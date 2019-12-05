Американка Алиса обошла юных российских фигуристок. Что происходит, девочки?

В Италии состоится первая очная встреча лидеров сезона. Трусова, Косторная, Щербакова, Загитова и Кихира наверняка разыграют между собой не только победу в финале Гран-при, но и титулы всех крупных турниров в ближайшие пару лет. Удивительно, но все эти спортсменки, которым сегодня нет равных, на следующей Олимпиаде могут не быть среди главных фавориток. Многие специалисты и болельщики уверены, что чемпионка Игр в Пекине в Турине не выступит. Вернее, выступит, но не по взрослым, а по юниоркам.
В юниорский финал, как и во взрослый, пробились четыре россиянки, да и конкурентка у них чуть ли не сильнее Рики Кихиры. 14-летняя американка Алиса Лью владеет не только четверным лутцем, но и тройным акселем. Правда, исполнять все элементы чисто у неё пока получается редко. Главной звездой сборной России в этом поколении считается 13-летняя Камила Валиева, которая поражает даже не четверными, а какой-то неземной органичностью и утончённостью. По ходу сезона Валиева превосходила Лью по результатам, но на одном льду они оказались впервые.
Способна ли обставить всех россиянок, или нас зря пугают?
Ошибка главной надежды
Первой выступать предстояло Валиевой. Тренерский штаб сохранил спортсменке программу «Девочка на шаре», которой восхищались и Этери Тутберидзе, и даже внучка Пабло Пикассо. С точки зрения передачи образа Камила была безупречна. Зрители с первых секунд почувствовали, что наша девочка как будто сошла с картины великого испанца. Ей поверили, внимали каждому её движению, а по окончании проката устроили овацию. Тем не менее Валиевой не удалось преодолеть рубеж в 70 баллов – подвёл плохой выезд с риттбергера. Возможно, сказались последствия травмы, из-за которой участие 13-летней юниорки в финале было под сомнением.
У катавшейся следом Дарьи Усачёвой с техникой всё было отлично. Разве что за дорожку шагов ей, как и Валиевой, поставили третий уровень из четырёх возможных. Несмотря на одинаковый возраст спортсменок, Усачёва выглядит взрослее и мощнее Валиевой, что даёт ей преимущество в высоте прыжков. Вполне возможно, что она пойдёт по пути Алёны Косторной и освоит тройной аксель, однако в лёгкости катания Даша пока заметно уступает Алёне. Отсутствие помарок помогло Усачёвой превзойти Валиеву, но менее чем на 1,5 балла. Учитывая, что Камила собирается прыгать в произвольной четверной, у неё высокие шансы обойти коллегу по группе в итоговом протоколе.
Американка лучшей всей сборной России
Главная соперница наших девушек американка Алиса Лью сразу продемонстрировала мощный аргумент в свою пользу – шикарный каскад тройной аксель – тройной тулуп. Представительница США всю программу откатала с широкой улыбкой и по-настоящему зажгла. Да, Алису часто ругают за внешнюю простоту её программ, но смотреть на позитивную и уверенную в себе девочку всё равно приятно, даже при не самой изощрённой хореографии. По компонентам Лью проиграла россиянкам какие-то крохи, что компенсировала оценкой за технику. Правда, создать значительный задел перед произвольной программой ей не удалось.
Самая старшая участница финала юниорского Гран-при россиянка Виктория Васильева свою короткую программу откатала без ошибок и стала первой, кто получил четвёртый уровень шагов, однако скромные баллы за компоненты не позволили ей оказать в промежуточной тройке. Последней среди россиянок каталась Ксения Синицина. Пожалуй, лучшая юниорка России не из группы Тутберидзе показала удивительно нежную и трогательную программу, но прыжки, хотя и были сделаны чисто, выглядели тяжеловато. В итоге Ксения опередила Валиеву и оставила её за пределами тройки лидеров.
Плотность в пользу Лью
Алиса Лью, выигравшая короткую программу, доказала, что российским девушкам действительно стоит её опасаться. Причём не только юниоркам, но и тем, кто сейчас будет биться за медали во взрослом финале Гран-при. Следом за Лью расположились четыре россиянки, причём идущая пятой Васильева проигрывает лидеру всего 3,12 балла. Естественно, произвольная программа способна как следует перетряхнуть таблицу, однако у американки заявлены два тройных акселя и два четверных лутца. С таким контентом она проиграет только с грубыми ошибками.
Даже как-то непривычно писать такое по отношению к иностранной фигуристке.
Юниорки. Короткая программа
1. Алиса Лью (США) – 71,19.
2. Дарья Усачёва (Россия) – 70,15.
3. Ксения Синицина (Россия) – 69,40.
4. Камила Валиева (Россия) – 69,02.
5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07.
6. Ли Ха Ен (Южная Корея) – 65,39.
- 5 декабря 2019
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