишин забил уже 235 мячей за сборную России по пляжному футболу. Большинство из них он не помнил (что понятно), но свой вчерашний гол в ворота Бразилии, положивший начало нашему победному камбэку, вряд ли скоро забудет (что тоже понятно).

Шиша по своей натуре молчун, больше любит забивать, чем говорить, и не особо это скрывает. Но не в этот раз.

«Странный вопрос и мужик странный. Ты кто вообще?»

— Дмитрий, ваше легендарное появление в сборной России по пляжному футболу само успело обрасти легендами. Я даже слышал про человека, который прямо в форме с пляжа на берегу Волги прыгнул в самолёт и 4 дня летел на чемпионат мира, где вышел из самолёта и в этот же день забил Бразилии через себя. Расскажите максимально правдивый вариант.

— Да почти всё так и было (улыбается). Мы приехали в Самару на турнир по пляжному футболу, который назывался «Золотые пески». Мой знакомый, сейчас он в руководстве клуба Суперлиги «Дельта», просто пригласил поиграть. Попросил собрать команду, найти друзей, кто умеет играть. Не в пляжный футбол, хотя бы в обычный. Мы собрались с чистого листа, поехали. Регламент был странный, команд много, по 2-3 матча в день играли. В итоге победили всех, а я забил 13 или 14 голов.

Так вот она, «Красная машина»! Россия вышибла Бразилию с чемпионата мира Россия обыграла Бразилию на чемпионате мира. В четвертьфинале. В футбол. Проигрывая – 1:3. Что-то ещё нужно здесь писать?

— А дальше?

— Ну, отлично, радуемся победе, готовимся отмечать. И тут ко мне подходит какой-то мужик и вдруг говорит: «не хочешь попробовать в сборной России поиграть». Я думаю: «странный вопрос, и мужик странный. Ты кто вообще?», а сам на всякий случай соглашаюсь. А это был нынешний генсек РФС Александр Алаев, но я-то тогда откуда мог его знать (смеётся). Сразу не поверил, конечно, но потом меня пригласили на сбор в Сочи. Сбор как сбор, человек 20 там было, мне казалось, что я ничем не выделяюсь. Я вообще до турнира в Самаре в пляжный футбол по-настоящему и не играл, только вроде на чемпионат города несколько матчей. Так что в Сочи хотя бы старался к азам пляжного футбола привыкнуть. Сбор прошёл, я поехал домой в Саратов. Сказали: «если что – наберём».



— Не поверили, что наберут?

— Конечно. Вернулся домой, работал, тренировался, играл в футбол. И думать забыл про сборную. И вот вечером еду на тренировку, вдруг звонок. Звонил вроде бы Сергей



Шамрай, который потом стал начальником отдела пляжного футбола в РФС. Говорит: «тебе завтра с утра нужно быть в Москве, чтобы лететь со сборной на чемпионат мира в Бразилию. Готов? Заказывать билеты?» Я даже с трудом помню, как соглашался – в шоке был. Какая Москва, какая Бразилия – да я на самолёте до этого ни разу не летал никуда! Паника и одна мысль: «как же я долечу до Москвы?!» Про Бразилию даже не думал…

— И как долетели?

— Лично я – тяжело. Из Саратова до Москвы, дальше в Испанию, дальше в Сан-Пауло, потом – в Рио. Я после этого перелёта 4 дня почти ничего не ел, очень плохо было. Плюс акклиматизация, хотя я и слова такого тогда не знал. Первую игру мы играли с Мексикой, я все 36 минут разминался, но так на поле и не вышел. Выглядел, видимо, плохо, да и тренер Николай Николаевич Писарев в меня, видимо, тогда не особо верил. А я в глубине души на 100 процентов был уверен, что если выйду – обязательно забью.



