Российские лыжники мощно «раскатали» норвежцев. И добавили победную песню

Лыжные гонки, кажется, уже давно живут одной интригой – а сможет ли кто-то бросить вызов сборной Норвегии? Чаще всего положительно на этот вопрос отвечают россияне, уже готовые на равных биться со скандинавами. Нередко у подопечных Елены Вяльбе случаются и яркие победы. Но «раскатать» Норвегию дома, обыграв её и в личной гонке, и в эстафете двумя командами…
Это что-то из ряда вон!
Роскошный финиш Большунова
В мужском скиатлоне зрители стали свидетелями борьбы одинокого Александра Большунова с толпой норвежских лыжников. Сергей Устюгов мог претендовать на высокие места примерно до 26-го километра, однако потом не выдержал темпа лидеров и отстал. Но, как выяснилось, и один в поле воин. Россиянин не тратил лишних сил, а просто удерживал темп лидеров. Разорвать группу пытался Ханс Кристер Холунн, и в какой-то момент показалось, что Александр «поймал» просвет. Но нет, отставание удалось ликвидировать.
К финишу претендентов на медали осталось трое: Холунн, Большунов и Иверсен. Последний «отвалился» ещё на подходе к финишной прямой, а с Холунном Большунов расправился вообще без проблем – сил у него в концовке 30-километровой гонки оставался вагон. На финише российский гонщик даже не упирался, а позволил себе, не толкаясь, приветствовать зрителей.
После победы Большунов выложил на своей странице в соцсети видео празднования победы вместе с персоналом команды. Все с улыбками напевали песню «Ленинграда» «Супер гуд».
Но настоящий «Супер гуд» ждал мужскую сборную России в воскресенье.
Двойная победа в эстафете
Составы сборной России в воскресной эстафете перед стартом казались неоптимальными. Не было в команде победившего накануне Большунова, а подуставший вроде бы Устюгов заменил в команде Россия-2 Артёма Мальцева, заявленного на последний этап. Но в то, что партнёры по четвёрке подарят Сергею шанс включиться в борьбу за победу после трёх этапов, верилось не сильно.
Всё утро в Лиллехаммере шёл снег, трассу прилично запорошило, и, возможно, поэтому гонка складывалась довольно спокойно. По крайней мере, на первых двух этапах никто всерьёз не пытался убежать, и в лидирующей группе всё время плотно шли пять шесть команд. Лишь в концовке третьего этапа вперёд рванул Сьюр Рёте из Норвегии-1, но и в этот раз разрыв был незначительным. Спицов и Порошкин отстали не сильно, и Мельниченко с Устюговым догнали лидирующую группу.
Четвёртый этап эстафеты по картинке напоминал, скорее спринт – за медали в теории могли побороться аж шесть команд. Решающего ускорения ждали от норвежца Крога, а предприняли его россияне. Сначала группу «дёрнул» Устюгов – все удержались. А потом рванул Мельниченко, и за ним остался только Устюгов: у представителей Норвегии-1, Норвегии-2 и Германии сил не было.
Россияне на подъёме создали роскошный задел, чем очень расстроили норвежских зрителей – Крог боролся только за бронзу. Ну а в сражении за золото Устюгов победил Мельниченко – всё-таки Сергей значительно более сильный финишёр даже не в самом лучшем своём состоянии.
Россия отобрала у Норвегии на её домашней трассе два золота и серебро. Это очень круто, учитывая, насколько трудно вообще победить норвежскую сборную в командных гонках: из 12 последних стартов на Кубках мира норвежцы проиграли только три. И все три – России.
Что на это сказать? «Супер, супер, супер гуд!» То ли ещё будет…
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