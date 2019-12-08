Больно смотреть. Загитова бесславно провалила финал. Неужели это конец?

Этот сезон в фигурном катании получается даже круче, чем мы рассчитывали. Юные российские фигуристки будто и не заметили перехода во взрослую категорию. Алёна Косторная и Александра Трусова не знают поражений, причём побеждают с такими оценками, которые ещё год назад казались невозможными. Саша, Алёна и Анна Щербакова давно улетели в космос, оставив соперниц внизу. Поразительно, но все трое продолжают раздвигать границы возможного.



В произвольной программе финала Гран-при Трусова собиралась исполнить пять (!) четверных прыжков, включая новый для себя флип. Этот же прыжок вместе с двумя четверными лутцами заявила Анна Щербакова. Косторная планировала ответить коллегам по группе двумя тройными акселями, а Загитова – безупречным катанием.

После короткой программы Трусова была лишь пятой и уступала лидирующей Косторной ровно 14 баллов, но эксперты и болельщики всё равно называли главной соперницей Алёны именно Сашу.

Новый рекорд Трусовой

Американка Бради Теннелл откатала чисто, но в такой компании шансов на пьедестал у неё практически не было. Ещё одна не россиянка в финале, Рика Кихира, впервые предприняла попытку четверного сальхова, но упала. После этого сомнений в абсолютном триумфе россиянок не осталось.



Открывала парад учениц Тутберидзе Трусова. Её понадобилось всего несколько секунд, чтобы снова войти в историю. Четверной флип в исполнении девушек на соревнованиях не видел никто и никогда. Камнем преткновения для Саши снова стал четверной сальхов. Она не упала, как в Канаде или Москве, но сделала «бабочку». Другая фигуристка давно бы заменила неудобный элемент, благо есть на что, но только не Трусова. После ошибки было заметно, как Саша раздосадована, но это не помешало ей чисто выполнить и четверной лутц, и четверной тулуп в каскаде. Пятый четверной за программу завершился падением, но зал будто этого и не заметил. Зрители встречали каждый прыжок Трусовой аплодисментами, заглушавшими музыку из «Игры престолов».

Да, было похоже, что Александра катается от прыжка до прыжка, но, чего скрывать, её и любят за прыжки. Это тоже фигурное катание. Кто-то восхищает артистизмом и лёгкостью, а Трусова – недосягаемой сложностью. Ошибки не позволили ей превзойти собственный мировой рекорд, но и не лишили шансов на медаль. Сумма 233,18 балла стала ориентиром для всех.

Такой битвы в фигурном катании ещё не было. И выиграла её Алёна Косторная Четыре россиянки сражались друг с другом в финале Гран-при. Вне пьедестала осталась самая титулованная.

И всё-таки их трое!

Анна Щербакова уступала Трусовой по технической базе, да и повторить четверной флип не смогла. Однако два идеальных четверных лутца, отсутствие помарок на остальных элементах и удивительно пластичное катание позволили Щербаковой не только обойти Трусову по сумме, но и стать лидером в произвольной. На этапах Гран-при Аня оказалась в тени Алёны и Саши, но финал Гран-при показал, что она способна с ними тягаться и претендовать на победу. А ведь через пару недель ей предстоит защищать титул чемпионки России среди взрослых, так что уверенное выступление в Турине случилось в самый подходящий момент.

Косторная выходила на лёд в статусе фаворитки, но для сохранения первого места ей требовалось избежать серьёзных ошибок. Алёна в очередной раз подтвердила репутацию суперстабильной фигуристки. После трудного выезда с тройного акселя в каскаде она тут же бесподобно исполнила этот прыжок сольно и полностью захватила внимание зрителей. Идеальные шаги и вращения, всё на высокой скорости и без видимого труда. Это не только золото финала Гран-при, но и новый мировой рекорд по сумме программ – 247,59 балла.

Её лучшее падение. Скоро Трусова станет непобедимой? Почему ошибка Трусовой важнее, чем мировой рекорд Косторной или идеальный прокат Загитовой.

Тяжёлое поражение Загитовой

Выступавшая последней Алина Загитова на победу, если говорить откровенно, уже не претендовала, но вмешаться в распределение наград всё-таки могла. Однако олимпийская чемпионка с давлением не справилась и допустила массу ошибок. После такого проката судьи даже не стали ей ставить привычно высокие компоненты, потому что передать образ Клеопатры на этот раз не получилось. Алина уступила и всем соотечественницам, и японке с американкой, замкнув список участниц соревнований. В «кисс энд край» олимпийская чемпионка старалась не плакать, но по её лицу было видно, как ей тяжело даётся это поражение.

Вполне возможно, что для Загитовой это был последний крупный международный старт в этом сезоне. Косторная, Щербакова и Трусова покоряют новые высоты и двигаются вперёд. Они понимают, что карьера в современном фигурном катании слишком скоротечна, и другого шанса может не быть. Загитова своими воспользовалась, теперь пришёл черёд нового поколения.