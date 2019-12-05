Это вам не «базуки»! Бегун без рук пробежал марафон ради протезов

Пока страдающий от безделья Кирилл Терёшин не знает, что ещё сделать со своими «базуками», потерявший руки в раннем детстве Павел Трофимов пробежал марафон в Нью-Йорке, входящий в число шести главных мэйджоров мира. Его имя скандировали все болельщики, которые вышли на улицы американского мегаполиса.

Трансформаторная будка и 10 тысяч вольт

Павел Трофимов – обычный парень из Улан-Удэ. В шесть лет с ним произошёл несчастный случай. Он бегал рядом с трансформаторной будкой. Что было дальше, несложно догадаться.



«Я перелез через забор будки и споткнулся. Схватился за провод, чтобы удержаться, а он был оголён. Одна рука на металлическом заборе, другая – на проводе. Я сам себя заземлил. Через меня прошло 10 тысяч вольт», — рассказал Трофимов.

Он чудом остался жив. Врачи попытались спасти ему левую руку, провели сложную операцию, но что-то пошло не так. В итоге – ампутация обеих рук по плечи. Сильнейшие ожоги. Почти год в больнице.



Страшный удар для мамы Павла, отец которого умер сразу после демобилизации из армии. Она воспитывала сына вместе с новым мужем. В первый класс Трофимов пошёл в 8,5 года. А когда исполнилось 11, его маме диагностировали рак.



«Спасибо МВД Бурятии, которое предложило мне вариант с интернатом в Дмитрове. Мне сказали, что там учатся такие же дети, как я, но они живут полноценной жизнью, занимаются спортом, и у них масса возможностей устроить свою жизнь в дальнейшем. Но я почти год бегал от этого варианта, – признался Павел. – Мне всего 11, мама тяжело болеет, отчим относится прекрасно. Но в итоге именно она убедила и меня, и отчима, что мне в интернате будет лучше. Три с половиной года назад мамы не стало…»

Фото: фонд «Жизнь в Движении»

Горные лыжи и бег без рук

В Дмитрове Павел начал новую жизнь. Он начал заниматься горными лыжами и сноубордом, а чуть позже – спринтерским бегом и даже трейлраннингом.



«Я бегал короткие дистанции – 100, 200 и 400 м. Выступал в своей паралимпийской категории за Москву и Московскую область. Вообще, я многие виды спорта перепробовал, но именно бег мне понравился больше всего», — подчеркнул Павел.



Он научился практически всё делать ногами без посторонней помощи. А в 2018-м принял предложение благотворительного фонда «Жизнь в движении», который сотрудничает с Дмитровским интернатом. Этот фонд пригласил Трофимова в скальный лагерь в Крым.

Уйти от приговора. Как сменить имя и победить смерть Как жить, когда сказали, что смертельно болен? Можно сменить имя, вероисповедание и уехать в другую страну. Но главное – не сдаваться.

«Он без рук совершил восхождение на скалы, понимаете! Настолько он сильный и целеустремлённый. Тогда мы обратились к своим партнёрам из американского фонда Life in Motion с вопросом, могут ли они помочь Павлу с протезированием верхних конечностей. И через некоторое время получили ответ, что да, есть уникальный специалист, который готов собрать особые протезы», — рассказала директор фонда Мария Соколова.



Нужно было собрать деньги на дорогие комплектующие. Проще всего это было сделать с помощью участия в Нью-Йоркском марафоне. А вот всю работу по сборке протезов врач Генри Рихтер пообещал сделать бесплатно. В России подобное протезирование делает компания «Моторика», но только в том случае, если руки ампутированы до предплечья.

«Уникальный мальчик. Он отказывался от любой помощи»

Представители фонда обратились к известному тренеру Ирине Подъяловской с просьбой помочь в подготовке Павла Трофимова к марафону. Даже здорового человека за такой срок сложно подготовить, а тут парень без рук. Но она взялась за эту задачу.



«Мы встретились с Пашей в начале лета. Он понравился мне с первой же тренировки. Всё лето мы с ним занимались дважды в неделю, а с началом осени пришлось перейти на дистанционные тренировки. Паша учится и живёт в Дмитрове, до Москвы ему в одиночку добираться было бы очень сложно.



Он работал самостоятельно, мы с ним были на связи по телефону. За три месяца, что мы занимались очно, Паша ни разу не проявил даже малейшей слабости и никогда не просил о помощи. Когда я пыталась его напоить, он отказывался, брал фляжку в зубы и пил самостоятельно. Мы очень много работали над балансом, делали массу упражнений, укрепляли спину, пресс.



Вы даже не представляете мои чувства, когда я увидела, что он закончил дистанцию!» — отметила Подъяловская.

Фото: фонд «Жизнь в Движении»

«Люди мне даже кланялись»

«Марафон в Нью-Йорке был для меня первым в жизни. А на этом марафоне такая система, что каждый участник собирает деньги ради кого-то. Я собирал деньги для детей, которые не могут ходить, чтобы они получили возможность для протезирования. Российский бизнесмен Владимир Поддубко, который поддерживает фонд «Жизнь в движении», и несколько его американских коллег бежали, чтобы собрать деньги на моё протезирование.



Волнения перед марафоном у меня никакого не было. Но за неделю до старта мне начали сниться сны о том, как я бегу, как всё это проходит. А уже когда вышел на старт, появился страх. Потом я понял, что это грандиозный праздник, и всё волнение куда-то ушло. Вы бы слышали, как меня поддерживали, как скандировали моё имя! Пожарные, полицейские включали сирены на машинах, обычные болельщики даже кланялись, а у меня мурашки бежали по телу.

Конечно, в России такого отношения к людям с ограниченными возможностями нет. Там же никто не будет смотреть на тебя широко открытыми глазами и тыкать пальцем, не говоря о том, чтобы оскорбить. В нашей стране много отличных людей, но я говорю про общее отношение. В следующем году я настроен пробежать Московский марафон. У меня будет возможность сравнить, как это происходит у нас», — сказал Трофимов.

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Необходимая сумма была собрана. Павел провёл две недели с доктором Рихтером, который снял все мерки, а в ближайшее время закончит работу.



«В середине января, если всё будет в порядке, я вновь отправлюсь в США уже на примерку и на обучение. Мне сказали, что с помощью таких протезов я смогу держаться за поручень, смогу писать на бумаге, а также водить машину.



Летом я закончу школу. Хочу связать свою дальнейшую жизнь со спортом. Тренироваться, бегать, мотивировать других, стать спортивным психологом. И ещё хочу проявить себя в музыке, я ведь рэп пишу», — поделился мечтами Павел.



Нет сомнений, что с таким характером всё у него получится.