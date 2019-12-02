«Российские борцы будут в Токио». Как Власов идёт к третьему золоту Олимпиады

В последние дни ноября любители спортивной борьбы со всей страны приехали в Москву, чтобы лично понаблюдать за схватками двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. В центральном поединке Гран-при «Москва» — Кубок АЛРОСА Роман отстоял победу в противостоянии с чемпионом мира из Армении Арсеном Джулфалакяном. Во время его схватки в зале Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой болельщики изо всех сил поддерживали Власова, а после прорывались на сцену, чтобы сфотографироваться, взять автограф и даже просто потрогать чемпиона.

Для кумира мальчишек турнир в Москве стал первым после неудачного выступления на чемпионате мира в Казахстане. Сразу после турнира Роман женился на шпажистке Виолетте Колобовой и изначально выступать на Гран-при «Москва» не планировал, однако по просьбе президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили пересмотрел график подготовки и за две недели сумел подвести себя к старту.



Власов высоко оценил уровень организации соревнований, рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы, а также выразил уверенность, что российские борцы выступят на Олимпиаде в Токио, несмотря на допинговый скандал.

Это наша борьба! Как Россия разгромила сборную мира в Москве «Хабиб» помог сборной России победить. Но болельщики штурмовали сцену ради другого борца. Здесь свои звёзды.

«Подготовился к Гран-при «Москва» за две недели»

— Роман, насколько для вас важно было одержать победу на Гран-при «Москва»?

— Эти соревнования я воспринимаю как этап подготовки к Олимпийским играм. До Олимпиады уже меньше года, поэтому каждый старт имеет огромное значение и является своеобразной ступенькой к успеху в Токио. Осталось не так много крупных турниров, тем более с такими достойными соперниками. Я рад, что всё получилось, и моя текущая форма позволила добиться результата.

— Победа над Джулфалакяном далась вам непросто. Ожидали, что соперник навяжет настолько упорную борьбу?

— Да, я был готов к тому, что поединок сложится именно так. Арсен — очень сильный и опытный борец, чемпион мира. Последний раз мы с ним встречались на ковре на чемпионате мира в Лас-Вегасе в 2015 году. Тогда победа далась мне чуть легче, но результат в Москве закономерен. Пару месяцев назад прошёл чемпионат мира, и мы ещё не успели набрать оптимальные кондиции. В конце Арсен взвинтил темп, и мне на фоне усталости было тяжеловато. Я споткнулся и потерял два балла, тем не менее знал, что сохраняю преимущество в счёте, и контролировал схватку. Уверен, что к следующему сезону мы наберём форму. Сейчас будет больше работы на ковре, всё идёт по плану.

— Московская публика увидела поединки многих звёзд мировой борьбы, при этом прошли они в очень зрелищном формате. Лично для вас на Гран-при «Москва» преобладало шоу или спортивная составляющая?

— Мы показали всему миру, что Россия может собирать полные залы на турнирах по спортивной борьбе. Мы умеем делать шоу, умеем создавать ажиотаж вокруг нашего замечательного вида спорта. Одно удовольствие участвовать в таком мероприятии. Посмотрите, сколько у нас зрителей, сколько почётных гостей, сколько детишек, которые смотрят на борцов и мечтают однажды оказаться на их месте. Чем больше подобных турниров, тем интереснее зрителю. А это значит, что у нас будут полные трибуны, ведь в России очень любят борьбу.

— Во время награждения Михаил Мамиашвили что-то сказал, чем вызвал у вас улыбку.

— У меня не было в планах выступать на этих соревнованиях, но Михаил Геразиевич сказал, что намечается ответственное событие, праздник спорта. Он очень хотел, чтобы я тут боролся, и я согласился. До турнира оставалось две недели, так что я не успел выйти на пик формы. Вручая награду, Михаил Геразиевич поблагодарил и сказал, что все всё знают и понимают. Нельзя сейчас быть в лучшей форме, и она ещё обязательно придёт.

Возвращение Власова. Зачем могучий чемпион вытеснил с ковра гимнасток-художниц В столице состоится Гран-при «Москва». Состав сборной России по греко-римской борьбе — сильнейший. Даже Роман Власов покажет свою мощь!

«В случае победы в Токио завершу карьеру»

— После церемонии награждения вы долго фотографировались с детьми, раздавали автографы. Многие болельщики специально приехали из других городов, чтобы поддержать лично вас. Это придаёт ответственности?

