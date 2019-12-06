Финал Гран-при по фигурному катанию. Женщины. Даёшь российский пьедестал! LIVE

*** Фигурное катание. Финал Гран-при в Турине. Расписание соревнований ***



*** Фигурное катание. Серия Гран-при. Таблица общего зачёта ***

ОНЛАЙН ДНЯ

8:00. Здравствуйте, дорогие поклонники фигурного катания! В Турине проходят самые престижные международные соревнования первой части сезона — финал Гран-при. Среди женщин четыре из шести участниц представляют Россию и имеют высокие шансы на награды. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная выиграли по два этапа серии, а Алина Загитова по разу была второй и третьей. Конкуренцию нашим девушкам составят действующая победительница финала Гран-при японка Рика Кихира и американка Бради Теннелл. Сегодня, 6 декабря, фигуристки покажут короткие программы. «Чемпионат» в ходе онлайн-трансляции будет знакомить вас со всем, что происходит в Турине вокруг финала Гран-при.