Зато во втором матче с Соломоновыми Островами вышел, сразу же забил гол, а потом в матче с Бразилией оформил дубль. И да, первый гол забил им ударом через себя. Нам нужна была только победа в основное время, мы вели – 2:1, но за пару минут до конца пропустили гол, а потом проиграли по пенальти. Но и тут тоже был момент: бразильцы не забили два своих удара и я просил, чтобы дали мне пробить. Уверен в себе был. Но мне не давали, а когда пришла моя очередь, я забил, но это уже не помогло.



— То есть, именно тогда и родился лучший бомбардир в истории сборной России по пляжному футболу?

— Да. Причём я уже потом узнал, что вместо меня на чемпионат мира должен был лететь Станислав Данков из Питера, но у него оказались какие-то проблемы с визой. И вот вместо него взяли меня. Так что если бы не эти проблемы, то, возможно, сейчас в сборной России был бы какой-то другой лучший бомбардир (смеётся).



— В сборной России по пляжному футболу, как и положено, опытные игроки постоянно подшучивают над молодёжью. А вас как встретили? Там же уже костяк команды бронзу Евролиги успел в 2007 году успел выиграть.

— Я уже не очень хорошо помню, но, с учётом, что в команде уже был Юрий Горчинский, без шуток точно не обошлось (улыбается). Я и сейчас человек скромный, а тогда вдвойне скромен был. Молчалив, особо ни к кому не лез. Юрий потом всем рассказывал, что я только за счёт него в сборной и закрепился (смеётся). Горчинский помогал, конечно. Опытный игрок уже был, первый чемпионат России выигрывал. Так что его влияние на моей карьере наверняка сказалось.

«Переругались с Крашем. Это пошло на пользу»

— В матче с Бразилией вы стали явным лидером сборной: гол и передача, 5 ударов в створ, 2 блока, 3 штрафных заработал – впечатляющая статистика для такой игры. При этом чемпионат мира для васначался неудачно, в первой игре с Сенегалом тренер даже на «лавочку» посадил. В чём дело – акклиматизация, погода, может, волнение?

— Для волнения на чемпионате мира я уже староват (улыбается). Он у меня всё-таки седьмой в карьере. Акклиматизация – да, в первую очередь. Плюс в игре с Сенегалом неудачно упал, и дала о себе знать травма ключицы, которую получил в прошлом году. Полгода с ней мучился. Михаил Лихачёв меня посадил, сказал, что нужно освежить игру, хотя я отдал 2-3 хороших паса, с которых партнёры должны были забивать. Поэтому, конечно, я с тренером был не согласен, играть очень хотелось. Но раз мы выиграли, значит, он всё правильно сделал.

Да, Россию не сломать! Тяжелейшая и прекрасная победа на чемпионате мира Русским чем хуже, тем лучше. Сборная России по пляжному футболу подтвердила это в очередной раз. Но какая же это была победа!

— Юрий Крашенинников сказал, что дело пошло только после того, как вы с ним переругались. Что случилось?

— Да, было такое. Эмоции – совершенно нормальное явление для футбола и вообще для спорта. Тем более в матчах такого уровня. Я был уверен, что есть зона и он может в нее двинуться, Краш туда не пошёл, мы потеряли мяч. Я предъявил ему, он ответил, что есть установка подержать мяч, всё это на повышенных тонах. Не столько переругались, сколько завели друг друга. После этого сразу комбинацию разыграли, забили гол – действительно, помогло. Ну а после игры обнялись, потому что это всё – для победы.

— Перед игрой опасались судейских фокусов?

— Вообще не думали над этим. И тренер на установке ни слова не сказал. В итоге они нормально отсудили. Главное – не мешали нам играть.



— России опять пришлось играть первый матч дня, в самую жару…

— Неожиданно, но я скажу, что это, возможно, как раз было нам на руку. Потому что Бразилия все матчи на этом ЧМ проводила последней, в 9 вечера. И они оказались к таким условиям просто не готовы. А мы как раз успели привыкнуть.



— Ваш брат, который требовал голов, доволен?

— Да. Вчера написал, назвал лучшим. Вся семья смотрела, переживала. Требуют не останавливаться.



— А вы довольны?

