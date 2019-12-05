Американка Алиса обошла юных российских фигуристок. Что происходит, девочки?

В Италии состоится первая очная встреча лидеров сезона. Трусова, Косторная, Щербакова, Загитова и Кихира наверняка разыграют между собой не только победу в финале Гран-при, но и титулы всех крупных турниров в ближайшие пару лет. Удивительно, но все эти спортсменки, которым сегодня нет равных, на следующей Олимпиаде могут не быть среди главных фавориток. Многие специалисты и болельщики уверены, что чемпионка Игр в Пекине в Турине не выступит. Вернее, выступит, но не по взрослым, а по юниоркам.

В юниорский финал, как и во взрослый, пробились четыре россиянки, да и конкурентка у них чуть ли не сильнее Рики Кихиры. 14-летняя американка Алиса Лью владеет не только четверным лутцем, но и тройным акселем. Правда, исполнять все элементы чисто у неё пока получается редко. Главной звездой сборной России в этом поколении считается 13-летняя Камила Валиева, которая поражает даже не четверными, а какой-то неземной органичностью и утончённостью. По ходу сезона Валиева превосходила Лью по результатам, но на одном льду они оказались впервые.

Способна ли обставить всех россиянок, или нас зря пугают?

13-летняя россиянка изменила фигурное катание. Прыжок Валиевой вошёл в историю Воспитанница Тутберидзе Камила Валиева на этапе юниорского Гран-при исполнила лучший четверной прыжок в истории фигурного катания!

Ошибка главной надежды

Первой выступать предстояло Валиевой. Тренерский штаб сохранил спортсменке программу «Девочка на шаре», которой восхищались и Этери Тутберидзе, и даже внучка Пабло Пикассо. С точки зрения передачи образа Камила была безупречна. Зрители с первых секунд почувствовали, что наша девочка как будто сошла с картины великого испанца. Ей поверили, внимали каждому её движению, а по окончании проката устроили овацию. Тем не менее Валиевой не удалось преодолеть рубеж в 70 баллов – подвёл плохой выезд с риттбергера. Возможно, сказались последствия травмы, из-за которой участие 13-летней юниорки в финале было под сомнением.

Тутберидзе наконец-то воспитала идеальную фигуристку. Камила затмит всех? 13-летняя Камила Валиева чисто прыгнула четверной. Ей уже прочат победу на следующей Олимпиаде. Неужели она так хороша?

У катавшейся следом Дарьи Усачёвой с техникой всё было отлично. Разве что за дорожку шагов ей, как и Валиевой, поставили третий уровень из четырёх возможных. Несмотря на одинаковый возраст спортсменок, Усачёва выглядит взрослее и мощнее Валиевой, что даёт ей преимущество в высоте прыжков. Вполне возможно, что она пойдёт по пути Алёны Косторной и освоит тройной аксель, однако в лёгкости катания Даша пока заметно уступает Алёне. Отсутствие помарок помогло Усачёвой превзойти Валиеву, но менее чем на 1,5 балла. Учитывая, что Камила собирается прыгать в произвольной четверной, у неё высокие шансы обойти коллегу по группе в итоговом протоколе.

Преданное поколение. Судьбы лучших российских фигуристок – в руках ВАДА Трусова и Косторная ничего не выиграют, четверные запретят, а ценз поднимут? К чему может привести наказание России в фигурном катании.

Американка лучшей всей сборной России

Главная соперница наших девушек американка Алиса Лью сразу продемонстрировала мощный аргумент в свою пользу – шикарный каскад тройной аксель – тройной тулуп. Представительница США всю программу откатала с широкой улыбкой и по-настоящему зажгла. Да, Алису часто ругают за внешнюю простоту её программ, но смотреть на позитивную и уверенную в себе девочку всё равно приятно, даже при не самой изощрённой хореографии. По компонентам Лью проиграла россиянкам какие-то крохи, что компенсировала оценкой за технику. Правда, создать значительный задел перед произвольной программой ей не удалось.

Самая старшая участница финала юниорского Гран-при россиянка Виктория Васильева свою короткую программу откатала без ошибок и стала первой, кто получил четвёртый уровень шагов, однако скромные баллы за компоненты не позволили ей оказать в промежуточной тройке. Последней среди россиянок каталась Ксения Синицина. Пожалуй, лучшая юниорка России не из группы Тутберидзе показала удивительно нежную и трогательную программу, но прыжки, хотя и были сделаны чисто, выглядели тяжеловато. В итоге Ксения опередила Валиеву и оставила её за пределами тройки лидеров.

Плотность в пользу Лью

Алиса Лью, выигравшая короткую программу, доказала, что российским девушкам действительно стоит её опасаться. Причём не только юниоркам, но и тем, кто сейчас будет биться за медали во взрослом финале Гран-при. Следом за Лью расположились четыре россиянки, причём идущая пятой Васильева проигрывает лидеру всего 3,12 балла. Естественно, произвольная программа способна как следует перетряхнуть таблицу, однако у американки заявлены два тройных акселя и два четверных лутца. С таким контентом она проиграет только с грубыми ошибками.

Даже как-то непривычно писать такое по отношению к иностранной фигуристке.

Финал юниорской серии Гран-при. Турин, Италия

Юниорки. Короткая программа

1. Алиса Лью (США) – 71,19.

2. Дарья Усачёва (Россия) – 70,15.

3. Ксения Синицина (Россия) – 69,40.

4. Камила Валиева (Россия) – 69,02.

5. Виктория Васильева (Россия) – 68,07.

6. Ли Ха Ен (Южная Корея) – 65,39.