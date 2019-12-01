Это наша борьба! Как Россия разгромила сборную мира в Москве

В спортивной борьбе есть свои суперзвёзды, накал эмоций и невероятная драматургия. Не хватает только красивой обёртки. Организаторы турнира Гран-при «Москва» Кубок АЛРОСА показали, что соревнования по борьбе могут проходить интересно, стильно и зрелищно, не теряя при этом спортивной составляющей. Для второго дня турнира в современном и удобном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой был выбран формат матчевой встречи сборная России – сборная мира. За один вечер прошли 6 схваток в вольной борьбе и столько же в греко-римской. Всё динамично, красиво и очень наглядно.

Ещё до выхода на ковёр участников встречи зал дважды взрывался аплодисментами. Сначала на экране появился ролик с яркими бросками легендарных российских борцов – от Мамиашвили и Карелина до Власова и Садулаева. А затем девушки в русских национальных костюмах под народную музыку порадовали зрителей заводным танцем с лентами, будто напоминая, в чьём доме проходит турнир.

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Характер, реванш, свист

После красивой церемонии представления борцов на ковёр поднялись «вольники» в весе до 57 кг. Сенсационному чемпиону России 2019 года Рамизу Гамзатову противостоял трёхкратный чемпион Европы из Азербайджана Георгий Эдишерашвили. Проиграв первый период, опытный Эдишерашвили повёл и, казалось, своего уже не упустит, но Гамзатов проявил характер, контратаковал и вырвал победу. Почин Рамиза поддержал Сергей Емелин. В категории до 60 кг в греко-римской борьбе он уже в первом периоде набрал семь очков в схватке с Виктором Чобану из Молдовы. Болельщики требовали досрочной победы, но Виктор выстоял до конца. Тем не менее, Сергей не отдал оппоненту ни балла и уверенно взял реванш за поражение на чемпионате Европы.



Во втором поединке «вольников» фаворит был очевиден, но наш Начын Куулар навязал борьбу трёхкратному чемпиону мира Хаджи Алиеву и едва не преподнёс громкую сенсацию. Алиев долго вёл 3:0, но за 42 секунды до конца Начын провёл бросок. Судьи оценили его в два балла, но тут зал утонул в свисте. «Это четыре», — неслось с трибун. Под одобрительный гул зала «челлендж» сборной России был удовлетворён и Куулар вышел вперёд, однако Алиев успел вернуть себе преимущество и принёс сборной мира первое очков.



Один из хедлайнеров турнира Артём Сурков разгромил турка Атакана Юкселя в весе до 67 кг и попутно взял реванш за поражение в финале чемпионата Европы. А следом Тимур Бижоев в очень напряжённой схватке одолел более титулованного грузина Автандила Кенчадзе.

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«Хабиб» выиграл, Россия победила

Следующие шесть минут тренеры сборной России повторяли «работай, Саша, работай». И Саша Комаров работал. Перспективный борец при горячей поддержке трибун совершил, пожалуй, самую громкую сенсацию Гран-при «Москва». Двукратный чемпион мира Метехан Башар вёл с минимальным перевесом, но Комаров сначала сравнял счёт, а затем и добыл решающий балл. Без сомнения, самая важная победа в карьере Комарова на данный момент!



При выходе «вольника» Магомеда Рамазанова в весе до 86 кг кто-то из болельщиков крикнул «Хабиб», вызвав смех в зале. С трибуны Магомеда действительно было не отличить от знаменитого бойца UFC. На ковре победитель Кубка мира-2019 выглядел не менее мощно, чем Нурмагомедов. Магомед в концовке трудной схватки с иранцем захватил ногу и получил решающее преимущество. Поединок «классиков» в весе до 97 кг получился более открытым и зрелищным. Чемпион мира Никита Мельников уже на второй минуте эффектно бросил турка Тигчи и едва не закончил схватку досрочно. В итоге турок оказал Никите серьёзное сопротивление, но наш борец выиграл и обеспечил сборной России итоговую победу. Уже после 8 поединков из 12!



В следующем поединке на ковёр вышел один из двух олимпийских чемпионов, выступавших на Гран-при «Москва». Азербайджанца Шарифа Шарифова тепло встретили не только его соотечественники, но и российские болельщики. Тем ценнее оказалась победа нашего Алихана Жабраилова. В поединке тяжеловесов в греко-римской борьбе Виталий Щур одолел Нурмахана Тыналиева из Казахстана.

Звёзды восхищают и побеждают

За две схватки до окончания турнира сборная России гарантировала себе уверенную победу в матчевой встрече, тем не менее зрители и не думали расходиться, ведь организаторы оставили на финал вечера поединки главных звёзд соревнований. Трёхкратный чемпион мира Билял Махов совершил триумфальное возвращение на ковёр после череды травм. В финале Гран-при «Москва» Кубок АЛРОСА Махов одолел полутяжа Элизбара Одикадзе из Грузии, заменившего в весе до 125 кг Гено Петриашвили. Сразу по окончании поединка Махова окружили мальчишки, и брутальный борец несколько минут раздавал автографы и фотографировался со всеми желающими.

Фото: wrestrus.ru

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В финальном поединке турнира сошлись двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и чемпион мира Арсен Джулфалакян из Армении. Именно этот поединок украшал афишу Гран-при «Москва», и спортсмены ожиданий не обманули. Власов здорово начал схватку, однако на последней минуте Арсен свалил соперника с ног и сократил отставание до минимума. К счастью, Роман дотерпел и одержал победу.

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Уже после церемонии награждения, получив красивый кубок за победу сборной России с разгромным счётом 11-1, Власов признается, что не планировал выступать в Москве. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили попросил Романа поддержать турнир своим участием, спортсмен согласился, и в итоге выиграли все. Многие поклонники борьбы приехали из других городов специально на Власова, а потом буквально прорывались на сцену, чтобы сфотографироваться с кумиром. Стюарды пытались прогнать детей, но Роман никому не отказывал.



Турнир Гран-при «Москва» Кубок АЛРОСА ещё раз показал, насколько в России любят борьбу. Тем более это совсем несложно, когда соревнования с участием мировых звёзд проходят в современном уютном зале, а уровню организации позавидуют ведущих промоушены бокса и смешанных единоборств. Даже те, кто попал на борьбу впервые, покидая арену, спрашивали у сведущих болельщиков: а когда следующий турнир будет?