— Своей игрой вчера – да. Почувствовал, что силы есть. Был момент, когда я сыграл со своей четвёркой, потом с первой и снова со второй. Минут 6-7 не менялся и понял, что силы есть. Это очень порадовало.



— После гола вы показали кого-то на трибуне…

— Там был мой персональный болельщики из Новосибирска. Я ему ещё футболку свою подарил. Эти ребята и на Таити были, вот и в Парагвай прилетели. Приятно, что даже на край света люди приезжают поболеть за тебя. Ну и жене с сыном обещал в камеру отправить поцелуй – они этого долго ждали.

«Такая у них участь». Как сборная России доводит болельщиков до слёз Победить Бразилию в плей-офф ЧМ с 1:3? Пожалуйста. Забить победный гол пяткой? Легко. Но это всё не самое интересное…

«Русский характер? Да, он существует»

— Самое известное и яркое празднование гола имени Шишина – знаменитое сальто на спину после гола Ирану на ЧМ-2013. Почему при сотнях голов, забитых за карьеру, вы так и не обзавелись именным празднованием?

— До игры об этом как-то не думаешь, а когда забиваешь – эмоции настолько переполняют, что хочется просто выпустить пар. Вот и делаю первое самое простое, что в голову приходит. Буду работать над этим, время ещё есть (улыбается).



— Второй раз подряд Россия отыгрывается с 1:3 и побеждает в концовке. Болельщики сейчас спорят, всё-таки есть русский дух и русский характер, или все эту ерунда и вопрос только в мастерстве и в умении: кто сильнее, тот и победил. У вас какое мнение?

— Русский характер существует, это точно. Морально-волевые качества никто не отменял. С Беларусью мы действительно вытащили матч, причём как раз тогда при 1:3 в нас верили намного меньше, чем с Бразилией. А вот отыграть два мяча у Бразилии – команды практически без слабых мест… На это, мне кажется, вообще только Россия способна. Потому что русского характера ни у кого больше нет (улыбается).



— Угадаете, чем уникальная наша вчерашняя победа?

— Мы никогда не обыгрывали Бразилию, уступая в два мяча? Тогда это действительно новая страничка в истории сборной России по пляжному футболу. И её запомнят надолго.



— А чем уникален Дмитрий Шишин?

— Да ничем не уникален, обычный человек (улыбается). Неужели что-то особенное сделал?

«Хватит ереси про русский дух». Что говорят о победе России над Бразилией Оказывается, если пляжному футболисту подарить спорткар, то он сразу опустится в мастерстве до обычного футболиста.

— Вы забивали Бразилии во всех матчах с ней на чемпионатах мира.

— Да? Я и не знал. Так, в 2007-м забил два, забивал в 2008-м, хет-трик в финале 2011, в 2015 со штрафного забил Мао и вчера ещё. О, и правда. Да просто Бразилия – моя команда. Вот отсюда и уникальность.

— Да, восемь голов в пяти матчах. Давайте выберем тройку лучших, самых важных и любимых.

— Конечно, первый гол ударом через себя в 2007 году. Вчерашний тоже возьму – он очень важен. Третий… Наверное, в 2015-м со штрафного, я тогда счёт сравнял. А, и гол через себя в финале 2011 тоже взять бы. Уже четыре получилось? Пусть будет четыре.



— В полуфинале играем с Италией, которая победила Швейцарию благодаря, не побоюсь этого слова, омерзительному судейству. Чего нам ждать от этого полуфинала и от этого соперника?

— Про судейство мы не говорили перед Бразилией, не будем и сейчас. Пусть всё это останется на совести арбитров. Ну а Италия – надо выходить и играть, с таким же сумасшедшим настроем, как и на четвертьфинал. Тогда шансов у Италии будет немного.



— Болельщиков поблагодарите?

— Обязательно. Всех, и тех, кто приехал в Парагвай за тысячи километров, и тех, кто вечером и ночью сидит перед телевизором и переживает за нас. Продолжайте верить в нас, а мы будем радовать вас игрой и победами.