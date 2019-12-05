Выиграли, когда успокоились. Россия поставила Японию на место

Сборная России начнёт основной раунд чемпионата мира – 2019 по гандболу среди женских команд как минимум с двумя очками в активе. Наша команда одержала победу над сборной Японии с преимуществом «+10». На групповом этапе россиянкам осталось провести всего один матч – со сборной Швеции.

Тайм на равных

Но после первого тайма никаких «+10» и в помине не было. Россия и Япония играли абсолютно на равных.



Хотя началось всё очень легко и просто. Да, в стартовой атаке японки забили, но наши тут же ответили дуплетом. Однако японки, которые готовились к домашнему чемпионату мира почти полгода (!), сдаваться совершенно не собирались.



В скорости хозяйки турнира россиянок даже превосходили. Не столько в скорости бега, сколько в скорости передач во время позиционного нападения. И в скорости перемещений именно в позиционном нападении.

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Они даже не пытались пробиться по центру, но очень здорово играли по нашим вторым и крайним защитникам. Попытки российских гандболисток подставиться, чтобы сербские арбитры свистнули японкам нарушение в атаке, были неудачными. Вместо фола в атаке следовали семиметровые, но Анна Седойкина действовала прекрасно, пропустив только один мяч в четырёх попытках.



В обороне японки играли максимально активную схему «3-3» и часто вынуждали соперниц ошибаться. А наши ввязались в такую игру и где-то просто не смогли успокоиться, остановиться и сделать лишнюю передачу. При этом после потерь атака на наши ворота следовала именно по тому игроку, который не успевал вернуться.



По итогам первого тайма у сборной России было 10 потерь в атаке – такого количества хватило бы на целый матч. При этом традиционное оружие в виде командных быстрых переходов работало безотказно.

Достаточно было успокоиться

В перерыве тренерский штаб сборной России внёс в игру команды корректировки. В защите наши девушки стали действовать агрессивнее, активнее выходили на японских гандболисток и не пытались подставляться.



Результат не замедлил сказаться. Хотя японки и забросили в начале второго тайма два мяча, но энергия покидала их на глазах. Слишком много сил они оставляли при действиях в обороне и при быстрых перемещениях в атаке. Наши заставляли их ошибаться и за эти ошибки наказывали.

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Во втором тайме сборная России играла превосходно. Был эпизод, когда наши забросили четыре гола подряд, причём все в быстрых переходах. Уже к 40-й минуте судьба матча была решена. Оставалось узнать только ответ на вопрос, какой в итоге будет разница в счёте. Важно было обыграть японок больше чем «+8», как это в предыдущем туре сделали шведки.



Россиянки наколотили «+10», причём последний гол в матче Владлена Бобровникова забросила за пару секунд до окончания матча.



Впереди игра за первое место и важнейшие два очка в основном раунде со сборной Швеции.