— Я понимаю степень ответственности. Знаю, сколько за меня болеет людей по всей стране, знакомых, детей. Это добавляет сил, чтобы соответствовать их ожиданиям, выходить и каждый раз достойно выступать. Я буду делать всё, чтобы моя мечта и цель в следующем году осуществилась. Скорее всего, 2020 год будет завершающим в моей спортивной карьере.



— Вы уже приняли такое решение?

— Всё будет зависеть от результата Олимпиады. Можно сказать, что трёхкратный олимпийский чемпион Роман Власов завершит карьеру. В противном случае, скорее всего, я останусь и продолжу идти к своей цели.

— Сейчас активно обсуждается возможное отстранение России от участия в Олимпиаде. Подобные разговоры не выбивают из колеи?

— Мы уже проходили через это перед Рио-де-Жанейро, поэтому сейчас проще абстрагироваться и сосредоточиться на работе. Я убеждён, что мы в любом случае поедем в Токио. Наше руководство, глава федерации и президент России Владимир Владимирович Путин сделают всё, чтобы мы поехали на Олимпиаду. Возможно, не под своим флагом, а под нейтральным, но мы будем там. Всё это ожидаемо, потому что наша страна очень сильна. Несмотря на последние истории, связанные с допингом, мы всегда соответствовали статусу сильнейшей державы мира.



— Перед Играми в Пхёнчхане раздавались призывы бойкотировать Олимпиаду. Готовы к подобному давлению сейчас?

— Я не принимаю такие слова. Мы всю жизнь готовимся к Олимпийским играм, это самая важная цель в карьере любого спортсмена. Даже если придётся выступать под нейтральным флагом, все будут знать, что ты представляешь Россию. Все будут гордиться и знать, где ты вырос, кому эта победа посвящается.

«Поддержка Виолетты заряжает и придаёт сил»

— За сборную мира выступали очень сильные борцы: чемпионы мира и Европы, победитель Олимпиады. Тем не менее сборная России победила со счётом 11-1. На ваш взгляд, такой результат закономерен?

— Я думаю, что всё по делу. Результат показывает, в какой форме сейчас сборная России. Мы всегда доминировали в борьбе, что показывают результаты Олимпийских игр и других крупных соревнований. Соперники действительно были очень сильные, но, значит, на данном этапе мы лучше.



— Тренеры остались довольны вашим выступлением?

— Честно скажу, меня тренеры не хвалят. Когда я вернулся домой с победной Олимпиады в Лондоне, Виктор Михайлович Кузнецов меня сначала поругал, потом сказал: «Ладно, всё ещё поправимо». После вторых Олимпийских игр меня тоже сначала поругали. Надеюсь, в следующем году я смогу победить на третьей Олимпиаде и сделать это, чтобы показать максимум своих возможностей и не проиграть ни балла. Этот цикл складывается непросто, мне всё время что-то немножко мешает. На одном чемпионате мира я выступал в категории до 80 кг, то есть это был эксперимент, на другом травмировал колено, хотя был великолепно готов. В Казахстане была одна ошибка, которую мне не дали исправить. Но это уже история. Впереди главный турнир четырёхлетия. Я уверен, что все эти трудности необходимо преодолеть, чтобы оказаться там, куда я стремлюсь.



— Насколько тяжело в психологическом плане вам далось восстановление после неудачи на чемпионате мира?

— Первое время пришлось тяжело, потому что я был в своей лучшей форме за последние годы. Уверенно выиграл первую и вторую встречи. На мой взгляд, там соперники были даже посильнее, чем тот борец, которому я уступил. До сих пор не могу понять, как так произошло, но уверен, что всё поправимо. Мы сделали работу над ошибками. Главный вывод: если даже что-то идёт не так, ты должен подавлять в стойке, добиваться партера и быть на две головы выше.

— Два месяца назад в вашей жизни произошло знаменательное событие. После свадьбы в вас что-то изменилось?

— Я чувствую огромную поддержку от супруги и от всей своей семьи. Понимаю, что представляю не только себя, но и свою семью. Это очень сильно заряжает и даёт сил. Виолетта тоже готовится к Олимпийским играм, нас это объединяет. Я очень рад, что свадьба состоялась, это главная победа в моей жизни.