Победа-невидимка. Российские гандболистки скрыли свои возможности

Сборная России начала чемпионат мира с победы над сборной Китая. Команда Амброса Мартина не показала главным соперницам ничего.

Российские гандболистки более чем уверенно начали чемпионат мира в японском Кумамото. В стартовом матче команда Амброса Мартина пропустила всего 11 мячей от сборной Китая, в ответ набросав более чем в два раза больше. Россиянки сыграли удивительно эффективно в плане того, чтобы не показать своих возможностей главным соперницам. Если таким и был план, он выполнен безупречно. А теперь по пунктам.

Великолепные вратари

Оба попавших в заявку сборной России голкипера сыграли великолепно. Виктория Калинина в первом тайме пропустила всего шесть мячей, Анна Седойкина во второй половине – на один меньше. И дело не только в том, как игроки нашей команды действовали в защите. Индивидуальное мастерство наших олимпийских чемпионок проявилось во всей красе.

Чудесная защита

Но про оборону не сказать нельзя. В защите сборная России сыграла просто чудесно. Схема «6-0», при которой центральные и вторые защитники выходили почти к девятиметровой линии, сработала безупречно. Наши девушки играли очень активно, заставляли китаянок наносить броски с неудобных дистанций, очень много блокировали, не давали соперницам ни сантиметра свободного пространства. Сборная Китая реализовала лишь 11 из 47 бросков.

Играют все

Амброс Мартин дал поиграть абсолютно всем игрокам, попавшим в заявку. Испанский наставник сборной России практически не использовал на площадке одновременно всех игроков стартовой шестёрки. Постоянно шла ротация, при этом на качестве игры это никак не сказывалось. Достаточно сказать, что одна из лучших гандболисток мира Анна Вяхирева провела на площадке всего четверть часа.

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Чуть больше по времени сыграла основная разыгрывающая Ярослава Фролова, один тайм достался Анне Сень, которая явно сдерживала себя. За отведённое время каждый игроков успел показать, что находится в полном порядке в плане физической подготовки. Ни одного быстрого отрыва у китаянок не было, наши девушки всегда успевали вернуться в оборону.

Удивительная дуэль

Возможно, 26 голов в ворота сборной Китая – не самый выдающийся показатель. Но за это датский тренер Хайне Йенсен и его подопечные должны благодарить вратаря Ян Юй Жоу. Она творила что-то невероятное в ближнем бою. Дальние броски китайский голкипер практически не отражала, но вблизи переиграть её было крайне сложно.

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Во второй половине первого тайма состоялась удивительная дуэль между нашей правой крайней Юлией Манагаровой и Юй Жоу. И эта дуэль осталась за китаянкой. Манагарова не реализовала четыре броска подряд – и после атаки по центру, и дважды с фланга, и даже после выхода один на один. Юй Жоу успевала сыграть в темп. Но с пятой попытки Манагарова всё же забила, а во втором тайме датский тренер отправил вратаря отдыхать.



Манагарова, несмотря на несколько неудачных бросков, была признана лучшим игроком матча. Именно она установила окончательный счёт, реализовав красивейшую «воздушку».



Следующий соперник – сборная Аргентины. И наши девушки, кажется, опять будут скрывать свои сильные стороны, чтобы в нужный момент удивить главных соперниц.